臨射前突叫停　中國北斗系統最後一顆組網衛星推遲發射有何隱情？

原計劃在6月16日10時11分至10時50分，瞄準窗口前沿實施發射的中國北斗三號全球衛星導航系統最後一顆全球組網衛星在臨射前被緊急叫停。

推遲發射的這顆組網衛星是北斗三號第30顆也是最後一顆組網衛星、中國北斗系統第55顆衛星。新華社報道指出，因發射衛星的長征三號乙運載火箭在臨射前測試過程中，發現產品技術問題，發射任務推遲，發射時間待定。

今天16日）上午，北斗三號工程任務一線技術專家李聃接受央視記者採訪表示，昨天晚上按流程實施射前功能檢查，就是在火箭起飛前再次對火箭進行一個全面的體檢，在這個過程當中，技術人員在測試的時候，發現了一個技術問題。

北斗三號工程任務一線技術專家李聃接受央視記者採訪。說明衛星推遲發射原因。（央視截圖）

李聃指出航天發射有一個最大的特點就是高風險性，因此在全世界範圍內推遲發射也是一個比較普遍的現像，為了要確保每次發射都做到萬無一失，確保每次飛行都能夠取得成功。有一個最基本的原則，就是不帶疑點加注，不帶隱患上天，因此針對這個技術問題技術人員進行了慎重研究，經過討論決定推遲此次發射，他表示目前整個系統的狀態都是良好的，有能力盡快查明原因，解決問題，重新組織發射。

資料圖為長征三號乙運載火箭。（中新社）

作為中國迄今為止規模最大、覆蓋範圍最廣、性能要求最高的巨型複雜航天系統，在中共官方宣傳中，「北斗系統為經濟社會發展提供重要時空信息保障，是中國實施改革開放40餘年來取得的重要成就之一，是新中國成立70年來重大科技成就之一，是中國貢獻給世界的全球公共服務產品」。

北斗全球系統建成後，意味着無論在世界的任何角落，北斗都能向全球用戶提供服務，北斗將成為面向全球的重大公共服務空間基礎設施。

導航系統是有關國家安全，經濟和社會發展不可或缺的重大空間信息基礎設施。有過幾次因導航系統受制於人的不愉快經歷之後，中國於20世紀後期開始探索適合本國國情的衛星導航系統發展道路，逐步形成三步走發展戰略。

第一步是在2000年年底建成北斗一號系統，向中國提供服務；第二步是在2012年年底建成北斗二號系統，向亞太地區提供服務；第三步則是在2020年建成北斗三號系統，向全球提供服務。

資料圖為包裹北斗三號衛星的火箭整流罩。（中新社）

而2020年正是中國北斗全球衛星導航系統建設收官之年，中國衛星導航系統管理辦公室在6月14日向外界透露，按照發射技術流程，北斗三號全球衛星導航系統最後一顆組網衛星已在西昌衛星發射中心完成技術區測試、推進劑加註和發射前狀態設置，執行發射任務的長征三號乙運載火箭也已完成加註前的全部測試工作，功能、性能滿足任務要求，即將開展常規推進劑、低温推進劑加註，將於近日擇機發射，其後又向外界公布了16日的具體窗口發射時間。

美國的全球定位系統GPS、歐洲的伽利略計劃（GALILEO）、俄羅斯的格洛納斯（GLONASS），中國的北斗衛星導航系統（BDS）構建了全球四大衛星導航系統。作為後起之秀，北斗也是發展勢頭最迅速，被認為極有可能後來居上的一個衛星導航系統。

北斗系統由空間段、地面段和用戶段三部分組成：空間段由若干地球靜止軌道衛星、傾斜地球同步軌道衛星和中圓地球軌道衛星等組成；地面段包括主控站、時間同步/注入站和監測站等若干地面站，以及星間鏈路運行管理設施；用戶段包括北斗兼容其他衛星導航系統的晶片、模塊、天線等基礎產品，以及終端產品、應用系統與應用服務等。

中國向世界學習的過程早已不再是「追星族」式的學習，而是自主的學習。北斗系統首創三種軌道構成混合星座，與其他衛星導航系統相比高軌衛星更多，抗遮擋能力強，尤其低緯度地區性能優勢更為明顯，並且北斗系統創新融合了導航與通信能力，有着獨具特色的短報文通信功能，其星間鏈路實現星星互聯、星地互聯，具備定位導航授時、星基增強、精密定位、地基增強等多種功能，可實現實時米級、分米級、釐米級的導航定位增強服務能力。

在展會中出現的中國北斗衛星導航系統模型。（視覺中國）

北斗的定位精度、授時精度、抗干擾能力等都已與全球導航系統老大GPS相當，而且北斗具備的無源定位和短報文通信功能獨門絕技，較之其他導航系統能更廣泛地應用於野外作業、突發災害等場景。2008年汶川大地震發生後，當時在其他通訊失效後只有北斗系統能以短報文的形式與指揮中心保持聯繫。

又因北斗和GPS兼容，從而保證了其應用範圍如同GPS一樣廣泛。最為關鍵的是，這是屬於中國人自己的衛星導航系統，中國可以不受限制地自由使用，不用再為他國何時關閉衛星導航系統服務而提心吊膽。

中國北斗衛星導航系統為抗疫一線提供時空體系精準服務。（資料圖片）

中國的北斗導航，用20多年走完了其他全球衛星導航系統40多年的發展之路，北斗全球系統建設實現兩年17箭29星高密度發射組網連戰連捷，創造了世界衛星導航的奇蹟，被稱為「中國速度」。北斗導航系統最後一顆全球組網衛星在臨射前測試過程中發現產品技術問題，發射任務被推遲並不是件壞事。發現隱患就去排除，以中國航天人的「中國速度」，相信不久就會看到發射成功的新聞報道。

北斗系統提供服務以來，已在交通運輸、農林漁業、水文監測、氣象測報、通信授時、電力調度、救災減災、公共安全等領域得到廣泛應用，其導航服務越來越多地被電子商務、移動智能終端製造、位置服務等廠商採用，廣泛進入中國大眾消費、共享經濟和民生領域，統計資料顯示，中國新入網的智能手機中已有70%以上提供北斗服務。在今年的新冠肺炎疫情防控中，北斗系統也是屢立奇功。

建設成為世界一流的衛星導航系統是中國北斗的發展目標，從遠景規劃來看，到2035年前北斗還將建設完善更加泛在、更加融合、更加智能的綜合時空體系，那時全球的衛星導航格局想必已是另一片江湖。