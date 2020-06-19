藍營政治明星黃健庭跳船　借跨越藍綠指向兩岸不同國

國民黨「中生代」政治明星、前台東縣長黃健庭原先被傳將於6月19日下午獲蔡英文正式提名為台灣監察院副院長人選，因為民進黨內反彈聲音大暫停出現變量。黃健庭在「提名案」中止後，在台灣立法院親自說明，他接受提名是希望社會更和諧，且監察委員超越黨派、獨立行使職權，可以讓他個人的歷練可以繼續為國家所用，但他也強調，他是國民黨終生黨員，如果提名案不能得到國民黨祝福，「那麼我寧可退出」。

黃健庭是「喝黨奶水、獲黨栽培」的國民黨政治明星。（多維新聞網）

不過，就台灣內部政治來說，無論黃健庭會否能在8月1日成為監察院副院長， 蔡英文都算下了一手好棋，經過這次折騰，早已經是「破船」的國民黨， 又失去一名「穩舵手」，若最終黃健庭無法成為蔡英文體現「全民總統」的樣板，後果至多也是黃健庭由「藍營明星」瞬間變成台灣政壇的無足輕重，不會衝擊蔡英文及民進黨對台灣內部的「統治力」。

「跨越藍綠」的效果

黃健庭的確是「喝黨奶水、獲黨栽培」的國民黨政治明星。

黃健庭的父親黃鏡峰台灣威權時期擔任過兩屆台東縣長，並歷任台灣省政府、國民黨中央、台灣行政院多項職務。黃健庭曾赴美留學、工作，因其家庭背景、學經歷及個人形象，返台後獲國民黨重視，代表國民黨當選過一任國民大會代表、兩任立委及兩任台東縣長。

其次，黃健庭在台東縣長任內也展現施政能力，風評不惡，多次獲得雜誌評鑑為「五星縣長」，郭台銘若真的投入2020年台灣總統大選時，他會是郭台銘的副總統人選；韓國瑜被罷免後，他也被國民黨中央列入投入高雄市長補選的可能人選，實力、人氣兼具。

蔡英文(右)將提名陳菊(左)為台灣監察院院長。（facebook@蔡英文）

其實在黃健庭親自出面說明「理由」之前，就有台灣媒體以前台軍空軍一級上將唐飛出任陳水扁的首任行政院長、前國民黨副主席郝龍斌也擔任陳水扁的環保署長為例，猜測黃健庭應該是為了「幫台灣做事」才「跨越藍綠」；「陰謀論」者更認為黃健庭在台灣政壇仍能有所作為，「背叛」國民黨不應該，卻是「被迫的」。

目前來看，黃健庭的說明沒有超出媒體的猜測，但他對媒體持續追問如何才算「得不到國民黨祝福」卻語焉不詳，可以得知，他仍期待8月1日能在監察院的新職務上「為台灣貢獻一己之力」。

「為台灣貢獻一己之力」的背後

必須指出來，唐飛、郝龍斌在陳水扁時代任官是「跨越藍綠」、「為台灣貢獻」，因為兩岸關係、任職機關及國際情勢今昔不同，就算黃健庭真的成為監察院副院長，也無法「跨越藍綠」，更遑論「為台灣貢獻一己之力」。

理由何在？在兩岸關係方面，彼時陳水扁提出「四不一沒有」主張，收斂自身意識型態，並表達對「一中原則」的尊重，任用唐飛及當時為新黨黨籍的郝龍斌，強化了陳水扁想要釋放的政治訊息；而且唐飛與郝龍斌當時都是手中握有實權的行政首長，唐飛最終因為「反對核四停建」、郝龍斌因推動「限塑令」引發綠營支持者不滿下台「求仁得仁」，雖然「跨越藍綠」的時間不長，但確實曾做出一些成績，尤其郝龍斌任內啟動的「限塑令」，如今看來再正確不過。

反觀黃健庭，在民進黨炒作兩岸對立得以大權獨攬，黃健庭的作用在於一片綠油油當中增添一抹「本土藍」，成為蔡英文「用人不分藍綠」的背書，「位尊權少」的監察院副院長，除了能代替監察院長主持院會外，還比不上一般監察委員有權力，再者，特朗普（Donald Trump）不但無法居中平衡兩岸關係，忽焉說台灣是「最堅實的夥伴」，卻又將台灣比擬成一碰即碎的「筆尖」。

如此動盪的兩岸與國際情勢，就長遠計，黃健庭身為藍營中有人氣的政治明星，留在國民黨內以其人氣，或出面安撫人心，或代表國民黨出征以成為民進黨倒行逆施的「反證」，爭取為國民黨及台灣人民將對「兩岸和平」及「不反對統一」的火種留在台灣政壇，更能算得上是「為台灣貢獻一己之力」。

以黃健庭的資歷，肯定知道他接受蔡英文提名，各界只會評價他是為了自身利益「跳船」，也一定知道監察副院長這個位置，更多人會視之為「酬庸」，而非可以「為台灣貢獻一己之力」之地，但他還是同意接受蔡英文的提名了。

「陰謀論」的說，身為國民黨內的「本土派」且曾在美國留學、工作的黃健庭，其個人的意識型態可能更偏向「親美遠中顧台灣」及「兩岸不同國」，過往國民黨執政時，他可以輕易謀得職位貢獻一己之力，從而委屈自身意識型態，但當國民黨重返執政愈發困難，順勢接受蔡英文提名，借「跨越藍綠」趨近「當前主流民意」，擺脱「一中框架」拘束成為合理選擇，甚至「兩岸不同國」主張或許更貼近黃健庭私下的兩岸認同。

當然，對黃健庭的「陰謀論」只是筆者的「猜測」。行文至此，忽然想起一件事，台灣前立法院長、國民黨本土派領袖王金平前陣子表示，有人勸他為了台灣應出面籌組「台灣國民黨」。咦？王金平不是常說「我是忠貞的國民黨員，國民黨永遠的義工嗎」？