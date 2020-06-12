【觀察】如此便成民運鬥士了？　郝海東別鬧了

昔日中國足球名將郝海東選在6月4日這天攜手流亡商人郭文貴「建國」，宣布與中共劃清界限。在一些海外觀察人士看來，名利不缺的郝海東加入所謂的「爆料革命」就是為了揭發中共的種種問題，表達對中國現行體制的不滿，並將之與31年前的六四運動相聯繫。

顯然，這是郝海東、郭文貴等願意看到的輿論走向，或者說這根本就是他們有意製造的輿論效果。

6月4日，郝海東發布「新中國聯邦建國宣言」。（視頻截圖）

在六四運動的31周年作出這樣的舉動，輿論把他們聯繫在一起是一件不需要太多想象力的事。但是郝海東不會成為下一個王丹並不會因為他的自我「包裝」而出現這種可能性。

就在郝海東發表所謂「新中國聯邦宣言」的同一天，他所「致敬」的六四學運的領袖王丹獲得美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）公開接見，仍然堅持當年政治主張同樣流亡美國的王丹在網絡上欣然公布這一消息，但是對於郝海東的舉動無任何回應。

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回顧1949年以來中共建政的71年曆史，六四運動當然可以說是中國民主運動的一個高潮，儘管至今中共對其的定性仍是反革命暴亂和政治風波，但是在西方世界、香港乃至部分中國人士的視角下，談及中國民運，卻總是帶着一種複雜情緒。也正因此，郝海東與郭文貴希望藉助既有的「六四」的政治餘暉將自己包裝為六四同路人。

但顯然他們不會是真正的民運人士。如果說至今中國國內對當年的民運人士還抱有隱晦的同情，那麼對於郝海東的「建國」則更多的是一種看戲心態。中國網民戲稱郝海東為「郝建國」，在其兒子郝潤澤的社交平台下稱呼「聯邦太子」。

這不僅僅是郝海東曾因「C羅火不過三年」類似的既往過火言論成為輿論調侃的對象，究其根本，郝海東的「建國」行為與當年的六四有着本質的不同。即使是沒經歷過當年六四事件的人士也不缺乏這樣的判斷力——31年前的六四運動是一場理想化的政治運動，而如今，當郝海東與郭文貴站在一起，則很難不讓人懷疑其真實動機，或許這只不過是打着「民運」的旗號進行另外「生意」的鬧劇罷了。

郝海東夫婦。（影片截圖）

從郝海東過往的言論來看，其從一個體制內的批評者變為海外異見人士這樣的轉折其實也並沒有那麼難以理解，但是郭文貴，在他流亡海外之前，他是一個在中國商界有頭有臉的人物。若不是因為其與一些官員之間的貪腐問題暴露遭到調查而聞風逃走，恐怕很難斷定他會願意站出來進行所謂的「爆料革命」。而另外的問題是，郭所謂的爆料革命更多呈現的是帶有報復性色彩的行動，早已被認定為包含着強烈的個人利益驅動性質。

無論郝海東是抱着什麼樣的心態與目的決定與其過往身份決裂的，但當其選擇與郭文貴站在一起時，大概也就底定了其絕不可能會是民運一員的角色。而郭文貴在當日的「建國」直播中，高調宣示郝海東曾經的體制內身份，其實已經預示了其淪為別人棋子的命運。

據此，可以斷定，至今仍然在堅持的六四流亡一代永遠不會接受這樣的「動機不純者」，否者這將是對那些不幸淪為「犧牲品」的六四一代的侮辱。對於至今仍然試圖消費六四、吃六四人血饅頭的郝海東等人，想必王丹等人保持着最起碼的警醒。