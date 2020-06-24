羊毛出在羊身上？　山東「合村併居」掀拆遷爭議

山東近期加速推進「合村併居」工作，合併原有村莊，建立新型農村社區，讓農民集中住進樓房。山東先行試點的菏澤、聊城、濱州、臨沂、德州等地區，已經開始了大範圍推行，其間卻引伸出諸多流弊，引起激烈爭議。 政府當然有政府的道理，一是配合中央「鄉村振興」方針，亟須提升農民的生活水平，二是城鄉長年此消彼長，農村淪為空巢，「空心村」居住人口已減少，社會組織散渙，三是當農村不復為工作生活的樞紐，連帶導致土地浪費嚴重，以及建造基建的成本效益不划算。

紙上條文寫得很合理，地方官員亦交代得頭頭是道，聲稱「村民同意率必須達到95%以上才能實施」合村併居。可是近日內媒就連番揭發，強拆強遷的現象嚴重，輕則強制約談疲勞轟炸，重則斷路斷電放炮仗砸玻璃，其間更是官官相衛，派出所和政府有默契，報警也沒用。

68歲的東阿縣牛角店鎮賀寺村村民成友站在村莊拆遷後的廢墟上。（中國新聞周刊）

搬走了人但搬不走運作模式

就當「蠻力徵地」是個別現象，而發展也的確是硬道理，相信村民仍可以問問：官員口中的「發展」究竟是發展甚麼？發展之下資源怎樣重新分配？我要付出甚麼成本和代價？武漢大學中國鄉村治理研究中心主任賀雪峰在「新鄉土」公眾號撰文，即間接觸及這些問題。

首先，「以前農民在自己房子住得好好的，現在非得被強拆搬進社區」，這或許還可以說適應了就知有好處，配合國家發展，但賀雪峰就指出，事實是補償不足、村民要硬食發展的成本：「（拆遷）還要自己出錢，搬進社區房子的品質差、面積小」。

其次，搬走了人但搬不走運作模式，本來住在當地的農民還是要回去工作，賀雪峰便說：「社區也沒有可以存放農具的空間，距離承包地太遠，之前庭院種植蔬菜也沒地方了。」換言之，當局為遷徙而遷徙，完全沒考慮過村民如何在新家園重建生活和生計。

網民在微博上貼出的村里號召拆遷的條幅。（微博）

農民子弟被戲稱為「拆二代」

其三，政府補償不足，生活成本上升，雙重打擊之下就很難避免要「食老本」，賀雪峰便總結道：「總之是搬到社區生活品質下降了，生產生活更加不方便了，還將原來計畫到城市買房的積蓄用於買了社區品質很差的住房。」如是者村民可說是在無奈被迫的情況下，貼錢買難受。

誠然，錢解決得到的問題就不成問題，假如補償幅度令大部份人都滿意，徙置地點和配套基本齊全，就算有拗撬都不見得鬧到變為全國新聞，於是接下來的題是：為甚麼地方官不用錢去解決？

近十多年來中國經濟再上一層樓，補償不足之類新聞減少了許多，甚至有獲足本補償的農民子弟被戲稱為「拆二代」，代表官方已發展出更為成熟的「土地流轉」模式。實則除了現金和遷置，官員也可向村民提議換地、租出、折股等另類徵用方法，毋須搞得大吵大鬧那麼難看。

部分地區農民房子被拆後，只能住在臨時搭建的窩棚裡。（微博）

錢解決得到的問題就不是問題？

當地官員可能是怠政懶政「一刀切」，亦即所謂形式主義和官僚主義，但也有可能是這一次是沒有錢去解決問題，反而是為了要錢而製造問題。中國人民大學農業與農村發展學院教授溫鐵軍就不點名批評：「某省搞的『合村併居』這套東西，主要是由地方嚴重的債務危機引起的。」

事緣中央設下規劃指標，平衡不同土地用途，溫鐵軍口中的「某個沿海的發達省」就特意藉由合村併居，名義上「拆樓還田」增加耕地數量，實際上就是換取在大城市的建設用地額度，投放於房地產市場出售以挹注政府庫房。

由此可見，羊毛出自羊身上，合村併居爭議所涉者廣，下有基層治理弊端，中有省府推行過猛強烈，上有公共財政困境。以內地現行體制，政治上抑或財政上，終究都需要中樞黨政機關加以調節，否則就會如溫鐵軍所言：「如果這些比較兇險的趨勢不去遏制，就擋不住地方政府『拆村並居』的做法。」