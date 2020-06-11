習近平寧夏考察細節曝光　中組部部長陳希陪同有玄機

6月8日至10日，中共總書記習近平前往西部地區寧夏考察脫貧攻堅工作。公開資料顯示，這是習近平第四次到寧夏考察。官方媒體通稿顯示，中共4位副國級政治局高層丁薛祥、劉鶴、陳希、何立峰陪同考察。

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全面建成小康社會，是中共第一個百年奮鬥目標，其中最關鍵的就是消滅貧困。2015年中共決定啟動「脱貧攻堅」行動，按照計劃，中南海提出到2020年，實現農村貧困人口脱貧，貧困全部摘帽，解決區域性整體貧困問題。

目前，距離完成脱貧大限僅不到6個月時間，按照官方的說法，截至今年3月底，內地還有52個貧困縣未摘帽，其中寧夏同期宣布4個貧困縣摘帽，僅剩1個未退出貧困序列。

外界認為，中國經濟受疫情影響，很難如期實現全面脱貧目標。有分析指出，習近平在中國兩會後地方考察首站就是西部貧困地區，是為了強調「2020年底建成小康社會」的目標並未改變，甚至「脱貧攻堅」的成效，還將成為未來考察官員政績的重要指標。

這一點，從習近平寧夏考察的隨行成員就能看出。作為中共「人事大管家」，中組部部長陳希罕見陪同習近平考察寧夏。

2020年6月8日，中共總書記習近平視察寧夏，聚焦扶貧，中組部部長陳希（後排右二）罕見陪同。（中國政府網）

中央政治局委員、中辦主任丁薛祥，全國政協副主席、發改委主任何立峰 ，是習近平外訪及國內考察隨行團隊的標配。此次寧夏之行自然也在隨行之列。

習近平國內考察其他陪同人選，根據習近平出現的場合和側重點的變化，也會有高官臨時加入。這一點在軍方層面更為明顯。習近平在地方考察，視察軍隊或接見當地軍方高層，通常中共軍方高層會現身陪同。此次習近平寧夏考察，未有相關行程曝出。

再比如，2019年4月15日，習近平在重慶考察扶貧工作，國務院負責扶貧工作的副總理胡春華陪同考察；1月16日，習近平至雄安新區視察，分管京津冀協同發展的中央政治局常委、副總理韓正陪同；4月24日，習近平在三峽大壩考察，交通部部長李小鵬陪同考察。

陳希上一次陪同習近平地方考察，是在2019年7月15日至16日習近平赴內蒙古考察期間。習近平該次考察的主題是：指導開展「不忘初心、牢記使命」主題教育。這一主題教育活動，是中共高層在十九大之後推出的黨內整風運動。習近平內蒙古之行他在上述整風運動開展以來，第一次赴地方督陣。

2019年7月15日至16日，中共總書記、國家主席習近平赴內蒙古考察。中組部部長陳希（後排右三）陪同。（資料圖片）

作為具體負責「不忘初心、牢記使命」主題教育活動領導小組常務副組長的陳希，自然不能缺席習近平對「不忘初心、牢記使命」的督陣活動。這是他隨行的邏輯。

此次，習近平寧夏考察的主題是：決勝全面建成小康社會，決戰脱貧攻堅。習近平在考察中強調，要堅決打贏脱貧攻堅戰，對標「兩不愁三保障」，瞄準突出問題和薄弱環節，一鼓作氣、盡鋭出戰，確保如期實現脱貧目標。

「兩不愁三保障」，是中共脱貧攻堅的總目標。「兩不愁」就是穩定實現農村貧困人口不愁吃、不愁穿；「三保障」就是保障其義務教育、基本醫療和住房安全。

顯然，習近平這次考察的主題，與陳希分管組織人事領域並無交叉。觀察人士指，陳希的隨行，無疑是在向中共地方官員釋放信號，即「脱貧攻堅」的完成情況，將成為官員能力和政績的重要考察指標，以確保中共能夠如期在建黨100周年時實現全面進入小康社會的目標。

在此次考察中，習近平還向「全黨同志特別是各級領導幹部」喊話，要求他們「不忘初心、牢記使命」，「以行之有效的舉措落實好黨中央決策部署」，「要把為民造福作為最重要的政績，建立健全乾部擔當作為的激勵機制」。

未來，中組部會有怎樣的動作，還有待觀察。