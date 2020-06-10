【地攤經濟】政令不暢？政策辯論？　一線城市「潑冷水」惹揣測

早前內地網上流傳片段，顯示在河北衡水市棗強縣，有城管在勸籲年邁小販離開商廈停車場不果之後，初則口角繼而動武。6月6日，棗強縣官方就此回應，指涉事中隊長楊某被免職，3名涉事城管隊員被停職調查。

內地驚見城管小販大和解

這四位城管暴力執法，受到懲處是意料之內，事情鬧大了其所屬機關怎都要有個交代。然而從某程度上看，他們的錯誤不僅在於辯公手法有問題，有問題還要被人拍片擺上網，另外還可以說是「政治覺悟」不足，好像不知道全國上下正在熱烈討論地攤經濟，自己那一行業再度成為大眾聚焦的對象。

成都「地攤經濟」獲官方譽為全國模範。（中新社）

自從國務院總理李克強親自推銷地攤經濟，他們有的同僚早就意識到風向轉了，自己都要跟著適應和轉型，至少在傳媒報之中，城管居然由過往驅趕街邊小販，搖身一變為打電話鼓勵他們擺檔，內地民眾紛紛群呼難以置信，想不到城管和小販這對「天敵」會有一天大和解，不是因為互相打殺而一同登報。

暴力執法本身大錯特錯，無爭拗餘地，但如果涉事城管有留意到近日新聞，他們又會不會明白到當下最好還是對小販客客氣氣，避免觸發衝突呢？

官媒：一線城市不宜推行

很難說，因為到底風吹向哪一邊仍然講不清楚，官媒和央地之間似乎都有不同看法。先是北京市委機關報《北京日報》刊登〈地攤經濟不適合北京〉一文，說要保障首都和國家的形象，繼而有深圳市委機關報《深圳特區報》亦刊文稱，發展「地攤經濟」要因地制宜，而深圳是「現代化國際大都市」，不宜一哄而上。

🔑🔑吉林省長春市轄區被指圍封免費停車場，改造為收取「衛生費」的地攤區（微博圖片）🔑🔑

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央視財經更刊文總結：「我們認為，在我國的一線城市，不宜推行『地攤經濟』。」作為一個留意家國天下事的城管，看到今天是一線城市不奉行「地攤經濟」，難保不會再過一兩星期就到二三線城市要顧及「形象」，繼而連小縣城都不再放寬管理了，政策來得快也去得快，最好還是先觀望一下，有指示就跟進。

從消極一面看，中外政體都一樣，有人的地方就有江湖。在年初疫情高峰，地方政府便互相截取扣留醫療物資，先保障本地供應，衛健委專家則批評武漢的醫衛負責人瞞報漏報撒謊騙人，所以自己才被誤導。官僚有自己的機關要看顧，有自己和上司同事的利益要兼及，難免會與「外人」有分歧。

因地制宜屬地方官僚份內事

從積極一面看，於權力、職能、地域各層面，各級黨政機關各有分工，政策由提出到執行，本來就應該存有辯論、調整和因地制宜的空間。地方政府根據轄區的失業率、消費習慣和土地價值，決定是否及如何推行地攤經濟，原本就是前線官僚的份內事。

🔑🔑河南省鄭州市傳出小販攤位被「坐地起價」（微博圖片）🔑🔑

政策辯論是否蘊藏「紅牆秘辛」，沒有人說得準，而比較能說得準的是，地攤經濟牽涉利益再分配：市民可能要承受較惡劣的交通、衛生和治安環境；其他土地使用者可能被迫讓出原有資源予小販地攤；入鋪商戶及地主可能面臨突如其來的強力競爭。上述都是常理考量，地方政府需要平衡各方需要。

毋可否認，政治運作不是單講「權衡利弊」就可以完全拆解，因為關鍵在於利弊的定義，以及誰有權去定義利弊。可是在揣測內幕之前，不妨先了解一下個別政策的爭議所在，以及箇中有甚麼持份者，那麼在進一步猜度更深層次矛盾的時候，都可以有一個較為紮實的基礎。