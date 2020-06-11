【觀察】李克強自揭家底背後　中國能如期實現全面小康嗎？

2020年是中國「消滅貧困」實現全面脱貧，全面進入小康社會的收官之年。不過，國務院總理李克強在全國兩會答記者問時自揭「家底」：「有6億人每個月的收入也就1,000元左右」，他的表述猶如投出一顆「炸彈」，在中國社會所引起的震盪，仍然在各個層面發酵。

中國是一個人口眾多的發展中國家，我們人均年可支配收入是3萬元人民幣，但是有6億中低收入及以下人群，他們平均每個月的收入也就1,000元左右，1,000元在一箇中等城市可能租房都困難，現在又碰到疫情。 李克強兩會記者會

海外網絡上有聲音認為，李克強向社會公開的「大實話」，與中國即將實現全面脱貧自相矛盾，懷疑中國是否能如期全面進入小康社會，甚至不乏有認為中共高層內部存在分歧。

國務院總理李克強在2020年兩會記者會上回答記者提問。（新華社）

真相果真如此嗎？觀察家指出，李克強說出的「大實話」背後，恰恰是中南海對於中國國情的清醒認識和客觀研判的體現。

事實上，李克強所透露的並不是什麼驚天秘密。很多媒體此前已有很多分析：根據中國國家統計局不久前公布的數據，2019年中國全國居民人均可支配收入是30,733元，也即月均2,500元左右。其中，城鎮居民人均可支配收入是42,359元，月均大概是3,500元；農村居民人均可支配收入是16,021元，月均大概是1,300元，這已經在1,000元左右的範圍了。

還有一個更加直觀的數據，2019年中國低收入組人均可支配收入7,380元，中間偏下收入組人均可支配收入15,777元，也就是說，全國居民有40%的人均可支配收入就是處於1,000元左右這個區間。即使是中間收入組，人均可支配收入25,035元，離月入1,000元左右的區間也不遠。這意味着中國居民有60%每個月實際可支配收入就在1,000元左右或者距離不遠。

另據北師大收入研究課題組對中國7萬個樣本數據的分析顯示，月收入1,090元以下人口有6億人，佔總數42.85%。這與李克強所說月收入1,000元左右（準確地說是1,090元）的人口規模達到6億人是吻合的。

李克強稱「（中國）有6億人每個月的收入也就1000元」。今年正值是中國「脫貧攻堅」、「全面小康」的目標之年，其言論一時之間引起輿論熱議。（資料圖片）

北師大中國收入分配研究院的萬海遠和孟凡強6月3日撰文，總結了這6億人的典型特徵：他們絕大部分都在農村，主要分布在中西部地區，家庭人口規模龐大，老人和小孩的人口負擔重，是小學和文盲教育程度的比例相當高，大部分是自僱就業、家庭就業或失業，或乾脆退出了勞動力市場。

以上數據足以說明，「有6億人每個月的收入也就1,000元左右」的表述，是中國最現實的國情，只不過與枯燥的統計數據相比，由李克強口中說出更具震撼力而已。

全面建成小康社會，是中共第一個百年奮鬥目標，其中最關鍵的就是消滅貧困。2015年中共決定啟動「脱貧攻堅」行動，按照計劃，中南海提出到2020年，實現農村貧困人口脱貧，貧困全部摘帽，解決區域性整體貧困問題。

按照2011年的標準——年人均收入低於2,300元人民幣，即屬貧困，為目前貧困線基準。當然，這一標準相對於世界銀行2015年公布的每天人均1.9美元的貧困線，還有一定差距。中國的貧困線標準按照世界銀行的算法，相當於每日人均1美元左右。這個標準是非常低的標準，這一點中共高層也十分清楚。

但實事求是的說，即便在現行標準下實現全面脱貧，對於擁有14億人口、東西部發展極端不平衡的中國來說，也並非那麼容易的事情。讓14億人全面解決温飽，本身就是巨大的成就。

2012年10月3日，四川大涼山布拖縣彝族兒童因地理因素被封閉在深山之中。布拖縣也是中國最貧困地區之一。（路透社）

雖然李克強披露中國現有6億人每月收入也就1,000元左右，很多人對此感到吃驚，但實際上，這一數字比年人均收入2,300元人民幣貧困線標準要高得多。即便相比世界銀行公布的國際貧困線標準，也要高得多。

因此，6億人人均月收入1,000元左右的現實，與中國如期全面建成小康的目標並不矛盾。

2017年中共十九大重新定義了中國社會當前的主要矛盾：人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。可以預期，在全面進入小康社會之後，中共必定將設定更高標準的「扶貧線」，以期滿足解決温飽之後「人民日益增長的美好生活需要」。

2020年5月30日，中共中央機關刊物《求是》刊發中共總書記習近平《關於全面建成小康社會補短板問題》的講話內容，在講話中習近平說，全面建成小康社會也有一些短板，必須加快補上，其中包括加大對義務教育、基本醫療、住房和飲水安全、育幼養老等方面投入，解決好部分群眾上學難、看不起病、住危房等急迫的現實問題。

這表明，「脱貧攻堅」行動早已不僅僅是讓民眾的收入突破貧困基準線，而是在醫療、教育、養老等全方位的公共基礎性保障之上的脱貧，這相較於單項的突破貧困線指標更具現實意義，也更具挑戰。

內地貧富懸殊日益嚴重。（視覺中國）

當然，6億人人均月收入1,000元左右，更意味着中國社會的發展極為不平衡，貧富分化極大。中國官方曾於2020年1月份表示，2019年中國人均GDP超過1萬美元。4月下旬，中國央行課題組在《中國金融》發文稱，中國城鎮居民家庭戶均總資產317.9萬元，戶均1.5套房，其中四成家庭有兩套房。

有評論表示，這些數據反映出中國的貧富差距之大，大部分居民都是「被平均」了。這可能是中共下一步需要着力解決的問題。