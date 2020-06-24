【觀察】民進黨路線才是「真賣台」　只歎國民黨看不穿

國民黨改革委員會對兩岸論述提出的報吿內容，諸如加強台灣的國際參與，以及洽談兩岸軍事互信機制，確實都是值得推展的政策，不過整體看來，這些事項仍停留在「術」的層面，不僅旁人看不清國民黨想帶領台灣「去向何方」？甚至連國民黨「從何而來」，也近乎一筆釐不清的爛賬。

九二共識實際上走出了「不統」、「不獨」的第三條路，民進黨撕裂兩岸後，北京更能掐住台灣所有國際參與空間。圖為蔡英文發表就職演說。（中央社）

國民黨長期以來便以「缺乏中心思想」為人所詬病，當2020年台灣總統大選的主要議題攻防是圍繞着「抗中」而來，國民黨便以為自己僅存的兩岸和平之「道」，已不再有吸引力。顯然，這個百年老黨「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的老毛病，並未因一連串選舉失利而獲得正視。反而基於選舉考慮，在兩岸論述上美其名是改革，實則僅是以長篇大論言詞堆棧，以求閃躲回避。

說穿了，不過就是國民黨想從「抗中」的817萬票中撒網撈魚，卻又沒有勇氣徹底拋下以「和陸」所緊握的550萬票，才造成今天國民黨兩岸論述「似綠非綠」，又不敢堂堂正正自詡為追求國家統一的正藍，如此這般包藏選舉算計的結果。

倘若國民黨有意師法民進黨「抗中保台」路線，不妨冷靜思索民進黨路線給台灣主體性帶來的傷害。回顧馬英九任內憑着「九二共識」，不僅兩岸存有互信，也令台灣取得實質參與國際組織的機會，例如民進黨本次敲鑼打鼓也不得其門而入的世界衛生大會（WHA），台灣在馬時期便能實質參與。

國民黨改革委員會19日上午召開全體大會，兩岸論述小組提出建議案。圖為會後黨主席江啟臣（左）與兩岸論述組召集人林郁方（右）交換意見。

更不用說，近期日本方面片面更改釣魚島行政區名稱，令台灣宜蘭漁民大為不滿，民進黨雖說好聽，是要「擱置爭議，共同開發」，但看清這些話術後不難發現，不過就是因民進黨大搞「抗中」，在東亞地緣更對日本存有依求，進而無能擺脱對日本忍讓的現實，導致對日爭取權益的表現，遠不如馬英九任內敲定的《台日漁業協議》。

說到這裏，反對與北京打好關係的人或許會認為，馬英九不過是把忍讓的對象從美日換成中國大陸，甚至對北京談判若進了一步，反而會在其他地方被要求退個三步。倘若真是如此，那麼蔡英文對中國大陸的態度比誰都硬，怎麼台灣的國際實質參與表現，卻與蔡英文的硬度成反比？如果馬英九取得以觀察員的身分進入WHA是退三步，那蔡英文任內台灣連在國際組織說話的機會都沒有，恐怕不只退個七步、八步，而是直接退到跌入馬里亞納海溝的深淵了。

這也難怪，有人會開玩笑說，假如中國大陸要拿下台灣，民進黨才是「最優賣家」，這麼說的原因包括，北京方面若能在「象徵本土」的民進黨政府任內搞定兩岸問題，意義與價值也遠比國民黨任內更高。甚至，在民進黨正大光明撕裂兩岸關係後，北京更能名正言順的掐住台灣所有國際參與空間，並且收回「中華民國邦交國」，蔡英文任內台灣已經痛失七個邦交國，令「中華民國」、「台灣」在國際社會不見天日。

多個民間團體6月9日上午前往日本台灣交流協會台北事務所，高呼「保障釣魚台主權，保護漁權」等口號表達訴求。（中央社）

要知道，馬英九任內「中華民國」、「台灣」並未因兩岸問題而損失邦交，就算岡比亞在2013年與台灣斷交，北京方面也依照兩岸外交休兵的默契，而遲遲未與岡比亞建交。

歸根究底，過去秉持着九二共識的國民黨，實際上確實是走出了「不統」、「不獨」，又能確保「台灣主體性」的第三條路，民進黨路線才是出賣台灣「主體性」的一方。2020年台灣總統大選期間，由於美中對抗的影響，雖給了台灣人「美國撐台獨」的想象，但倘若前美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）於新書中的爆料為真，「美國撐台獨」的想象也將隨之不攻自破。

北京方面對於追求國家統一的決心，絲毫不必懷疑。民進黨的台獨底色，也始終都在。當兩方因目標對立而產生衝突時，國民黨假如還要與民進黨路線分一杯羹，那麼台灣的主體性又還有誰可以確保？