【白左的怒與火・五】從支持黑人示威到反白左　中國輿論場起變化

疫情之後，弗洛依德事件成了思潮的新擂台，既在歐美喚起久違的示威場面，也令無數陣營相互撕裂、結合，往復之間，既有白左與保守的碰撞，也充塞政治正確的再扣問。如今，針對歷史的檢討之風悄然颳起，偉人雕像一一倒下，各國的本土視角也互有激盪。 隨着事件演變日趨激烈，經濟、政治、階級、種族話語逐一上場，有關人類苦難的解答，向來沒有標準答案。弗洛伊德之死，未必成為某個時代的起點與終點，卻必然是段值得銘記的歷史。 《香港01》為此準備七篇系列文章，此為第五篇。

因為5月25日一名非裔美國人被警察8分鐘跪殺，美國爆發大規模示威騷亂，至今仍未平息。一開始看到美國也出現眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）所說的「美麗的風景線」，很多中國大陸民眾也對美國示威表示支持，其中難免包含着對美國支持香港騷亂的回擊與敵視。當然出於人類普遍存在的同情心，很多大陸人支持美國示威者，也是為了表達對美國警察粗暴執法的反感。

不過隨着美國示威騷亂的進一步演變，一些在美華人被騷亂衝擊的消息披露出來，加上中國自身存在的黑人和少數民族特權問題被重新提起，大陸民眾對美國黑人示威者的態度開始出現微妙的變化，或者說對美國騷亂的感受變得複雜化。一些批評「黑人的命也是命」，反對美國「白左」的聲音逐漸傳播開來，大陸民間輿論分化出了支持美國示威者與反對「白左」的兩種價值取向。

2020年6月1日，星期一，在新西蘭奧克蘭中部，示威者在遊行中做手勢，抗議美國黑人弗洛伊德之死。（美聯社)

支持黑人示威與支持反美

一名非裔美國人僅僅因為使用了一張20美元的假幣，就被白人警察用膝蓋鎖喉8分多鐘窒息而死，這樣的事發生在任何國家都會引起民眾的不滿和騷動。因為警察執法太粗暴，明顯存在嚴重的種族歧視行為，十分不公。為被白人警察殺死的黑人討回公道，應該是所有有同情心的人類共同追求的目標，中國人自然也不會例外，因此美國示威一開始，大陸傳統媒體和自媒體都表達了對黑人的同情和支持。

反對種族歧視，反對警察粗暴執法是政治正確，是符合人性的選擇。不過必須承認在中美兩國激烈博弈的今天，中國人最初支持美國黑人示威，背後還有更深層次的政治因素。眾所周知，去年香港反修例社運給大陸民眾帶來深刻的心理衝擊，「香港」在大陸民眾心中相對正面的形象一落千丈。不過反修例運動中讓大陸人嚴重不滿的並非香港，更是美國介入香港問題，支持香港非理性示威者，特別是眾議長佩洛西用「美麗的風景線」來形容——種下了今天大陸網民反擊美國的種子。

所以，在今天美國爆發大規模騷亂時，很多大陸網民將佩洛西的「美麗風景線」還給了美國，其中自然有嘲諷的意味。去年美國是怎樣支持香港騷亂的，今年大陸民眾就會怎樣支持美國黑人示威，更何況這是符合人性的正確選擇。因此，大陸媒體、輿論場紛紛發文、發聲譴責美國長期存在的種族歧視和暴力執法，為非裔美國人爭取公平合理的待遇提供支持。

如果問大陸民眾廣泛支持美國大規模的示威，是訴求種族平等多一些，還是僅為表達自己的反美情緒？這個問題並不好回答，因為每個人的價值取向都有不同，甚至相反，他們支持美國示威的目的自然也各有不同。不過總體上看，因為中國文化的內斂性，中國民眾普遍不太關注他國的社會發展狀況，所以對美國示威的支持應該主要還是反美情緒的表達，同時內含追求平等的樸素願望。

在香港民運中，部分示威者手舉美國國旗的畫面，在遭至世界熱議的同時，也加劇了大陸民眾對美國的敵視。（美聯社）

「黑人的命也是命」不如同胞情

正是因為多數中國人支持美國示威是為了表達反美情緒，所以當美國騷亂衝擊在美華人利益的新聞出來後，中國的輿論風向自然也會隨之反轉。6月9日新聞報道，紐約出現眾多店鋪被砸、被搶案件，其中一家華人經營的金店不僅遭到暴力洗劫，店主一家人還被打成重傷住院，女店主的腿甚至被暴徒打斷。華人成為黑人示威騷亂的受害者，中國人為自己的同胞打抱不平，輿論場特別是民間自媒體開始出現反對美國「白左」並批評「黑人的命也是命」的聲音。

其實，批評美國的「白左」和黑人在中國並不是新現象。自2016年反對「白左」的非典型人物特朗普（Donald Trump）參加美國大選並贏得勝利以來，在中國的互聯網上就出現了討論「白左」的信息和文章，其中不少網友對「白左」提出了批評。為什麼要批評「白左」呢？回答這個問題前，首先要先明白何謂「白左」？概括而言，所謂「白左」就是常常站在人類道德的制高點，喜歡為少數族裔、底層人群、邊緣人群說話，並積極爭取維護他們權益的白人左派人士。

維護少數族裔、底層人群、邊緣人群的權益是正義之舉，為什麼很多人不喜歡「白左」呢？答案很簡單，因為這樣侵害了其他人群的權益。「白左」常常不顧現實社會的差異，要求給少數族裔、底層人群、邊緣人群特殊照顧，這就讓不被特殊照顧的人群產生了「不公平」的被剝奪感。例如教育問題，「白左」要求高校特殊照顧非裔美國人，讓他們在低分的情況下也能被好大學錄取。這就嚴重侵害了擅長學習的亞裔（華人）的權益，減少了華人上好大學的可能，對華人不公平，自然引起很多在美華人的不滿。這也是很多美國華人，投票支持特朗普的原因。

在美華人的聲音傳回中國，中國人也開始關注、批評「白左」。再加上，美國不時發生黑人欺辱、搶劫華人的新聞，回顧歷史，再看今天的現實，一些具有保守價值觀的中國人，根據新聞的變化抨擊「黑人的命也是命」和「白左」，為自己的華人同胞發聲，爭取權益，也就很正常了。

因為示威騷亂，紐約華人當鋪遭洗劫。（微博@豪放的石滔）

中國國內的特權問題

從中國國內的因素看，很多中國人表達對「白左」和黑人的不滿，也是為了維護自身的利益。因為在中國內部也有與「白左」價值觀類似的所謂自由派左翼人士。這些左翼自由派向來站在弱勢群體一邊，以他們嚮往的正義、道德的高度去評論各種社會問題，極端主張女權、照顧弱勢、保護動物和敵視傳統倫理等，並對男權、強權、孝道倫理、大漢族主義等嚴厲批判。不過，他們的觀點常常引起網友的眾怒，於是在西方流行的「白左」「聖母」等標籤也貼到了中國左翼自由派頭上。不同價值觀的網友吵架，自由派被批「白左」「聖母」也是常事。總之，在大陸「白左」是一個貶義詞，並不受大眾的歡迎。

同時，與美國類似，在中國也存在着各種對特定人群的「特殊照顧」，而大多數國民無法享有這種特權，這讓沒有被「特殊照顧」的不少人感到不公平和不滿。其中最讓人們憤恨的兩種特權現象是，少數民族和在華外國人所享受的特別優待。

少數民族與漢民族相比，因為存在語言、文化、人數等方面的劣勢，中國政府為了達到相對的公平，幾十年來確實給少數民族不少優惠政策。如少數民族可以比漢民族多生孩子，少數民族參加高考、公務員考試等有加分和定向招錄等優待。另外為了所謂的民族和諧，在漢民族與少數民族發生矛盾時，政府機關一般偏袒少數民族，儘量減輕、減少對他們的處罰。如此等等，讓不少經歷過類似事件的漢民族對「特殊照顧」沒有好感。

而外國人在中國的特權，更讓無數中國人憤恨。去年引發眾怒的山東大學留學生學伴項目，雖然其中多有誤解，但也表明了中國人對外國人在華特權的普遍不滿。洋人在中國有特權，被特別優待，有中國近代積貧積弱的歷史原因，也有中國人熱情好客要面子的文化因素。這種特權已經存在幾十年，只是近幾年隨着中國民族主義的高漲，人們對外國人特權的容忍度越來越低，對特權的批評也越來越激烈。

在中國國內，大家討厭「白左」，不想被不公平的特權打壓，再加上美國華人被黑人搶劫、暴力攻擊等，所有這些國內外的因素綜合在一起，不得不讓中國人反思對黑人示威騷亂的支持。因此，某些態度鮮明的中國民眾表達了不一樣的聲音，從維護自身和同胞的利益出發，開始對「白左」和「黑人的命也是命」發出批評的吶喊。

系列文章：

【白左的怒與火・一】僵化的左右鬥爭：美國示威的壓迫與反撲

【白左的怒與火・二】當特朗普的對立面成為「正確」

【白左的怒與火・三】美國學術圈是否依舊容得下保守派

【白左的怒與火・四】推倒雕像的示威者戰勝了什麼

【白左的怒與火・五】從支持黑人示威到反白左 中國輿論場起變化