【中印衝突】兩國持續增兵　西部戰區能否抵擋印軍？

2020年5月開始的中印邊境衝突至今仍未平息，兩國何時能夠劃定邊界以消除再次發生衝突的隱患更是未知之數。不過，此番衝突也提醒了中國西部國防的風險，早前軍改後成立的西部戰區應當承擔其主要責任與壓力。 諸多迹象顯示，中印兩國都在持續增兵備戰，不排除擦槍走火乃至捲入一場戰爭的可能。那麼，中國的西部戰區能夠以一個戰區之力，抵抗印軍嗎？

自本次中印邊境衝突發生後，在軍隊與外交交涉之外，兩國各自進行着戰爭準備。例如印度方面前線增兵、裝備投送、採購軍機，還有傳聞稱不再遵守協議而准許向中方開槍。

解放軍77集團軍某旅近期在高原腹地進行機長資質認證考核：

西部戰區承受重壓

中國軍方也動作頻頻。早前網絡中曾有視頻圖片顯示也有軍用車輛在公路中蜿蜒前行。西部戰區轄下西藏軍區在6月16日透露該軍區某旅舉行了一場立體拔點實兵實彈演習，遠火、地導、特戰、陸航、電抗、工化等兵種力量組成聯合戰鬥羣，對目標實施立體拔點行動。

據悉，2016年在軍改中成立的西部戰區，其陸軍在當年即在青藏高原組織了一次實戰化訓練。未透露編號的某旅更是連續4年推進高原實戰化訓練。如果中印之間發生戰事，這些曾經進行高原實戰訓練的部隊應該會被安排到青藏高原的最前線。

另外，曾在中國東部戰區擔任陸軍司令員的徐起零在5月29日首次以西部戰區陸軍司令員的身份亮相，該職此前已經空缺了半年有餘。此次人事調動也被認為與中印邊境衝突有關。

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中國軍改後成立東部、南部、北部、中部和西部戰區共5個戰區，每個戰區負責一個戰略區域或方向。西部戰區駐有戰區陸軍、新疆軍區、西藏軍區3個副戰區級單位，戰區陸軍又轄有第76、第77兩個集團軍。其中，76集團軍總部位於青海西寧，是13個集團軍唯一駐紮在青藏高原的一支部隊。

西部戰區轄下領導和指揮四川、甘肅、青海、寧夏、新疆、西藏、重慶等7個省市所屬武裝力量，是5個戰區中最大的戰區，防區面積佔到中國領土總面積的一半左右。西部戰區司令員趙宗岐曾對外介紹稱，「西部戰區駐守祖國半壁河山，面積最大、邊界最長、鄰國最多，處在邊防鬥爭最前沿、反恐第一線、維穩熱點區，天天有情況、處處有鬥爭、隨時有行動。」

中國處於複雜的地緣政治環境之中，5個戰區各有側重。近期引起全球關注的中印邊境衝突，便在西部戰區的防區之內。來自印度方面的國防壓力，也主要由中國的西部戰區來承擔。中印兩國皆是領土廣闊的國家，這決定了雙方之間的戰爭無法動用全國的資源與力量，只能依賴邊境兩側各自已有部分國力與軍力。

那麼，作為中國5個戰區之一的西部戰區，能否承擔起對抗一個區域性大國——印度的責任呢？

西部戰區司令員趙宗岐。（網絡圖片）

青藏高原上的較量

事實上，1962年中印戰爭裏中國一方的主要參戰者，就是中國西南方向的一部分軍隊——西藏軍區和新疆軍區。儘管中印兩國都宣吿自己取得了那場戰爭的贏家，但是歷史學者多認為中國取得了壓倒性勝利。

而軍改後的西部戰區整合了原成都軍區與蘭州軍區，並將這兩個軍區轄下的西藏軍區與新疆軍區囊括在內，將能調動更多區域資源以支持可能發生的對印作戰。

當然，戰爭的勝負是多種因素共同導致的結果，但是由於中國整體國力、軍力均勝印度一籌，在中印戰略博弈中也擁有更多優勢。

兩國爭端很大程度上受到地理環境的影響。高聳入雲的青藏高原是中國軍隊可以依賴的「天險」，易守難攻，能夠居高臨下對印作戰，而高原南側的印度幾乎是一馬平川，無險可守。

中印邊境衝突，印度國內反華情緒高漲：

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青藏高原給中國軍隊也製造了難題，也即抬高了其後期補給的難度。1962年中國軍隊「淺嘗輒止」得勝之後迅速撤兵，甚至退出了廣闊肥沃的藏南地區，就被認為是受困於地形不便。不過，隨着中國基建水平的提高，已經打通了通向青藏高原的鐵路，並建立了一套直抵邊境的公路網絡，再加上空運能力的提升，後勤補給困境已有明顯改善。

值得一提的是，當西部戰區緊急備戰之際，掌握中國眾多軍中精鋭的中部戰區也在摩拳擦掌。例如中部戰區於近日發佈了視頻短片《假如戰爭今天爆發》，士兵高喊「若敵來犯，雖遠必誅」；該戰區陸軍第82集團軍某陸航旅進駐高原開展直升機跨晝夜實彈射擊訓練。

這可能意味着，中部戰區不僅有負責拱衛北京的使命，還有支撐協防其他4個區域戰區的任務。如果中印邊境發生戰爭，中部戰區的部隊也可能會出現在戰場上。

不論對任何國家而言，戰爭都應該是儘量避免的最後選項。然而，戰爭威懾卻是始終在台面下發揮着不可忽視的作用力。中印兩國之間的較量卻時常把握不住力度，鬧出比較大的動靜。而這也正是中印邊境爭端的風險所在。對此，中國的西部戰區須將扮演舉足輕重的角色。