【夏威夷密會】中美談判各說各話　北京對美已不抱幻想

在中美緊張關係不斷升級之際，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，6月17日赴美國夏威夷州首府檀香山，與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）舉行長達7個小時的閉門會晤。 這是中美高層在新冠疫情爆發以來的首次面對面接觸，也是中美高級別官員去年8月紐約會晤以來，10月之後進行的首次高層級的會談。相較於此前更多的聚焦貿易戰的談判，今次楊潔篪與蓬佩奧的會談的議題更為廣泛。

+ 4 + 3 + 2

雙方會後的聲明，都沒有宣布本次會談為緩解緊張關係取得了什麼成果。觀察人士指出，中美夏威夷談判，唯一的成果可能便是談判本身。

美國國務院發言人奧爾塔格斯（Morgan Ortagus）在一份聲明中說，蓬佩奧向中方強調了美國的重大利益所在，以及兩國在商務、安全和外交活動中完全對等的必要性。聲明說，蓬佩奧還強調需要完全透明並分享信息，以應對新冠病毒大流行和阻止未來爆發新疫情。

過去幾個月來，蓬佩奧一直指責中國在一些重大問題上損害美國和全球利益的行為。他一直強烈批評北京對新冠病毒的處理，稱如果中國能夠更透明地分享信息，可以避免全球數十萬人的死亡。他還抨擊北京在香港實施國家安全法的計劃，將嚴重削弱香港民眾的權利並損害美國的利益。

During my meeting with CCP Politburo Member Yang Jiechi, he recommitted to completing and honoring all of the obligations of Phase 1 of the trade deal between our two countries. pic.twitter.com/YJmBTUmuQ9 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 18, 2020

蓬佩奧與楊潔篪在夏威夷進行閉門會面，被外界形容是美方向中國發出「最後通牒」。但顯然，這樣的通牒北京已經無感，楊潔篪在夏威夷重新闡述了中國立場，亮明中國的底線。

中國外交部發言人趙立堅說，楊潔篪在對話中「闡明了中方對發展中美關係的基本態度以及在台灣、涉港、涉疆等重要敏感問題上的立場」，並指出「合作是中美雙方唯一正確選擇。」兩小時後，中國官方亦宣布，人大常委會開始審議港版國安法。

就在蓬佩奧與楊潔篪舉行會談的前幾個小時，特朗普簽署了《維吾爾人權政策法》。這項在國會參眾兩院以壓倒性優勢獲得通過的法案，譴責中國在新疆設立「集中營」，侵犯維吾爾和其他少數民族穆斯林的人權。

北京三大機構——中國外交部、中國人大外事委員會和中國政協外事委員會，針對這一法案也接連發表聲明，抨擊美國此舉粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。同時，奉勸美方立即糾正錯誤。否則，中方必將堅決反制，由此產生的一切後果必須完全由美方承擔。

與此同時，中國央視播出第三部新疆反恐紀錄片以示反駁，其中很多內容為首次公開。

+ 15 + 14 + 13

「邊打邊談，邊談邊打」，這其實已經是中美關係的常態。楊潔篪與蓬佩奧在夏威夷的「密會」，充分說明了這一點。沒有突破性的成果，相信也在各方的預期之中。因為，寄望當下中美通過一次會談或者談判，就能改變中美對抗的現狀，這顯然是不現實的，估計也沒有人對此抱有期望。

中國駐美國大使崔天凱在中美關係因新冠肺炎疫情變得緊張時強調，無論是中美關係抑或全球局勢，都不可能回到過去，也不應該把「回到過去」作為目標，歷史需要向前走。這是北京對於中美關係的全新定位。

中國當然希望中美關係能夠恢復「正常」，中國依然沒有放棄通過接觸緩和對抗局面，楊潔篪赴美就表明了這一點，但這並不意味被美國牽着鼻子走，無原則的妥協，這一點已經十分清楚。在中美關係能否「回到過去」問題上，北京對美國已經不再抱有幻想。 這也是為什麼此次夏威夷會談，中美雙方既坐到了談判桌前，又各說各話的原因。

關於這一點從，以下細節就能看出：美國方面宣稱，舉行蓬佩奧與楊潔篪這次會談的要求是中方提出的；但是中國外交部、國家媒體新華社等官方消息平台則指，楊潔篪楊這次是應邀赴檀香山進行會談的。

夏威夷會談結束後，中方聲明稱「雙方充分闡明了各自的立場，認為這是一次建設性的對話。」一些熟悉中國外交辭令的人士認為，「充分闡明各自立場」通常代表雙方分歧明顯。

近段時間中美緊張關係不斷升級。（資料圖片）

與美國國務院發不的簡單公吿不同，負責東亞和太平洋事務的助理國務卿史迪威（David Stilwell）6月18日表示，美方對中方的態度感到失望，中方在這次閉門會談「不是很坦誠」。若站在美國的立場，史迪威認知毫無問題，但也體現北京的在核心利益和關切上的堅持。

觀察人士說，雙方談判最大的成果，可能就是雙方就彼此的立場和底線，再一次進行了「充分闡明」，以其避免中美對抗不要再升級。北京學者指，重要的是要了解這不是談判，而只是對話，因此會後可能沒有做出具體的決定。但是，兩國在關係嚴重惡化和新冠疫情危機期間決定進行對話，這是一個好兆頭。

「這是一個非常時期，會有很多相矛盾的信息出現，混合了國內、國外的因素」，英國廣播公司（BBC）6月18日引述美國智庫布魯金斯學會學者的話稱，在這個容易產生誤判的危險時刻，兩國保持暢通的溝通渠道尤為重要。