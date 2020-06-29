【觀察】當中共理論班底跟不上習近平的步伐

6月中旬，中共智囊、現任中央黨校常務副校長何毅亭，在中共理論黨刊《學習時報》發表題為《習近平新時代中國特色社會主義思想是21世紀馬克思主義》的長文，該文首次以「世紀」為尺度來命名馬克思主義，並因何毅亭的特殊身份，該文也被外界認為是在釋放某種政治訊號。

何毅亭被稱為習近平「文膽」。（資料圖片）

在這篇發表於《學習時報》頭版的長文中，何毅亭開篇即點明以「世紀」為尺度命名馬克思主義應該具備的三個條件：一是理論研究對象是世界典型樣本，二是理論成果具有世界歷史意義，三是理論實踐成效深刻改變現實世界。以這三個條件作為衡量標準，何毅亭進而得出結論——馬克思、恩格斯的學說可以稱為「19世紀馬克思主義」，列寧主義、毛澤東思想、以鄧小平理論為首創成果和基本內容的中國特色社會主義理論可以稱為「20世紀馬克思主義」，習近平新時代中國特色社會主義思想可以稱為「21世紀馬克思主義」。

從毛時代開始傳入中國，馬克思主義便一直作為正統思想理論，深刻影響着中共和中國。（多維新聞網）

這不是何毅亭第一次就習近平思想發文。早在2018年5月，同樣的標題，同樣是《學習時報》，何毅亭就曾以長文闡釋過習近平新時代中國特色社會主義思想。在該文中，何毅亭直言，馬克思主義生生不息、博大精深的理論譜系，造就了習近平新時代中國特色社會主義思想集大成的理論氣度、原創性的理論貢獻、劃時代的理論成效。此外，該文亦表示，習近平新時代中國特色社會主義思想運用馬克思主義思想武器，科學回答了「中國向何處去、世界向何處去」的時代之問，為當今中國和世界指明瞭前進航向。

作為中共智囊，何毅亭為何在此時間節點再次發文談習近平思想，並直接冠以「21世紀的馬克思主義」？這背後有着怎樣的政治考量？2021年是中共建黨百年，是否在為這一歷史性時刻做鋪墊？該文中斷言「社會主義確實比資本主義好」，是不是等同於在向資本主義「宣戰」？「習近平新時代中國特色社會主義思想」，最終會否直接冠名為「習近平社會主義思想」，或「習近平思想」？

在2017年底召開的中共十九大，「習近平新時代中國特色社會主義思想」確立為中共必須長期堅持的指導思想。（資料圖片）

以上這些問題，作為局外人，僅憑何毅亭一篇文章，很難說清道明。但目前可以確定的是，中共的理論班底並沒有能跟上習近平的步伐。為什麼這麼說？首先，從何毅亭兩次所發長文來看，空話、套話居多，對於習近平思想本身的內涵和外延卻並沒有表達清楚，以至於外界至今還是一頭霧水，這樣的情況，自十九大報吿中首次提出習近平思想至今一直存在；其次，習近平在2016年的哲學社會科學大會上也明確表達過對中國哲學社會科學理論水平的擔憂。用習近平的話說，「在解讀中國實踐，建構中國理論上，我們應該最有發言權，但實際上我國哲學社會科學在國際上的聲音還比較小，還處於有理說不出、說了傳不開的境地。」

對於後一個問題，何毅亭在最新這篇長文中也有表述。「今日的中國，經濟上、物質上的強大正在成為現實，但這絕不是中華民族孜孜以求的全部夢想，中國絕不能成為一個物質發達而理論貧困、學術不彰的『跛腳大國』。」「一個物質強大的中國，還必須是精神自立、文化自強、理論自覺的中國。中國走近世界舞台中央，思想必須跟上物質的腳步，不能身體進入了新時代，登上了世界舞台，而腦袋還停留在過去，止步於咿呀學語。」這些話，既是目標，也是一種警醒，道盡了中共當前的理論不自信乃至理論困局。

中共當前理論不自信乃至陷入理論困局。（資料圖片）

對於馬克思主義，習近平早在福建任職時，就曾寫過兩篇論文：一篇是「論《〈政治經濟學批判〉序言》的時代意義」（以下簡稱《序言》），發表在1997年第一期的《福建論壇》雜誌上，習近平時任福建省委副書記；另一篇是「略論《關於費爾巴哈的提綱》的時代意義」（以下簡稱《提綱》），發表在2001年第九期的《中共福建省委黨校學報》上，習近平時任福建省長。由此可見，其對於馬克思主義的思考一直在進行。中共十八大後，對於中國各方面的重塑，也是有目共睹，是為具體且富有成效的實踐。但當中共理論班底跟不上習近平的步伐，外界便會由此生發出更多疑問。不得不說，這是中共當前面臨的一大挑戰。