【北斗導航】北斗衝擊全球導航格局　助中國軍力大幅提升

2020年6月23日，中國成功發射了北斗三號最後一顆全球組網衛星，其全球衛星導航系統星座部署至此全面完成，並將迎來相關產業鏈爆發式發展的局面。不容忽視的一點是，中國北斗導航系統的軍用前景也相當可觀。

中國北斗的軍用價值優勢

目前全球衛星導航系統僅有4名成員，分別是美國的全球定位系統（GPS）、俄羅斯的格洛納斯（Glonass），歐洲的伽利略系統（Galileo），以及中國的北斗。不過由於「格洛納斯」和「伽利略」都存在衛星老化和星載系統失靈的問題，目前實現全球覆蓋且提供穩定服務的只有美國的GPS與中國的北斗。

北京時間6月23日9時43分，中國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭，成功發射北斗系統第55顆導航衛星暨北斗三號最後一顆全球組網衛星。（中新社）

兩者相比，北斗似乎更優，因為其更加精確：據悉，北斗民用服務的導航位置精度為5米至10米，軍用服務的導航位置精度更高一些。

北斗系統提供給全球的定位精度有所區分，對於免費公開的普通定位，亞太地區精度約有268釐米，全球其他地區精度約有360釐米，而需要授權的加密服務的精度僅有10釐米，明顯比誤差約有30釐米的美國GPS更精確。

與另外三個全球衛星定位系統不同，北斗是唯一採用三種軌道搭配的星座。衛星定位將可以接收至少四顆衛星信號。北斗也是全球第一個提供三頻信號服務的衛星導航系統，這是北斗的後發優勢。

這也意味着，北斗系統擁有更高的軍用價值。在其導航控制之下，由從軍艦、潛艇、戰機等軍事單位投射的制導炸彈，將能更準確地命中目標；作戰人員也能提供更精確的攻擊目標，作戰失利後也更容易獲得搜救；海底潛艇能夠更安全地避開溝壑巖礁，更隱蔽、更迅速、更高效地實現作戰任務；指揮機構則能夠依據戰爭現場的精確信息提供更合理的作戰命令，提高戰爭勝率。

因此，北斗系統的完全建成，也意味着中國軍事能力的大幅提升，兼備「全球作戰」與「精準作戰」的實力，既能對全球目標實施更精確的外科手術式的打擊，也能夠對具體戰爭現場實施細緻入微的部署，在擴大戰果的同時減少己方傷亡。

英國《詹氏防務周刊》（Jane's Defence Weekly）也有評論稱，「北斗」衛星導航系統更加安全可靠，將使中國軍隊的精確打擊能力迅速提升數十倍。

據悉，在北斗服役前，中國精確打擊武器一般安裝有兩套衛星導航系統，即美國GPS和俄羅斯格洛納斯，但是缺乏自主導航意味着受制於人，作戰能力亦將大打折扣。

今年2月27日上午，遠望7號船奔赴大西洋某海域執行衛星海上測控任務。（中新社/資料圖片）

1996年台灣總統李登輝拋出「兩國論」，台海局勢緊張。中國軍方隨後展開一次大規模軍演，向距離台灣附近的東海海域發射了3枚導彈，以示警吿。發射的第一枚導彈準確命中目標，第二枚和第三枚導彈卻突然無法追蹤，最終大大偏離了原定的落點範圍。事後的軍事分析多認為，可能是美軍中斷了GPS信號。

而今北斗已經投入全軍，中國軍隊的戰車、飛機、導彈、水面艦艇、潛艇、彈道導彈發射車、自行火炮、多管火箭發射車等武器都已配備北斗導航系統。可以說，北斗的應用增加了中國武器的安全性，以及核武器的威懾力度。

美國的不滿與認可

美國海軍專家安德魯•埃里克森（Andrew S. Erickson）在接受美國《防務新聞》網站採訪時稱，中國已經形成了體系化制導彈藥，從50公斤到1,000公斤級別的全部覆蓋。而且根據美國海軍研究學會從中國公開報道以及其他國家使用的情況彙總來看，其命中精度近乎於達到了「百發百中」。相比於美軍聯合制導攻擊武器（JDAM）最小載重是225公斤，中國最小50公斤意味着可以方便地掛載到軍用無人機上，從而進一步提高中國軍用無人機的作戰能力。

在福州舉行的第十七屆中國•海峽創新項目成果交易會上展出的北斗•便攜式無人機管制終端。（中新社）

事實上，在北斗三號最後一顆全球組網衛星發射升空前，北斗系統已經被投入了軍事用途，而且取得了可觀的實戰戰績。據伊拉克國防部2016年披露的信息，僅僅在2016年下半年，就用中國察打一體無人機（主要是彩虹-4無人機）的精確制導武器對地面目標發動了超過150次打擊，命中率到達了97%以上。

英國《詹氏防務周刊》在評論中國近些年來在精確制導武器市場的成就時，首次使用了「中高端全球制導武器提供商」一詞，這被視為對中國精確制導武器的認可。未來「普通炸彈+北斗制導套件」或許會成為國際市場上的新主流。這也說明，中國「北斗」系統在軍用領域已經相當成熟。

然而，中國在精確制導和無人機領域的突出表現，也招致美方的不滿。美國《華盛頓自由燈塔報》在2016年12月2日一篇採訪文章稱，美軍官員正在考慮制定摧毀中國北斗導航等潛在對手衛星系統計劃。

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不過，如此妄語更多地是展現了部分美國人不樂見中國武器的追趕與超越的姿態，或者進行某種戰備和威懾，輕舉妄動的可能性不大。而且在不久前，美國空軍作戰司令部司令詹姆斯•霍姆斯（James Holmes）已將中國的北斗衛星導航系統作為備用系統，供飛機在GPS失靈時使用，甚至還有美軍飛行員發出「中國北斗比GPS更好用」的感歎。

美國軍方對於中國北斗系統的矛盾、糾結的心態，其實正反映了中國北斗系統過硬的技術水平。

總之，隨着中國北斗向全球提供服務，這個世界的衛星導航系統江湖已變。全球商用民用領域更多了一份選擇和保障，軍用領域則意味全球現代化戰爭的進一步精確化，以及中國軍事實力的進一步崛起。