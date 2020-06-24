【觀察】中美軍機攪動台海　切的是誰的「香腸」？

6月22日，台國防部發出新聞稿表示，解放軍轟-6、殲-10戰機短暫進入台灣西南空域。對此，台灣方面強調，除了廣播吿警之外，台灣空軍偵巡戰機「全程掌握，並積極驅離應處」。

值得留意的是，這是解放軍軍機自2020年6月9日以來，第八度進入台灣的防空識別區。

對於解放軍軍機出現在台海一事，解放軍東部戰區新聞發言人表示，台灣及其附屬島嶼是「中國領土神聖不可分割的一部分」，軍隊戰備巡航完全正當合法，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。（資料圖片）

事實上，有關解放軍所謂的「繞台」或是「擦邊入台」行動，在2016年蔡英文上任前後，全年也只不過4次，但據台媒統計，到了2017年暴增到34次；且時序上，一年比一年來得緊密、頻繁。而多維新聞也曾為此分析，解放軍這般對台執行的「切香腸」（Salami Tactics，連續蠶食、緩慢縮緊包圍圈殲）戰術，將使台灣軍隊疲於奔命。

另一方面，台灣民意對於解放軍這般「步步切、隨時切」，從一開始的緊張，好似成了台灣民眾的「日常」，也容易簡單誤以為解放軍的動作，單純只因兩岸關係欠佳，所以常來武嚇示警一番。

然而，眼下中印衝突逐漸擴大，解放軍突然又在兩週內變為密集的「切」入台灣海域，可見情勢非比尋常。那麼，解放軍的對台行動究竟意欲何為？

解放軍戰機近年多次繞台飛行。圖為台軍F-16（左）監視繞台飛行的解放軍轟-6。（資料圖片）

常言道，事出必有因。以6月22日來說，解放軍軍機是在當日中午短暫進入台灣西南海域，但其實在上午，美國海軍曾派遣一架編號AE1D8A的EP-3E電偵機從巴士海峽一路往北飛後，進入台灣西南空域。此外，6月9日上午，也是美軍1架C-40A運輸機先飛越了台灣，並從台灣西南海域離去；隨後，解放軍蘇-30戰機也順勢現蹤，「切」入了台灣西南空域。

由此可見，這段時間解放軍頻頻「到訪」台灣西南海域的緣由，呼之欲出。但坦白說，過去台灣軍力挾着空中優勢，台灣戰機駛向福建省猶如入無人之境，甚至在1950年代初期，台灣的防空識別區是劃在江西省上空。但隨着美軍幫台灣劃地自「線」，台灣防空識別區從陸上退到海上，再退到中線以東，但也因為兩岸關係冰融，雙方的軍艦軍機較少突破那條線。

然而，經歷了2018年底台灣地方大選之後，迎來的堪稱史上最佳的台美關係，美國政府更多番派遣美艦美機穿越台海，但此舉看在北京眼裏，宛如美國對中的對台政策是在「切香腸」，也因此有許多聲音建議中國大陸要「反過來切」。所以，解放軍今日多次的越線之舉，其實並不出人意料。

特朗普近期出席美國西點軍校畢業典禮表示，美軍的重點不是去海外解決紛爭，而是聚焦於捍衛美國，他強調：「我們不是世界警察」。（AP）

不過對台灣來說，一方面解放軍「切」台，另一方面美軍「入」台，好似有個「螳螂捕蟬，黃雀在後」的循環，以為美軍出於民主價值守護台灣，但從近期美國對台參與國際組織「光說不練」的態度，就能理解美國挺台都有其自身的目的性，更何況特朗普（Donald Trump）曾言明「我們（美國）不是世界警察」。

再者，觀察近期中印對峙，解放軍已非吳下阿蒙，僅用數小時就將人員、物資和武器裝備，從湖北駐地投送到了數千公里外的「西北高原」；再回過頭看看台灣空軍，目前僅有3.5萬的兵力，解放軍空軍則有40萬人。

台灣空軍F-16戰機演練緊急升空。（資料圖片）

換句話說，台灣民意在看待解放軍頻繁「切」台所釋出的訊號，不能僅僅從台灣主事者口中所判斷「我們有美國撐腰」，或是「共軍擾台」等單方面訊息，而是思考中美博弈的格局之中，美軍在此區域的實際意義，而解放軍又穿過台灣西南空域，其實質目的究竟是擾台？還應對美軍？

也因此，在理解放軍「切香腸」的情境中，台灣除了評估好自己的戰力，也不應與美國隨之起舞。否則到頭來，「切香腸」的不是解放軍，而是美國帶着台灣「切着自己的香腸」。