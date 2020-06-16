【新冠肺炎】北京新一輪疫情破百宗　「武漢2.0」陰霾揮之不去？

內地新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情反覆，據北京市衛健委今日（16日）通報，首都北京周一（15日）再增27宗本土病例。北京從6月11日到6月15日已累計新增106宗本土確診病例，且發生跨省傳播。 此外，北京市疫情防控工作領導小組15日召開會議，強調要嚴格重點部位和重點人員管控，嚴控高風險人員離京，已經出京的要及時通報當地，防止疫情擴散，並從嚴加強社區防控工作。

市政府說「防控形勢十分嚴峻」，又指首都進入「戰時狀態」，語氣聽起上來非常誇張，但經過差不多半年時間，所謂「嚴峻」和「戰時狀態」與其說是代表疫情防控經已到了最危險的時候，不如說是已固化為官場常見用語，代表誰監管不力、轄區成為防線缺口又或鬧出了公關危機，誰就要準備執包袱丟烏紗帽。

2020年6月13日，北京新發地批發市場暫時休市。近日，北京市出現新增本地新冠肺炎病例，其活動軌跡涉及新發地批發市場。（AP）

封鎖資訊粉飾太平致「武漢淪陷」

就不過是早兩天，北京市委的會議上演了一幕殺雞儆猴，以防控疫情不力為由，追究北京市豐台區副區長周宇清、豐台區花鄉黨委書記王華、新發地農產品批發市場總經理張月琳的責任，即席免去三人職務。

無論如何，若果說北京會淪為「武漢第二」，這講法實在太過誇張。須知道當日武漢市政府聯同衛健委專家如何粉飾太平，到1月中旬依然表明「未發現明確的人傳人證據」，強調新病毒「可防可控」，身在武漢的國民信了官方的語言藝術，毫無防疫準備，直到1月22日宣布封城才意識到事態嚴重。

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另一方面，去年12月底，有8名醫護因深感不妙而私下示警，被公安拘留和訓誡，更被當作「造謠者」通報全國。之後內地的主旋律是「神州太平」，迄至1月中旬，全國只有武漢錄得病例，當地疫情更在湖北省兩會期間神奇消失，可是其時日本和泰國已有首宗個案，故此新病毒又一度被戲稱為「愛國病毒」。

「一放就亂」首都居民又再折騰

事隔不足半年，全球迄今近8百萬人染疫，超過43萬人死亡，所有人都知道未受壓制的疫情可不是開玩笑的。北京有武漢這個前車之鑒，有第一波疫情累積下來的物資和經驗，又承擔不起壓下新聞後出事的罪名，加上國民已經有充足防疫意識和物資，根本缺乏淪為「武漢第二」的條件。

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按官方數據，內地大致於4月完全壓下第一波疫情，之後都曾經在黑龍江和吉林有小規模爆發，本地病例都控制在以百宗計之內，與是次北京疫情有同類特徵：輸入型、高危地點有「聚集性疫情」和跨地域傳播。預計北京會仿效先前做法，再搞一輪封鎖和檢測就能阻斷傳染鏈，不會引爆大規模爆發。

控制人流、社區檢測、關閉高危場所，北京黨政機關之前已實施過相關防疫措施，重頭再做一次就可以了。最難過的還是首都居民，北京的防疫規格為全國之最，例如境內外人口入京均需隔離14天，維持了超過兩個月，直到4月底才「解封」，想不到「一放就亂」，重啟不久的經濟活動可能又要叫停了。