【高雄市長補選】戰或不戰　民眾黨還在打國民黨的主意

由於民眾黨未在6月17日的黨政協調會報上對於高雄市長補選議題達成共識，但又未正式宣布該黨不參戰，形同對該場戰役留下與國民黨合作與否的懸念，以及補選是否將成為民進黨陳其邁一人戰爭的可能。 雖然民眾黨立委蔡壁如曾說，組黨之後，民眾黨將積極參與大小選舉，無役不與，但參加選戰的形式有很多種，參選只是其中一種方式；綜觀民眾黨這一局，戰不戰至少有三個選項：白藍合推、自己推與不推，最後決定或許就代表着該黨對於當下最佳政治利益的判斷。

雖然只有五席立委，但台灣民眾黨確實想在立法院成為最強在野黨。（多維新聞）

前高雄市長韓國瑜6月6日以超過2018年的當選票數遭到罷免，在市長補選已成事實後，蔡壁如拋出「白藍」合推市長補選候選人，與部分藍營人士的「白藍拖」相唱和，與之同時，柯文哲與綠營再就「一黨專政」定義進行隔空交火，似乎表露出民眾黨是最具戰鬥力在野黨的姿態，但問題是，白藍兩黨真能站在同一陣線，團結對抗執政黨？

台灣媒體人黃暐瀚說得頗有道理，高雄市長補選一役，「國民黨需要休息，民眾黨需要練兵，民進黨需要其邁」，但除了「民進黨需要其邁」之外，其他兩黨的動向迄今未明，有趣的是，當外界紛紛傳出國民黨決定要自推人選，不打算與白營共推時，白營還是持續炒熱這話題，談打造2014年「柯文哲模式」還不夠，蔡壁如還說，希望國民黨能放下成見與第三勢力共推一位無黨籍高雄市長補選候選人，而民眾黨新任秘書長謝立功更說，希望國民黨快點推候選人，這樣民眾黨才能評估自己要不要與藍營合作。何時一個政黨要不要推出候選人與其他潛在競爭對手有關？

目前看來藍白確實難有共推高雄市長補選候選人的可能性，而前一陣子國民黨確實被民眾黨各要員撩得很「尷尬」，為什麼？以百年大黨與揹負着包袱的國民黨來說，確實需要重新對輿論打造一個煥然一新的形象，而與民眾黨的合作或許可提供國民黨重新包裝個人形象的契機，但政壇上的合作，總有得有失，國民黨「尷尬」點在於，即便在地方仍有些經營與公職在，不過相較於民進黨，民眾黨似乎也不太把國民黨當成具威脅性競爭對手，才會有所謂「合作」一說。

更「尷尬」的點在於，假使雙方合作，那麼未來合作的話題主導權究竟是在民眾黨，還是在國民黨身上，一個是發展蒸蒸日上的新興政黨，另一個則是盼望重返執政的百年大黨，兩黨都是台灣政壇主要政黨，2022年兩黨都有心進一步擴大執政版圖，總無法自己捨棄議題設定的主導權，更不需要說「柯文哲模式」的不可再造性，這都使得「白藍合」成為一個炒作大於實質的議題，不見得有辦法隨即推出候選人的白營，也藉此機會大吃國民黨豆腐，一躍成為新聞焦點。

即便本次確不失為民眾黨一次的「練兵良機」，但問題是一個新生政黨面對到兵將與糧草不足的問題，而頻繁被外界點名出戰的人選如：蔡壁如、張其祿卻也顧慮着「落跑立委」的惡名，換句話說，民眾黨若真的早就找到最適合的人選，柯文哲、蔡壁如、謝立功等人早就大肆宣揚，以拉抬他們人氣，不會每次面對媒體都稱本次選舉時間急促，但又說還有一點時間，人選暫時得保密，這類看似頗有道理，卻又前後語意互相矛盾的話。

即便補選時間很急迫，但面對媒體詢問目前有鎖定哪些可能的候選人，謝立功則在17日受訪時表示，這請容他暫時保密。（譚英瑛／多維新聞）

隨着時間越來越接近選戰登記截止日，民眾黨的最後決策也終將呼之欲出，若選擇在藍綠都有候選人的前提下參戰，或許能解讀成民眾黨有意在這一仗打響自己在高雄，甚至是在南台灣的政黨知名度、市佔率，並拿本次選舉作為2022年耕耘南台灣的試水温，但若最後因為各項因素選擇放棄參與本次補選，那也不意謂民眾黨就放棄對於南部的耕耘，畢竟除了從今年柯文哲數次南下、民眾黨參與全台各地基層公職補選看來，這個黨依然有着發展野心，但只是很多事情都需要時間慢慢發展，無法急於一時罷了。