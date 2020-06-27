【觀察】西部難收手東部起紛爭　中國力撐兩線強硬出擊

正當中國與印度在青藏高原陷入一場難以收拾的邊境衝突之際，東部沿海的局勢也漸趨緊張。但不論是在西部還是東部，中國都展現了比較強硬的姿態。

中美軍機頻現台海

據台灣媒體報道，6月26日13時30分左右，中國大陸軍機進入台灣西南空域，這也是中國軍機本月第8次進入台灣西南空域。

解放軍戰機近年多次繞台飛行。（資料圖片）

另據台防務部門公開信息，前幾次分別為：6月9日多架蘇-30（Su-30）戰機，6月12日運-8型機，6月16日殲-10型戰機，6月17日運-8、殲-10型戰機，6月18日殲-10、殲-11型戰機，6月19日殲-10型機，6月21日殲-10型戰機。

對此，中國軍隊東部戰區新聞發言人張春暉表示，「中國軍隊戰備巡航完全正當合法，是針對當前台海安全角勢和維護國家主權需要採取的必要行動。」

中國軍方此舉，應該與美軍的動作有關。當天上午，美軍EP-3E「白羊座」電子偵察機出現在台灣西南空域，經過巴士海峽相關海域向南海方向飛行。台媒報道稱，這是美軍軍機連續第6天在巴士海峽相關海域飛行。

中日再爭釣魚島問題

6月22日，日本沖繩縣石垣市議會通過決議，將中國釣魚島所在的行政區由「登野城」更名為「登野城尖閣」。該議案由石垣市市長中山義隆提出。他解釋稱，因為與石垣市街中的另一個「登野城」的地名相同，為了避免行政手續的事務性錯誤，因此改名。

當天中國外交部發言人趙立堅被問及此問題時表示反對，並稱「中方已通過外交渠道向日方提出嚴正交涉，並保留做出進一步反應的權利。」

當天，中國海警局官方微博消息稱，「中國海警2502艦艇編隊在我釣魚島領海內巡航。」

第二天，中國自然資源部網站6月23日發佈《自然資源部關於公布我國東海部分海底地理實體標準名稱的公吿》，同時命名釣魚島附近海域的55處地點和25個暗礁。是繼1983年公吿南海島礁名稱後的又一波命名。

此舉又引來日本方面的強烈抗議。

福建海警第一支隊開展編隊訓練。（資料圖片）

新疆話題爭議再起

經美國參議院與眾議院均以壓倒性票數通過《維吾爾人權政策法案》後，美國總統特朗普（Donald Trump）於2020年6月17日正式將其簽署落地。

中國人大、政協、外交部隨後齊聲抗議，緊隨其後發佈了新疆反恐專題片系列的第三部即《巍巍天山——中國新疆反恐記憶》。

顯然，美國方面運作已久，中國方面也早有準備。在中美博弈漸成兩國外交主軸的時代背景下，兩國在新疆話題上展開了又一輪交鋒。

而且除了在新疆話題上的交鋒，在中日釣魚島問題上，在中美台灣問題上，中國的反應都可謂「迅速」、「強硬」、「密集」。似乎不論哪一個方向打來一拳，中國都能夠隨即打出一套凌厲強勢的「組合拳」。

中國近期發布了紀錄片《巍巍天山——中國新疆反恐記憶》。（網絡圖片）

儘管這幾套「組合拳」的實際效果還有待觀察，至少很快贏得了相當的聲勢，甚至能夠在這些交鋒過程中，在相關爭議性議程上有所進展。例如，在台海領域展現了更多的存在感，在釣魚島附近海域地形進行了命名。

不過，在這些問題的背後，美國始終如影隨形，是中國無論如何都繞不開的最大壓力源頭。隨着中美博弈持續加劇，中國周邊形勢未來可能更為緊張。中國能否頂住這些壓力，並維持其整個國家繼續向上發展的態勢，考驗中國的智慧與能力。