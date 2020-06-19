內地「加強管理」大包圍　網絡文學會否「一管就死」？

內地網絡文學興起多時，作品如《盜墓筆記》和《琅琊榜》在香港均有迴響，可是這個行業近年面臨政策風險，官方施加的引導或限制愈來愈多。 國家新聞出版署即於6月15日印發《關於進一步加強網路文學出版管理的通知》，要求建立健全網絡文學內容審核機制，以及實行網絡文學創作者實名注冊制度。

或者對內地業界人士而言，這份文件最大的問題不在於「有王管」，而是在於不清楚「怎樣管」。如果當局旨在清走「誨淫誨盜」的作品，這個還是易處理的，始終之前都已經有一兩輪殺雞儆猴，算是有犧牲品在前做樣板，但就算以內地官方文件標準，《通知》的內容都空泛得令各持份者不知所措。

內地男星胡歌飾演《琅琊榜》男主角。（《琅琊榜》劇照）

《通知》「堅決抵制模式化、同質化傾向」

《通知》觸及作品內容定位，涵蓋面大但無具體指示：「確保內容導向正確、格調健康向上，堅決抵制模式化、同質化傾向。」所謂「導向正確」尚可當作是常見的「紅線」，不去碰敏感政治和歷史議題，到了「健康向上」就已經有些難把握，輕則是減少暴力和色情成份，重則可能連三角戀劇情都受限。

至於「堅決抵制模式化、同質化傾向」就更難搞，本來「網路文學出版單位」已經要負上「主體責任」，現更加要反市場營銷之道而行，市面上大行其道的宮鬥、架空歷史、偵探題材都有犯規之虞。

平台要流量要行銷，捉到鹿就要識脫角，大量供應盡快挖金，要到哪種程度才為「抵制模式化、同質化」而忍痛停手呢？其實「流行讀物」終歸會走完產品周期，由新鮮、成熟、飽和再到過剩的絕路，毋須當局「堅決抵制」也會自然死亡。

🔑🔑《琅琊榜》劇集曾在香港播出，引起一時迴響。🔑🔑

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當然對於內地業界人士而言，「受管制」是日常工作一部份，亦很清楚很多事情都是不落言荃，需要心領神會的。不過《通知》的管制面已不限於內容，亦有可能痛擊整個行業的營運模式，後續提示也不如慣常操作之多，僅得「中國作家協會網路文學中心」於6月19日公布的《2019中國網路文學藍皮書》可作參考。

《藍皮書》倡「弘揚中華優秀傳統文化」

《藍皮書》至低限度點明官方不喜歡甚麼題材，例如就現實類作品，「豪婿文」和「戰神文」被指是「氾濫一時」。至於幻想類創作，當局認為「張揚叢林法則、崇尚強者為王、描寫血腥暴力」都是不可取的，作者應該「更好地弘揚中華優秀傳統文化，體現中國精神、中國價值、中國力量等方面」。

按圖看黃曉明《琅琊榜之風起長林》中的精彩演出劇照▼（《琅琊榜2》令黃曉明崩潰自覺冇天份演戲 導演為慳錢客串阿伯）

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基本上半份《藍皮書》都在列舉官方喜歡的題材，列出各類的代表作，以供業界人士參考。然而這不代表他們可以掉以輕心，因為《通知》由國家新聞出版署發出，屬中央黨政機關級別，而《藍皮書》就只是作為「人民團體」的中國作協旗下組織發布，兩者層次不可同日而語，是否可以完全互相參照亦是未知之數。

有待「權威官媒」就《通知》作專門解讀，又或當局先抓一兩個「反面典型」作示範，業界人士才有更為明確的前進方向。內地官方樂於引導文創產業，但不時出現「一管就死」的慘劇，屬意的「正能量」作品則乏人問津，如今就且官方是否會從嚴執行，以及業界人士怎樣「發揮小宇宙」拆招了。