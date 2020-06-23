一個峰會、各自表述　歐盟為何對中國「不高興」？

6月22日，中國與歐盟領導人以視像形式舉行峰會，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）及歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）首度會晤國家主席習近平。 會前路透社已引述歐盟消息人士，指雙方預料不會如去年般發表聯合聲明。

中方：雙方沒有根本利害衝突

「防火長城」內外有不同政治和傳媒生態，同一外交場合出現不同報道版本是常見事情，牆內和牆外多年來各說各話，彷彿都成了無足驚訝的常態。這一次中歐峰會卻有所不同，在「一個峰會，各自表述」的情況之下，說雙方內容大相逕庭已是保守講法。

歐洲理事會主席米歇爾（坐右）及歐盟委員會主席馮德萊恩（坐左）。圖為米歇爾於今年1月簽署英國「脫歐」協議。（米歇爾Twitter）

一如往常，中國官方報道都是「合作共贏」那一套論調，焦點在於經濟復蘇、復工復產、維護全球供應鏈穩定等等；官媒筆下的歐盟領導人則響應中方呼籲，幾乎是將中方觀點重複一遍而已。撇開「雙方沒有根本利害衝突」這類起題用的綽頭，牆內通稿唯一提及的實務只得一項：《中歐投資協定》。

單就這一項，官方新華社也是一句起兩句止，指中歐均「重申致力於在2020年達成協定」，雙方領導人「同意將盡最大努力盡快就公平競爭方面的規則達成共識」。可是歐盟於會後發布新聞稿，內容詳列對中國的洩氣和不滿，看不出雙方有要達成共識的共識之餘，更沒有新華社所講的「注意到談判取得的進展」。

中歐投資協定苦談6年無果

新聞稿的主旨清晰，一口氣捅出歐方眼中的癥結所在：「（協定談判）亟需迫切進展，尤其是就國企行為、補貼透明度，以及應對強制技術轉讓的規則。」簡單講，歐盟認為中國佔了大便宜，利用歐洲的「門戶開放」作銷售和投資，但就自居為「最大的發展中國家」而拒絕遵守歐洲的規則。

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是次歐方亦頗有新意，較為少見地於高層級通稿提到中美貿易談判：「歐盟歡迎中國確認，當執行最近的中美首階段協議，將會完全與世貿組織的義務相容，不會歧視歐盟的業界人士。」新聞稿之後又重申，中國急須就工業補貼和產能過剩，展開協商。

擺上檯面講的話是，首階段規定中方爆買2千億美元的美國商品，歐盟擔心中方會相應減少對歐採購。至於在對華諸多不滿間加插一段中美談判，講不出聲的可能是：中歐客客氣氣談判6年毫無寸進，中美打了關稅戰不足2年就簽好協議，北京又爆買又開放金融產業又修訂知識產權法規。

保衛歐盟利益？堅守「我們的價值觀」？

米歇爾更提綱挈領地表示：「與中國接觸和合作是機遇也是必要。但，與此同時，我們要承認（中歐）並不分享同樣的價值觀、政治制度和多邊主義做法。」他強調會「積極保衛歐盟的利益和堅守我們的價值觀」，而新聞稿內就相應列舉了港疆藏爭議、報道新冠疫情的公民和記者失蹤、銅鑼灣書店事件等等。

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歐盟怨氣滿滿，國家領導人當面聽親眼見，又怎會不知道呢？然而哪又如何呢？以港區《國安法》實施為例，馮德萊恩揚言「中國冒上（承受）負面後果的風險」，但如果所謂「負面後果」就是歐盟以人權名義發聲明「嚴重關切」，歐盟想發多少篇都不成問題。

相比介入主權國內政吃力不討好，《中歐投資協定》才是切身利益，歐盟對華可以寫報告，可以向路透社放料，更可以像這次峰會般當面投訴，但如果跟從「美式典範」，終歸要採取實際行動。歐盟過往訴諸國際仲裁，並就個別商品不點名地開徵反傾銷稅，6年來從未奏效，就且看在中美角力下會否有所突破。