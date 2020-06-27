【孟晚舟引渡案】杜魯多堅持不放孟晚舟　趙立堅是否有所暗示？

2018年12月1日加拿大警方應美國要求所逮捕的華為公司CFO孟晚舟，與10天后中國政府以危害國家安全之名逮捕的加拿大人康明凱，成為中國與加拿大外交糾紛裏的兩個關鍵人物。

近日，隨着康明凱妻子現身與加拿大政界名流聯名致信加拿大總理杜魯多呼籲釋放孟晚舟，令相關事件再度升温。加拿大國內普遍相信中方逮捕康明凱是對加拿大逮捕孟晚舟的對等報復，中國方面被指對此有所暗示。

加拿大公民康明凱。（網絡圖片）

趙立堅的引述

稍早前，康明凱（Michael Kovrig）妻子維納•納吉布拉（Vina Nadjibulla）接受媒體採訪時稱，加拿大政府可以為她丈夫以及另一名在中國被監禁的加拿大人被釋放採取更多行動。稍後，加拿大19名曾在聯邦內閣或世界舞台擔任要職的政治人物聯名致信總理杜魯多，要求走終止孟晚舟引渡案程序並將其釋放，讓兩名在中國被捕的加拿大人回家，給加拿大一個「重塑對華戰略」的機會。不過，杜魯多再次以「司法獨立」為由拒絕了他們的提議。

中國外交部發言人趙立堅在6月24日答記者問時被問及相關問題時表示，「23日，康明凱妻子接受採訪時稱，加拿大司法部長有權在任何時刻終止孟晚舟的引渡程序，這樣做符合法治，也有利於解決兩位加拿大公民的問題。」

趙立堅所引述的康明凱妻子的說法，特別是「有利於解決兩位加拿大公民的問題」一句，遭到許多媒體濃墨重彩的標註與解讀，認為中方做出了認同康明凱之妻說法的暗示，也就是釋放孟晚舟有利於解決兩位加拿大公民的問題，甚至有媒體直接宣稱此即中國方面的態度。

但趙立堅僅僅引述了康明凱之妻的說法，是否就可以認定這種說法是中國官方的態度呢？這種判斷顯然是不夠嚴肅和專業的，卻符合西方一直以來對中國逮捕康明凱兩人的印象，即中方是為報復與威脅加拿大，才逮捕了康明凱兩人。其深層次的邏輯支撐則是中國不是一個法治國家，逮捕康明凱兩人屬於政治行為，甚至是違法行為。

事實上，中國與加拿大的此番較量，特別是圍繞在孟晚舟與康明凱兩人身上的種種行為，暴露了加拿大的政治對法治的干預。至少在孟晚舟一案中，其所標榜的「司法獨立」，更多地只是展現為一張好看的畫皮。

首先，加拿大司法部長戴維·拉梅蒂（David Lametti）所謂無權釋放孟晚舟的說法，應該是錯誤的，甚至是違反法律規定的。

加拿大司法部長戴維·拉梅蒂（David Lametti）。（網絡圖片）

康明凱之妻在受採訪時表示，法律專家已確定，如果符合國家利益，加拿大司法部長有權在任何時任停止有關孟晚舟的引渡程序，而不僅僅是在法庭程序結束之後。

她還認為，「擔任主要角色的顯然是司法部長，而不是總檢察長」。她形容加拿大現時的情況是本末倒置。

19名加拿大政要的聯署信亦援引了一位有着數十年引渡案經驗的律師格林斯潘（Brian Greenspan）早前寫的一份法律意見書，其中表示，加拿大現任司法部長拉梅蒂完全有權隨時結束孟晚舟引渡案程序，釋放孟晚舟。

格林斯潘23日接受採訪時進一步稱，「這完全由司法部長自行決定」，「問題不在於（加拿大政府）能不能這麼做，而在於他們是否應該這麼做」。

康明凱的妻子納吉布拉（Vina Nadjibulla）早前接受媒體採訪。（網絡圖片）

其次，加拿大政府不久前有過干預司法的案例，即「SNC蘭萬靈貪腐案」。

「SNC蘭萬靈貪腐案」（SNC-Lavalin）是杜魯多政府在2019年被曝出的一則重磅醜聞。加拿大魁北克省的大型工程企業SNC蘭萬靈公司，在2001年至2010年期間涉嫌向利比亞政府官員行賄近4,800萬美元，2015年加拿大檢方對該公司發起指控。

杜魯多為了「保住」這家選舉搖擺省份的企業，不僅施壓時任司法部長王州迪（Jody Wilson-Raybould）干預此案，還在2018年修改法律，允許檢察官暫停對發現有不當行為的加拿大公司提起刑事指控。杜魯多此舉被曝光後，加拿大議會發起調查。加拿大職業道德監察機構認定特魯多違反利益衝突法，利用職權「繞過、削弱並最終試圖污名化」前司法部長。

對於杜魯多而言，在孟晚舟一事上的強硬和尊重「司法獨立」的姿態，將有助於挽回早前在「SNC蘭萬靈貪腐案」中受創的形象。但加拿大前司法部長艾倫•洛克（Allan Rock）評價稱，在「SNC蘭萬靈貪腐案」中，政府不應干預，但他們干預了。如今在孟晚舟案上，他們可以干預，但他們卻不這麼做了。

位於蒙特利爾的蘭萬靈公司總部大樓。（網絡圖片）

另外，加拿大承認逮捕孟晚舟缺少本國法律支撐。

主審孟晚舟案的卑詩最高法院副首席大法官霍姆斯（Heather Holmes）在2020年5月裁決時稱，「加拿大雖然沒有同美國相同的針對伊朗的經濟制裁禁令，但這並不能阻止一個人因為同樣的罪名而在加拿大被檢控。」

霍姆斯進一步解釋稱，「其實加國此前曾多次間接幫助執行外國法律，前提是相關指控的行為也違反了加拿大價值觀。」

分析人士就此稱，加拿大逮捕孟晚舟並非依據本國法律，而是所謂「加拿大價值觀」。但是這種沒有法律支撐的做法，是否是一種違法行為呢？

在6月19日中國外交部例行記者會上，有記者提問稱，「中國政府對『人質外交』有何立場？」中國外交部發言人回應稱，「你最好去問問加拿大政府，什麼是『人質外交』。「

這位記者與趙立堅的此番交鋒，是當前中國與加拿大外交糾紛的一個縮影。在這場曠日持久的外交糾紛裏，中國與加拿大的法治成色也正受到檢驗。