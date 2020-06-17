【歷史探秘】歷朝嚴審留學生：拒絕濫收　嚴限名額及修業時間

近年來，內地時有執法單位與高校時有過度優待留學生的新聞曝光，而外國來華留學生亦素質不一，導致中國民間一直有呼籲改革的聲浪。2020年5月兩會期間，中國民主促進會（中國大陸的民主黨派之一）便向政協提案調整來華留學生政策，緊接着中國教育部黨組下達嚴格執行《學校招收和培養國際學生管理辦法》與《來華留學生高等教育質量規範（試行）》的要求，6月又下令嚴審國際學生的申請資格。《人民日報》評稱「不盲目追求國際化指標和來華留學生規模」，頗獲輿論贊同。

外國人來華求學，古已有之，不過，古代能負笈中原且學成歸國的人士，原則上俱是彼國拔尖的菁英階層。通過這群在華留學生的媒介，渠等母國既濡染了中華禮樂文明與推動社會進步，又增添對華好感，而這才是說好「中國故事」又鞏固雙方友誼的千年典範。

2020年1月海南大學組織留學生舉辦春節聯歡會的情景。（新華社）

隋朝時期，中國即開始批量接收留學生，繼之而起的唐朝則最蔚為大觀，史書記載對華夷皆「愛之如一」的唐太宗即位後，不停擴增國子監規模與增築學舍至1,200間，又允許「四夷若高麗、百濟、新羅、高昌、吐蕃，相繼遣子弟入學」，令華夷學生合計竟有八千多人。至於自費赴華的日本留學生、學問僧以及新羅留學生就更不計其數，顯見他們汲取先進知識的渴望。

到了宋代雖疆域蹙減，對夷狄防範較嚴，但依舊沒消戢外國留華學習的決心，比如高麗睿宗（公元1079─1122年）遣使進貢宋朝時，還一口氣派了權適、金端、甄惟底、趙適、康就正等五名進士請求恩准留學。儘管高麗謙稱這幫進士不夠優異，「目不見膠庠之禮、耳不聞雅頌之聲，難可與言」，但其實這幾名進士早已做足功課，甚至對北宋新舊黨派的學術爭端也有所稔習。

日本高僧、書法家空海也曾經是遣唐留學生。（維基）

像權適（1094─1146年）在出發赴宋時便搖筆稱頌王安石道：「韓吏部首唱古學，李唐之文物粲然。王丞相大變頹風，聖宋之儒術興矣」，十分推崇王安石繼承韓愈古文運動的作風。而之後高麗進士們也努力攻讀，最後在宋徽宗的考核下得到「上舍及第」的優等成績榮歸故國，高麗睿宗還親自於乾德殿迎接。顯然，這批高麗進士與當今部分連漢語都不會讀寫的留學生迥不相侔，甚至符合如今中國所推行的《來華留學生高等教育質量規範（試行）》中「來華留學生應當熟悉中國歷史、地理、社會、經濟等中國國情和文化基本知識」、「順利使用中文完成本學科」的要求，堪稱赴華留學生的楷模。

外國留學生既有求知若渴的決心，中國自然也不會虧待渠等，住宿衣糧等基本需求全一手包辦。不過中國對於外國選派的官費留學生有嚴格的名額與修業時間限制，不是藩屬國想來就來。比方唐文宗開成元年（836年）時，就下敕稱新羅新派的留學生們只能「仰準舊例留二人」；次年渤海國王子大俊明帶着一幫留學生來朝，結果一共16人的使團，唐朝下令「青州觀察使放六人到上都，餘十人勒回」。還有清朝對琉球規定每回只能派四名官生留學，琉球尚温王（1784─1802年）曾盤算把四名隨着官生入華的跟伴改為副官生，一併送往清朝就讀，結果上岸後遭清仁宗嘉慶帝下旨嚴拒，命令四名副官生即刻回國。畢竟再怎麼說，供應留學生食宿的花費全來自百姓税賦，中國自然得精準花用，更不能擠佔本國學生的資源。

日本通過遣唐使培養大批精通漢學的人才，推動日本文化與政治的進步。圖為想象吉備真備負笈唐朝經過的12世紀作品《吉備大臣入唐繪卷》局部。（維基）

此外，唐朝還規定「新羅、日本僧入朝學問，九年不還者編諸籍」，超過年限不返國的話就得歸宗正寺崇玄署管轄，不能仗着留學名義不服國法調遣。而最嚴格的案例恐怕發生在明朝初年，曾有一次琉球中山國與山南國的留學生竟非議明太祖的詔書，結果「帝聞，置之死」。不過明太祖並未因此加罪琉球，對其餘琉球留學生也年年「賜衣巾靴襪幷夏衣一襲」如故。

優渥的待遇、嚴格的學業與守法要求，其實都是為了讓學生們能致力學習，白費國家的栽培，因此少數心理素質或學力不夠紮實的留學生便很難待下去。譬如被譽為日本書法「三筆」之一的橘逸勢（782─842年）曾前往唐朝留學，但待不滿兩年便央求同去的空海（774─835年）撰寫《為橘學生與本國使啟》，聲稱「山川隔兩鄉之舌，未遑游槐林…日月荏苒，資生都盡，此國所給，衣糧僅以續命，不足束脩讀書之用」，訴說語言不通和盤纏用盡的難處，懇請唐朝放歸。

唐代閻立本所繪《職貢圖》，描繪了婆利、羅剎與林邑國等前來朝貢的景象。（維基）

儘管未入太學讀書的橘逸勢據說在長安曾「歷訪明哲，受業學之」，但從其留下的史料委實看不出太多成就，只有書法作品大放異彩。就這樣，唐憲宗允許橘逸勢回到日本，而堅持留下的同期生空海與最澄（767─822年）則在多年苦學後，成為震古爍今的大師。

無論是古代或今日，中國歡迎外國留學生赴華的作用都是為了推進雙方的友好交流、進而鞏固中外關係，因此最根本的方法仍在於幫助留學生認真學習，這絕非憑高額獎學金、提供學伴甚至降低留學門坎便能實現。所以中國教育部或許應多多盱衡歷史，了解一下老祖宗們如何精準獎掖、不盲目濫收外國留學生，這才能調整好既符合本國民意、又滿足想刻苦攻書的外國留學生需求的教育政策，不致再引發民怨。