【觀察】國民黨兩岸新論述　終沒逃出跟拜「台獨」的魔咒

國民黨自1月11日總統大選落敗後，呼籲黨內改革的聲浪四起，歷經數月醖釀，國民黨改委會今天（19日）召開全體委員會議，包含財務穩健、青年參與、組織改革、兩岸論述等四組，分別輪番上陣報吿改革方向。

在外界關注的兩岸論述部分，兩岸小組歷經多次開會，初步達成新論述共識，並歸類為十個要點方向。

一、正面肯定九二共識的貢獻；二、拒絕一國兩制；三、沒有中華民國就沒有兩岸共識；四、民主人權是推動兩岸交流的根本或前提；五、推動兩岸人權協議；六、台灣安全優先，親美和陸；七、兩岸可訂立軍事防止意外機制；八、持續發展兩岸經貿；九、制定黨公職兩岸交流行為準則；十、一起打破統獨僵局，走出一條更好的道路。

江啟臣上任後雖力主改革，但論述的無力讓外界難以看到國民黨未來的方向（多維新聞）

兩岸小組成員指出，「馬習會」就是九二共識的體現，讓兩岸得以首次對等、尊嚴地互動，民進黨做不到的事，國民黨做到了。日前選舉九二共識被污名為一國兩制，小組成員強調，國民黨自前總統蔣經國擔任國民黨主席開始便從未接受一國兩制。而兩岸要發展出共識的前提就是中共必須先正視中華民國。小組成員認為，中共始終不正視中華民國，且片面更動、堆疊九二共識內涵，例如最近變成「共同謀求國家統一的九二共識」。

事實上，對於「九二共識」的達成， 2019年1月16日，國台辦發言人馬曉光完整還原當年的兩岸函件往返，他指出，1992年11月，海協會與台灣海基會經由香港會談及其後函電往來，達成了各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識。

海基會的表述是：在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同。海協會的表述是：海峽兩岸都堅持一個中國的原則，努力謀求國家統一。但在海峽兩岸事務性商談中，不涉及一個中國的政治涵義。由此看出，「堅持一個中國原則，共同努力謀求國家統一」才是「九二共識」的應有之義，非大陸片面解讀。

1993年在新加坡舉行的兩岸第八次會談，也是第一次汪辜會談，左為中國大陸海協會會長汪道涵、右為台灣海基會董事長辜振甫。（中央社）

而在同一年的8月1日，台灣國統會舉行第八次全體委員會議，通過如下結論，1949年起，中國處於暫時分裂之狀態，由兩個政治實體，分治海峽兩岸，乃為客觀之事實，任何謀求統一之主張，不能忽視此一事實之存在。中華民國政府為求民族之發展、國家之富強與人民之福祉，已訂定「國統綱領」，積極謀取共識，開展統一步伐；深盼大陸當局，亦能實事求是，以務實的態度捐棄成見，共同合作，為建立自由民主均富的統一的中國而貢獻智慧與力量。

可見，蓋九二無共識，「一個中國追求統一」也是當時中華民國政府基於台灣地區的憲制性規定確立的目標，時過境遷，中國國民黨怎能扭曲歷史說是北京單方的要求？

過去馬英九說，「九二共識」是兩岸雙方互不承認主權，互不否認治權，他屢次表示，「一中各表」不會表成「一中一台」或「兩個中國」，當兩岸關係只是一個中國之下的治權分野，何來中華人民共和國承認中華民國的問題？當「一中各表」變成「兩國論」的代名詞，北京又怎能接受？

何況，在1971年退出聯合國之前，在台灣的國民黨當局不是同樣奉一中正朔，限縮大陸的國際空間，以今天台灣面對「打壓」的反應，為何昔日北京沒有鼓動分裂？

所以，明明是有人在台灣先認同了「叛離」，才把中華民國與中國對立，讓過去的政權之爭變成國族之爭。而自2008年開始，如果沒有秉承對等尊重的原則，沒有事實承認中華民國政府在台澎金馬地區的有效治權，雙方多項協議如何順利洽籤？

承認中華民國根本是「台獨」製造的假議題，國民黨不匡正法理，反而屈從愈發獨化的民意，實則是引頸就戮，讓自身徹底淪為民進黨的附隨。

這次兩岸新論述的提出，兩岸小組成員認為應不畏譏讒，繼續在適當的監督機制下推動兩岸經貿，確保開放的成果為全民共享；為終結買辦文化，兩岸小組也制定黨公職兩岸交流行為準則，去除買辦形象、保障合法合理的交流。

此舉或為洗刷親中賣台的人設。然而，所謂買辦文化只限於中國國民黨嗎？難道在民進黨內沒有類似現象嗎？若台灣民眾認為兩岸和平紅利沒有惠及三中一青，沒有雨露均沾，為何綠色買辦就可一邊大謀其利，一邊在島內高倡護主權呢？

2014年的太陽花學運，不滿服貿協議處置程序的抗議民眾，高舉標語表達訴求。（Reuters）

而從太陽花學運開始，所謂的分配正義，主因到底是買辦還是資本主義生產方式全球擴張的影響？恐怕因為顏色問題，台灣社會根本沒有系統性的思考。如果年輕世代追求真正的公平正義，這些人首當其衝反對的應該是資本主義與全球化，如何這些人又一邊倒的反共、反社會主義中國？國民黨若沒有認清顏色背後的政治正確，喊出終結買辦文化也註定徒勞無功。

國民黨在這次兩岸新論述中說，一起打破統獨僵局，走出一條更好的道路 ，則是未來兩岸關係發展的主軸。可不統不獨不過是當年馬英九走過的老路，正因為求獨無膽統一無量，最後各項施政父子騎驢進退失據，短短八年山河變色江山易主幾至無路可走。而當民主變成割據的理由，不必台灣反對，「一國兩制」恐已漸行漸遠。面對向「台獨」拿香跟拜的國民黨，或也到了中國大陸重新思考兩岸問題的時刻了！