【觀察】國民黨的兩岸政策　依舊「眾說紛紜」

近期，九二共識成為台灣政壇的焦點話題。在經歷了2020年大選落敗經驗的國民黨內部，對於究竟要不要堅持或維繫九二共識，仍處在「沒有共識」的階段。國民黨過去歷任黨主席，包括連戰、吳伯雄、馬英九、洪秀柱等人，皆對於日前國民黨改革委員會提出的兩岸論述建議案有所質疑，但顯然這些「老一輩」政治人物的想法，與當前的國民黨中央及青年有所差距。

6月25日，馬英九在其Facebook上發文論述韓戰（朝鮮戰爭）對中華民國的影響，文末，他特別呼籲北京應立即停止對台灣的武力恫嚇，同時他也吿誡蔡英文政府應更加慎思明辨，以人民為念，讓兩岸重回「一中各表，九二共識」的基礎，並提醒「切記兵兇戰危的歷史教訓，勿讓台海步向戰爭邊緣」。

民進黨長期操作反中/抗中一條線。（譚英瑛／多維新聞）

對此，台灣總統府表示，歷史已經翻向新的一頁，可理解馬英九離開公職已久，對台灣社會的主流民意與世界的嶄新情勢難免感到陌生，建議馬英九試着與台灣民眾共識，而不是回到過去。民進黨方面也回應道，國民黨主席江啟臣已將九二共識視作歷史，顯見國民黨內的兩岸論述混亂分裂，還對民進黨政府指指點點，無視民意所向。民進黨表示，江啟臣藉由改革委員會的論述，正式和九二共識分道揚鑣，但馬英九明顯不領情。

民進黨質疑，馬英九等國民黨大老通過評判民進黨政府來暗批江啟臣的新主張，顯見國民黨的兩岸路線已瀕臨四分五裂。民進黨稱，國民黨應先正視台灣當前的民意方向，不要用批判民進黨政府來掩飾自己內部的分歧。

馬英九早前吿誡蔡英文政府應更加慎思明辨，並提醒「切記兵兇戰危的歷史教訓，勿讓台海步向戰爭邊緣」。（中央社）

撇除掉蔡英文與民進黨政府自2016年執政以來，口稱維持現狀卻不認九二共識的態度，此次該黨回應馬英九的講話，從當前的政治現實來看是存在幾分道理。其實，國民黨內部對於九二共識或兩岸政策，的確從今（2020）年1月11日之後就亂了調，不論是黨內青年或所謂的改革派，皆出現拋棄九二共識的呼聲。

面對這種聲浪，黨內大老們當然得竭力捍衛，除了馬英九、連戰以外，洪秀柱提醒江啟臣「對於兩岸政策要非常謹慎小心，多聽聽大家的意見，不要把國民黨的路帶偏了、走偏了，這對國民黨未來不是一件好事」。另一位前主席吳伯雄則稱「九二共識不僅不落伍，還可歷久彌新，為兩岸和解，互助雙贏，繼續做出貢獻」。

長期在國民黨內負責兩岸事務的該黨前大陸事務部主任張榮恭也說，九二共識不只是歷史事實，現在也在實際運作，他認為，處理兩岸關係應從中華民國憲法中找答案，九二共識就是根據《中華民國憲法》及《兩岸人民關係條例》運作。至於九二共識在台灣已遭污名化，張榮恭則指出，國民黨更應該據法雄辯、據理力爭，讓九二共識恢復本來面貌。

國民黨青年部主任蕭敬嚴（圖）等青年派與改革派，多認為九二共識已非台灣多數共識。（楊騰凱／多維新聞）

事實上，國民黨當前的兩岸政策遇到了跟2019年之前民進黨政府的類似難題，也就是既然不要九二共識，那又該拿出什麼不一樣、且兩岸都能夠接受的新型交往模式。民進黨「運氣好」，遇上了習近平的講話，根本不用花心思去研究，只要反中抗中到底就可以、就有票房。但國民黨無法畫胡蘆跟拜，國民黨一直以來最得意或自豪的，就是可以與中共重建關係、讓兩岸交流步上軌道，因此在當前台灣社會瀰漫反中氛圍底下，國民黨確實「舉步維艱」。

然而，當國民黨內的青年團體或自詡為改革者的當權派，意欲將九二共識當成歷史塵埃掃進垃圾桶時，或許也該想想，那麼接下來要怎麼做？難道就像外界所說越來越像民進黨嗎？如此一來又該如何做出市場區隔？要調整的話又該如何調整？迄今仍與民進黨當初一樣，八字未見一撇；至於死守着九二共識的大老們，也不能一直活在過去的榮光，應該協同黨內異議者進行合理的討論，甚至來一場國民黨的兩岸政策大辯論，給出一個確定的方向，否則不但台灣民眾不領情，更不用說中南海又會怎麼看了。