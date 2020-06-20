【中印衝突】兩大之間難為小：喜馬拉雅山的小國悲歌

珠穆朗瑪峰是全球地表最高點，也是有志登山的運動家們終須面對的最高目標，但她的高度受到板塊變動的影響而不停改變，也使得各國測量隊常常需要重新測量，分處喜馬拉雅山兩側的中印兩國關係也是如此不固定，因為地緣政治結構的摩擦，往往需要重新確認彼此不想衝突的心意。

政治比地理更加複雜，國際政治更是如此。這次尼泊爾、印度、中國各方的衝突或緊張，其實面臨相同的地緣政治結構條件，而夾在中印之間的喜馬拉雅山小國們，處在不斷需要「重新測量」的風口浪尖上，也時時面臨着兩大之間難為小的困境，它們何以在這個結構中生存？未來又如何呢？

5月27日，2020珠峰高程測量登山隊成功登頂世界第一高峰珠穆朗瑪峰。他們將在峰頂豎立覘標，安裝GNSS天線，開展各項峰頂測量工作。（ 新華社）

不丹

喜馬拉雅山脈小國從東到西，首先是不丹。不丹王國是「雷龍之國」，面積與台灣相當，但人口僅約75萬；在文化上與西藏接近，居民大多信奉藏傳佛教，屬於竹巴噶舉派，不丹原與西藏存有宗藩關係，但18世紀以來英國的入侵併迫其簽訂條約，最後導致不丹對外事務受英國「指導」，儘管不丹1907年建國獨立，這種「指導」關係被日後的印度繼承，印度還駐軍不丹。

2017年6月不丹與中國的爭議領土洞朗地區發生的印度軍隊與解放軍對峙，當時持續了兩個月，雖然最後和平落幕，但過程中不丹政府算是相當謹慎地處理夾在中印之間的困境，例如不丹政府在中印達成結束對峙的共識後，表示歡迎雙方撤離洞朗，沒有特意偏袒印軍；不丹民間雖也偶有對印度不滿的聲浪，但在外交軍事與經濟上，仍高度受印度影響。

不丹王室深受人民喜愛，圖為該國國王凱薩爾．旺楚克（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck）與皇后吉增．佩瑪（Jetsun Pema）和王子。 (ig@queenjetsunpema)

錫金

旁邊的國家，是錫金王國。錫金立國更早，1642年就是獨立政體，然而與鄰國尼泊爾在1788年爆發戰爭，最後也演變為清朝與尼泊爾的戰爭，19世紀英國入侵錫金，同樣簽了條約，將錫金納為保護國，並移民尼泊爾裔入錫金。

印度獨立後，1949年即揮軍錫金，迫其為保護國，更立其《憲法》，最終1975年發動政變，並在尼泊爾裔移民的投票支持下，將金併入印度，該國國王流亡美國。直到2003年中國才承認印度對錫金的主權，以換取印度承認中國對西藏主權，目前錫金邦人口僅為60萬。

錫金王國國徽，該王國已滅亡。（維基百科公有領域）

尼泊爾

錫金的西方是尼泊爾。尼泊爾可稱為喜馬拉雅山區域的中型強權，其人口近3,000萬，約為北邊西藏人口的十倍，更是不丹、錫金的數十倍之多，但是尼泊爾與印度的關係卻也承繼自英國殖民時期的影響，開放邊界政策爭議頗多，試圖反抗印度影響內政的尼泊爾2015年更曾面臨長達半年印度封鎖邊境的經濟制裁。

尼泊爾內政複雜，尼泊爾共產黨的分合不斷、毛派勢力壯大，至2001年尼泊爾王室發生血腥慘案，內戰局勢亦有演變，最後尼泊爾於2008年廢除君主制，成立共和國。目前執政黨是尼泊爾共產黨。實際上，不同政黨執政時，尼泊爾對中印態度也不同，如2018尼泊爾新總理上台先去北京訪問即引起印度不滿。

尼泊爾2020年6月再度修憲，這次主要議題不是更改選舉制度或政府體制，而是將該國國土納入有爭議的三個地區李普勒克（Lipulekh）、卡拉攀尼（Kalapani）和林匹雅－杜拉（Limpia-Dhuraa），並將之標註於國徽上面（尼泊爾國徽包含全國地圖），五天之內由下議院、上議院通過，並由該國總統簽署，以響應印度再該去修建戰略道路，這引起目前控制該區域的印度不滿，尼泊爾也打算增加上百個與印度毗鄰的邊界哨所。

尼泊爾新地圖加入與印度有爭議的三處邊疆領土，該區塊也與中國接壤。（尼泊爾外交部官網）

克什米爾（含那格爾、坎巨提、拉達克等）

再往西，喜馬拉雅山的西端就是這次中印巴爆發衝突的克什米爾地區，克什米爾並非獨立國家，印度、巴基斯坦均宣稱擁有其主權，而處於中國治下的阿克賽欽地區，也被印度視為克什米爾的一部分。克什米爾情況最為複雜，情況也最為悽慘，克什米爾人民長年生活在印巴戰爭與中印戰爭的陰影中。中印巴三方在此並沒有畫出邊界，而是隨着實際控制線兩側的各方分別構築基礎工事，隨時可能引起另一方的不安與強烈反應。

這次中印6月15日晚間在克什米爾拉達克邊界發生的悲慘衝突，從事後披露的消息來看，竟是數百位軍人在寒冷的黑夜中於山脊上搏鬥好幾個小時，雖然雙方沒有槍炮、更沒有「開火」，其激烈程度卻也令人難以想象、數十條人命葬送在了醫療條件不佳的山谷周遭。印巴之間也在6月10日起於邊界發生數起衝突，更有平民死傷，只是規模沒有中印6月15日那麼慘烈，根據印媒報道，中印雙方都有上校層級的軍官死亡，極為罕見。

兩大之間難為小

顯然，喜馬拉雅山處於地緣政治板塊的碰撞區，這些小國或區域處在喜馬拉雅山脈中，也成為了板塊碰撞的第一線。

接觸的幾個板塊，按照美國政治學巨擘杭廷頓（Samuel Huntington）「文明衝突」的說法，分別是印度教文明、穆斯林文明以及佛教／中國文明，他也曾推論中印之間的顯著文明差異，將會加劇彼此的衝突。

另一方面，從權力邏輯的角度來說，這些小國（僅剩不丹與尼泊爾了）與中印形成特殊三角關係。但是，由於中印關係自冷戰結束後一直「不冷不熱」，又涉及達賴喇嘛、俄羅斯、巴基斯坦與美國等其他因素，而時有起伏，由於很難定義中印關係是好是壞，也就很難定義這些三角關係會符合哪些權力邏輯，從而造成更大的不確定性，與加劇了兩大之間小國難為小的困難。

近年來引起的喜馬拉雅山爭議，主要都是基礎建設造成，包含洞朗對峙（中方修路）、尼泊爾修憲（印方修路）、拉達克衝突（印方修路），這除了表示各國國界未定外，更有貫徹國家權力於邊疆，因而引起對方不安的作用，在國際政治上，權力與意圖是最重要的兩個因子，在搞不清楚他人意圖前，只能先經營權力，目前中國、印度、巴基斯坦都是人口上億的擁核大國，核武能量都能摧毀對方。

但是各國也都不想在這時輕啟戰端，畢竟新冠肺炎帶來全球經濟困境不是一時半刻可解，就算沒有經濟衰退，各國也還有其他內政改革議程，打仗不再考慮之內，但是在地緣政治的結構性因素作用下，仍不時會傳出摩擦與衝突，畢竟現狀（status quo）顯然是大家都不滿意的，這次死傷之慘重、過程之血腥，更超乎外界所能想象。

夾在大國間的尼泊爾與不丹，未來恐怕會更加難為，尤其是這兩國若想要擺脱印度繼承的英國殖民政府特權，勢必會引起印度諸多反彈，弄不好可能重蹈錫金、克什米爾土邦慘遭瓜分或吞併的覆轍，而中國與尼泊爾、不丹的關係進展也將為此區域持續投入變量，無庸置疑的事，三角關係的起起伏伏，將會時時考驗着喜馬拉雅山周遭當政者的智慧。