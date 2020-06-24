日本沖繩縣石垣市政府向石垣市議會提案將釣魚島（台稱釣魚台列嶼，日本稱尖閣諸島）行政區名由現行的「登野城」改稱為「登野城尖閣」，當地時間6月22日獲石垣市議會表決通過。日媒《產經新聞》評論，此舉有「實際支配」的意涵。

自6月初媒體報道日本石垣市重新推動釣魚島改名議案以來，將釣魚台海域視為傳統漁場的台灣宜蘭縣府即動作頻頻，包括縣府提案將釣魚台行政區改為「頭城釣魚台」以為反制，獲議會不分朝野議員一致通過；以及宜蘭縣漁民暫定7月7日邀蔡英文同行登島，拿出實際行動「護主權」。

釣魚島海域為台灣宜蘭縣漁民傳統漁場，對日本將釣魚台改名，宜蘭縣民間主動請纓「護主權」。（中央社）

不意外的，蔡英文除重申釣魚台主權屬於中華民國，將石垣市政府與日本政府切割，呼籲「地方政府」不要破壞台、日全面友好夥伴關係，指「擱置爭議，共同開發」是台灣政府對釣魚台爭議的既定立場，直接拒絕「登島」護主權，並一如以往，只有對「捍衛釣魚台主權」的口頭宣稱，相比馬英九政府2012年動用海巡艇、台軍軍艦前往釣魚台海域保護漁民作業、捍衛主權的大動作，「硬度」明顯不足。

蔡英文政府護釣魚台主權「硬度」不足，但「酸度」十足。在台灣這波因石垣市改名再起、範圍侷限的「保釣」運動中，代表民進黨投入高雄市長補選的前行政院副院長陳其邁被迫承認，自己2012年於立法院建議馬英九「到釣魚台辦釣魚大賽」以彰顯主權是為了「酸國民黨」。

不過，石垣市議會表決通過釣魚台改名後，台灣「助日代表」謝長廷面對台灣輿論對其捍衛主權「不硬」的批判，卻選擇在其個人facebook「酸國民黨」企圖開脱，卻達到反效果，讓不少台灣人因此「拳頭硬了」。

謝長廷在Facebook貼文中強調，1971年6月，美國宣布將把琉球及釣魚台列嶼交與日本管領，1972年5月15日生效，兩岸三地民間都有風起雲湧的「保釣運動」，但他遍查歷史紀錄後發現，當時的「中華民國政府」只有表示驚愕與遺憾，以及「重申主權在我」的兩紙聲明，甚至美國、日本在那時跟中華民國還有邦交，卻有沒有看到有「召回大使」等正式外交抗議行動。

謝長廷以1971年台灣外交部受到的屈辱，當成自己沒有「護主權不力」的證明。（中央社/資料圖片）

謝長廷貼文強調當年國民黨政府「捍衛釣魚台主權」的主、客觀條件均優於目前的蔡英文政府，展現的「硬度」卻僅有「驚愕與遺憾，重申主權在我」，言下之意是與當下的蔡英文政府差不多，藉以補強台灣外交困難的「現實面」，為台日友好親善計，對石垣市改名「不硬」，是審酌台灣利益後的艱難決定，「非不為，是不能也」，「酸國民黨」之餘，順便訴說自己「被誤解」的委屈。

謝長廷貼文為自己「抱屈」不是新聞，2018年日本「關西機場事件」時，他除了說自己無法管大阪辦事處外，與謝長廷友好的網軍也在網絡帶風向，指大阪辦事處是「黨國餘孽」，成為前台灣駐大阪辦事處蘇姓處長「以死明志」間接原因。

此次，謝長廷雖然同樣循着「酸國民黨政府」套路試圖為自己捍衛釣魚台主權「不硬」卸責，卻將1971年當時「中華民國政府」面臨各種外交不利，包括美國外交圈「聯中抗俄」倡議成為主流、美國國務卿基辛格(Henry Alfred Kissinger)秘訪北京、退出聯合國等種種在外交上的「不能」當成「不為」，拿中華民國外交部門過往的「恥辱」，與蔡英文政府今日對釣魚台主權只有不斷「重申主權在我」等同視之，還理所當然、不以為忤，明末大儒顧炎武所謂「士大夫之無恥，是謂國恥」，大概就是形容謝長廷這種為了幫自己「脱罪」，不惜賠上整個國家名聲的 「外交官」。

宜蘭縣議員蔡文益（前排右）23日宣布成立「保護頭城釣魚台辦公室」，以利捍衛台灣主權與漁權。（中央社）

實際上，因為國力不強而被列強「無視」或「自為安排」，從清末被迫接受列強不平等條約、民國初年雖是一戰戰勝國，卻形同戰敗國被迫接受日本《二十一條》，乃至於釣魚台主權有爭議……，其實就是國力不強、外交孱弱的註解及屈辱歷史。謝長廷真不愧「助日代表」稱號。

不過，蔡英文對「捍衛釣魚台主權」的無作為，恐怕才是謝長廷敢無恥度的秀下限主因，也因為如此，民進黨政府「捍衛釣魚台主權」的作為，被人銘記的，除了「硬度」不足的印象外，將只剩下陳其邁、謝長廷等人將拳頭對內的「酸言酸語」了。