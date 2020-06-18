澳洲揚言「不向脅迫屈服」　中國「限澳令」未中要害？

就澳洲提出就新冠疫情來源作國際獨立調查，北京初則警告繼而動手，接連發布多項針對澳洲「懲罰」措施。「限澳令」亦波及到官方未明言打擊的領域，據路透社6月18日報道，中國買家5月對澳洲房產的詢問數量跌至近3年來最低，價值數十億美元的大生意岌岌可危。 中國已經「勿謂言之不預也」，這一次又真的「敢於亮劍」，為甚麼澳洲還是「不收斂不收手」呢？反求諸己，美國之為全球政經軍第一大國，同時是中國的主要貿易夥伴，對華打了兩年關稅戰，北京也不會任由華府予取予奪；當然中澳之間實力差距比中美之間大得多，但也不妨以己之心度彼之腹，代入對方處境。

「不願打不怕打必要時不得不打」？

中國內部對美可粗略劃分為「鷹派」和「鴿派」，前者被譏為「小粉紅」，而後者被批為「漢奸」，哪為何澳洲不可以有「小袋鼠」和「澳奸」兩派爭持呢？據《南華早報》6月12日報道，澳洲商界和學界「知華派」便淪為失語的邊緣團體，礦業大亨Andrew Forrest之流即被標籤為「叛徒」。

澳洲總理莫理森。（資料圖片）

北京常就中美貿易戰表示，「中國不願打不怕打必要時不得不打」。至少就當下而言，澳洲總理莫里森也回敬同一論調，自稱不會向脅迫屈，不會出賣該國價值觀；澳洲外長佩恩亦無視「懲處」，狠批中俄兩國於疫情其間蓄意散播「假消息」，試圖破壞以民主為基礎的公共辯論、激化社會對立。

民族情緒不分國界，經濟利益不代表一切，這一點在中澳兩國皆然，所以即使面對強大對手，到了某一些時刻還是會情願荷包受損也要表明立場。更為要者，所謂「經貿武器化」來得風風火火，驟眼看佔盡上風，但要現實上要發揮作用卻沒那麼簡單。

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經濟上而言，「限澳令」直接打擊與中國有生意來往的商人和學店，但若果要由他們身上「傳導」到整個社會，相信需要一段時間，其間可能會產生「抗藥性」：澳洲經濟適應了被迫的「去中國化」狀態。情況類似中國面對美國施壓，一則投資研發核心技術以防「卡脖子」，二則提出產業轉型以減少對外依賴。

「搬起石頭砸自己的腳」？

澳洲經貿實力當然不能與中國相提並論，畢竟如何在地球上另覓一個14億人的市場呢？然而坎培拉顯然也似乎「向中國學習」，判斷北京的「限澳令」過了某一個火位，就如同美國對華關稅般「搬起石頭砸自己的腳」。

中國落實了的對澳「懲處」暫時止於澳洲肉類和大麥，兩者加總僅佔澳洲對華出口額約2%，最大宗的鐵礦石（44%）、煤炭（12.1%）和石油氣（11.4%）都還未受限制。與此同時，澳洲受疫情影響而「鎖國」，所以中方發出的旅遊和留學警告也要留待解封後才看得到威力。

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正如北京所常說，打貿易戰沒有贏家，中國的進口商、代理商、中介和消費者一樣要付出代價，只不過中國更有能耐「奉倍到底」。個別商品的情況就更微妙，據美國CNBC於6月11日報道，中國有6成鐵礦石來自澳洲這個第1大供應地，而排第2的巴西則淪為疫區難以擴產，換言之北京沒太多替代選項。

中澳矛盾不是一朝一夕的事，「限澳令」的消息早在去年已甚囂塵上，畢馬威的報告便顯示，2019年中國對澳洲的投資額為34億澳元，下降幅度高達58.4%，並且創下自2007年以來新低。因此北京的目標如限於「讓一部分人先痛起來」，當然卓有成效，但如果旨在改變澳洲政府的對華政策，相信要再等等了。