【中印衝突】近思錄：尼赫魯「前進路線」的危險翻版

新德里指責說，在西段推進的是中國軍隊而不是印度軍隊，這種說法結果反而給自己帶來了麻煩。情況就好像是三個人爭論不休，互相插話：印度政府指責中國進一步入侵，國內的批評者就據此攻擊政府俯首貼耳地讓中國人為所欲為。尼赫魯（Jawaharlal Nehru）於是又後退了一步，他吿訴議會說，要講中國是進行了「新的侵略」「並不那麼確切」，因為發生的事情只不過是中國人對印度的行動感到不安，因而他們就設立了一些前沿哨所。北京接着就插進來說，尼赫魯「無意之中講出了真相」 內維爾·馬克斯韋爾：《印度對華戰爭》

歷史總是如此驚人的相似。如今面對中印西段邊界爭端，印度現任總理莫迪（Narendra Damodardas Modi）似乎也在國內面臨這樣的處境：6月15日那場嚴重衝突究竟是誰引起的？在那場鬥毆中究竟誰佔了上風？莫迪政府為什麼沒有對中國解放軍展開大規模的報復性軍事行動，徹底收回他們的土地？

這也許讓莫迪陷入兩難。他雖然承認是印軍「越界」，但是在反對派和國內洶湧的民族主義情緒裹挾下仍然認為那20名喪命的印度士兵不會白白死去。事情的最新進展是，6月22日至23日，中印雙方在拉達克地區實際控制線的中方一側莫爾多（Moldo）舉行了艱難的談判。據印度媒體稱，印度方面率團的第14集團軍軍長哈林德•辛格（Harinder Singh）態度「強硬」地提出了7條要求：

1、中方從班公湖北岸撤軍。

2、中方從加勒萬河谷撤軍，並在重要戰略地區恢復原狀。

3、中方減少有爭議邊界一側的「縱深地區」部署。

4、恢復基阿姆温泉地區原狀。

5、中方停止在爭議地區的的軍事集結。

6、中方恢復4月初之前的部署。

7、印軍已做好全面戰爭準備，不再遵守兩國軍隊在對峙時不使用熱兵器、鋒利冷兵器的有關協定，並已經授權印軍前線指揮官在中印邊界上與中方打交道的「完全自由」。

字裏行間已經清晰表明了新德里的「冒險」。這恐怕不只是那些從未到過實際控制線的印度文官的主意，而是代表了包括哈林德•辛格在內印度軍方不少人的看法。

我們不得不承認，印度之所以有現在的勇氣，的確不是1962年的印度。曾在1960年代駐新德里的《泰晤士報》記者內維爾·馬克斯韋爾的《印度對華戰爭》中，這位熟悉1962年中印戰爭前夕印度社會上下反應的記者描繪了當時印軍在拉達克地區脆弱的存在，當時印度陸軍總部不斷地在試圖糾正尼赫魯和那些文官的判斷。

1962年中印戰爭中印度士兵遭解放軍俘獲。（網絡圖片）

在這本書中，作者說以（拉達克首府）列城為基地的第一一四旅下屬部隊只有三個營——一個正規營，兩個民兵營。這些部隊要負責長達二百英里（將近322公里）以上的防線，從喀喇崑崙山口起到碟穆綽克（即拉達克東部地區臨近實控線的Demchok）以外幾英里。衝突發生前的那個冬天，一股股西線小部隊被派出去，在除了中國人沒有任何人煙的高山峽谷裏穿梭，找準機會步步向東逼進，建立數十個哨所並進行巡邏。

「當地氣温與北極圈相似，而印度軍隊的冬衣既不夠暖和，又供應不足。稀薄的空氣迫使士兵自己只能攜帶很少的東西，騾子在這樣的高度沒有多少用處，而且騾子也很少。在當地條件下，唯一可依靠的運貨牲口是氂牛，但又沒有。一切給養，經常包括飲用水在內，都要靠空投。」

今時不同往日，1962年中印邊境衝突後，拉達克地區沒有補給線的歷史被改變。2019年4月份，從列城到喀喇崑崙山口的全天候戰略通道Darbuk-Shayok-Daulat Baig Oldie（DS-DBO）被開通。這條直抵鬥拉特別奧裏地（Daulat Baig Oldie）前沿機場、全程255公里的補給通道為主要沿中印實際控制線走向和印度河支流什約克河谷地延伸方向的SSN公路的一部分。此外，號稱全世界第一個冰川機動車道的Sasoma–Saser La Road也在緊鑼密鼓地修建中，它從列城北大約150公里處的Nubra Valley定居點Sasoma直到深入什約克河谷前往塔里木盆地的Saser Pass。兩條公路目前投入了上萬工程人員正在加緊建設。

這樣一些至關重要的戰略通道串聯起位於邊境前沿的重要村莊，大大改善了印軍前線哨所的後勤補給狀況和彼此策應反應能力。在此次加勒萬河谷衝突發生後，印度的軍事動作似乎的確非常明顯。印度媒體報道稱，印度陸軍山地部隊攜帶重武器源源不斷地派往前線。

最新衛星照片顯示，加勒萬河谷地區正集結大量軍隊，請點擊放大瀏覽：

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但是，包括莫迪在內，印度上下仍然沒有意識到，數十年雖然過去，邊境武裝力量和後勤補給得到了改善，但讓尼赫魯毀了一世英名的「前進路線」依然主導着印度上下在中印邊境的行動。當年，印度薄弱的邊防武裝力量被命令「在邊界上全線推進，只要沒碰到阻礙，就一直前推。一旦碰到阻礙，就停下來對峙，然後在其他沒有阻礙的地方繼續前進，一旦對方稍有後退，就立刻前壓，並再也不後退。」這一策略直到遭到更具優勢的解放軍迎頭痛擊才停止。

「1962年初，中國開始在地面上做出強有力的反應。凡是印度為控制着中國據點設立哨所的地方，中國就立即在印度哨所的周圍構築更多的據點。」但是，起初北京沒有做出過激的反應，很顯然這給尼赫魯和新德里造成了錯覺，認為中國軍隊即使面臨印軍的步步為營也不會採取軍事行動，「前進政策」是正確的。

如今，將近60年過去，在加勒萬河谷的這次衝突中，印軍顯然重複着之前的動作，甚至選擇的地點都是相同的。《印度對華戰爭》引述當年印度陸軍總部的話稱，早在1959年以前中國就在加勒萬河谷上游的薩木崇嶺建立了哨所，印軍試圖在其周圍新設稍作以控制薩木崇嶺逼迫中國軍隊撤隊是不現實的，但是印度還是派遣了一直廓爾喀人武裝從温泉爬過山嶺並在加勒萬河上游構築工事，最終在中國軍隊切斷陸地補給後發被迫撤退。

印度在軍事上的投機主義和機會主義事實上一以貫之，當年如此，今天亦是如此。這不得不讓人困惑中印竟然沒有在過去數十年內加深一點理解，尤其是印度。有評論人士認為，印度這是在借中印邊境戰事轉嫁國內矛盾，好像這只是一次偶然事件似的，要知道印度在拉達克等地區經營絕對不是從今天才開始的。