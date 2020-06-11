【罷韓成功】傳醞釀放棄補選　國民黨任由失敗主義瀰漫愧對民主

高雄市長韓國瑜罷免案已經選民投票過關，加上韓國瑜承諾不提訴訟，使得自己被免職，已成為既定的事實。根據台灣法規，高雄市長一職預計9月進行補選。然而，當前的台灣輿論已有風向吹送，指國民黨有意「避戰」，對高雄市長補選一役不予提名，否則就算參選，也不可能選贏。但是，倘若國民黨放任「失敗主義」延燒，無異是「愧對民主」的行為。

韓國瑜曾經在2018年高雄市長選舉取得了近90萬票，成功擊退強敵陳其邁，率領國民黨突破板塊障礙，重新插旗高雄。當時能夠當選的客觀原因很多，從全台的角度來看，民進黨中央執政所推出的諸多內政改革引起爭議，確實拖累了2018年縣市首長的選情。迴歸高雄自身，在民進黨長期把持高雄市政資源的情形下，高雄基礎建設的質量也漸漸受到質疑。種種背景因素，都替韓國瑜爭取高雄市長寶座製造了有利條件。

面對高雄市長補選，不予提名迴避此戰，也成了國民黨內討論的選項。然而，民主政治必須透過競爭才能防範施政質量腐敗，國民黨若棄權，將愧對民主。（洪嘉徽／多維新聞）

從韓國瑜一度翻轉高雄的結果看來，台灣的民主政治看似向前跨出了一大步，因為政治人物已無法再借由傳統政治板塊格局，綁架選民的投票行為，顏色不再是選民投票行為的最大指導原則，執政者的施政質量更成為決定投票行為的關鍵因素

只不過，國民黨的「利慾薰心」，將民主政治揚棄藍綠惡鬥的美麗結果，一口氣揮霍殆盡。

韓國瑜不顧就任高雄市長才短短時間，眼見自己的超高人氣及對手陣營的搖搖欲墜，進而選擇投身2020年台灣總統大選。這樣的政治行為，不僅在高雄市選民心中致生「遭背叛」的不滿，也坐實了所謂的「吃碗內看碗外」，令台灣選民不敢相信韓國瑜是真心為公共事務奮鬥。最終，韓國瑜不僅在2020年台灣總統大選慘敗，更難逃罷免的結局。

更令人感到無奈的是，台灣民主政治長期被顏色綁架的壞習慣，好似也於無意之間，藉着高雄市選民對韓國瑜個人的反感，悄悄映射回選民的投票行為。畢竟，國民黨對韓國瑜在高雄市長任內，所謂「路平、燈亮、水溝通」的成績懷有高度自信，但若不是內部評估嗅出，高雄市長補選因綠遠大於藍，是一場必然慘敗的局，否則，黨中央又怎麼會任憑不派人蔘與高雄市長補選，這樣的「失敗主義」風向在空氣中瀰漫？

何況，國民黨主席江啟臣的任期短暫，2021年又將進行黨主席改選。目前韓國瑜已確定遭遇罷免，就算韓國瑜試圖幫江啟臣緩頰，指自己被罷免的責任不在黨中央，但仍難保主席改選期間，江啟臣的挑戰者不會拿江啟臣領導的失敗大作文章。甚至，假如國民黨又於高雄市長補選中再度慘敗，對江啟臣的領導威信無疑是雪上加霜。

持平而論，若國民黨中央真將「避戰」高雄市長補選視為選項之一，最主要的關鍵還是在於高雄市「綠遠大於藍」的板塊格局，所形塑出的障礙，一來憂心資源有限的國民黨要把自己榨乾打一場不會贏的仗，二來又焦慮江啟臣領軍屢戰屢敗，在內鬥風氣盛行的國民黨中，不利於江啟臣爭取連任。

回顧國民黨這些年的風風雨雨，黨內山頭總因擔心敗選後產生的政治風暴，而提早棄船逃生；就算假裝團結到最後一刻，樹倒猢猻散的劇情也依然會上演，國民黨長期以來劣根性，說穿了，不過就是當權者們基於「利己」而躲入「失敗主義」。畢竟一方的「失敗」，就是另一方的「機會」，國民黨當權者的把戲，永遠都是這一套。

退一步來看，韓國瑜與國民黨之所以能在2018年能夠翻轉高雄，仍繫於高雄市民對城市治理的訴求度，高過了所謂「愛台灣」的綠色政治情操，事後，韓國瑜及國民黨也對「路平、燈亮、水溝通」懷有高度自信。倘若國民黨中央繼續讓失敗主義在黨內壯大，進而選擇「避戰」，對高雄市長補選不予提名，無非是對韓國瑜市政團隊的整體表現，帶來極大的「自我否定」。

民主政治必須透過競爭，才能防範施政腐敗。假如國民黨甩不開政治算計，為了當權者的前途，而向一時的政治版圖、顏色價值、失敗主義等低頭，連一個「選項」都不願給高雄市民，「既然選不贏，那乾脆不選了」，對於這樣愧對民主的在野黨，台灣人扔了也罷。