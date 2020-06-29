【觀察】衝進立法院抗議整夜 　國民黨為何沒得到廣泛支持？

為了抵制蔡英文政府對下一屆監察委員的提名人選，6月28日傍晚國民黨立委攻進台灣立法院，在議場守了一宿，直到6月29日近午才被人數優勢的民進黨立委以油壓剪突破攻入，行動吿終。

民進黨立委攻入議場後，與國民黨立委爆發肢體衝突（按圖放大）：

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伴隨陳菊人事案的立法院臨時會議程，戰場已轉移到輿論上，但儘管台媒TVBS與時代力量的民調皆顯示反對陳菊任監察院長的民意遠多於支持者，國民黨此次行動在輿論場也並未佔上風，甚至被綠委王定宇譏為「車輪花」運動。從事發至今的過程來看，原因很可能是國民黨在幾個關鍵的抗爭策略性問題上沒有交代清楚。

首先，阻撓議事程序的事實擺在眼前，國民黨要用什麼理由說服社會？

雖然這次反對陳菊出任監察院長算是師出有名，但論述薄弱。相較於2014年「反黑箱」等有簡潔明確標語的反對運動，國民黨這次以「德不配位、撤換陳菊」、「反對酬庸、撤回陳菊」、「監委酬庸、拒絕背書」為標語確實有點雜亂，畢竟酬庸本來就是民主制度下的常態，國民黨應該要更清楚說明，是提名的酬庸百分比出了問題？或者是陳菊為什麼不適任監察院長？

28日下午國民黨立委佔領立法院的情況（按圖放大）：

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不久前國民黨籍黃健庭剛因黨派之別以及司法案件未了，遭綠營群起圍攻而退出監察院副院長提名；但是身為監察院院長被提名人的陳菊，在高雄市長12年任內案件也不少，國民黨團整理出陳菊團隊遭監察院立案調查58件、糾正案30件、3位市府首長被彈劾，這些問題若沒有被突出強調，則民眾既會忘了黃健庭，也會忘了黨派色彩明顯的陳菊市長。

再者，國民黨還應該交代，如果拒絕酬庸，那該黨認為監委的任用標準是什麼？任用程序又出了什麼問題？

目前國民黨主席江啟臣的說法是「擔心陳菊吃案」，但這其實不足以引起共鳴，綜觀蔡英文第一任期任命的監察委員，陳師孟可謂任命不佳的代表，他對法官的恐嚇與威脅，不僅引起全台法界人士67%聯署反對，更連民進黨都不得不切割陳師孟，最後他的辭呈並未得到蔡英文的慰留，但事後對民進黨提名人選的追究也石沉大海。

陳菊（左）的監察院長任命案，是此波台灣立法院各黨爭執的焦點。（台灣總統府供圖）

而台灣監察委員的產生方式，按照《中華民國憲法》，乃是由各省市議會與僑民選出，等同具有民意機關性質的「御史台」，但是1994年7月台灣第三次修憲時，將監委產生方式改由總統提名經國民大會同意，2000年進一步改為總統提名經立法院同意，由此盡失體制設計的原意，監察院成為總統與立法院的角力場，分裂政府時期可導致空轉（2005年到2008年）；一致政府時期，監委的提名則端視在任總統個人的道德判斷，例如馬英九的提名風格迥異於蔡英文。國民黨若認為這些提名權背後的體制性問題嚴重，則不僅不應忽略，更應提出解決方案。

第三，對於民進黨的反擊，國民黨有何能耐再反擊？

目前民進黨反擊國民黨的策略有三，首先是認為國民黨「無法扮演理性在野黨」，此舉顯然要瓦解國民黨激進手法的正當性，並嘲諷其為幼稚政黨，讓其政黨形象持續衰落，其二是台總統府與民進黨政要紛紛為陳菊發聲，但幾乎隻字不提陳菊主政高雄12年的過往，而專心在「19歲投身黨外運動的小妹」，用黨外經歷這個「鐵券」來正當化陳菊，並痛斥國民黨「把台灣的民主當人質」；其三則是宣稱廢考監已成朝野共識，從根本上來打擊國民黨對監委任命的反對。

對於這些反制，國民黨也應該要吸收並回應才可能得到民眾支持，例如國民黨明明沒有贊同廢除考試、監察院，卻被民進黨放假消息帶風向，更深層的回應則必須展示一個超然而獨立的監察院存在的價值，例如面對民進黨全面執政，馬時期提名的監委於2月5日發佈調查報吿指出，民進黨政府任命的國營事業主管在2020年大選正式登記前，運用國營事業資源替蔡英文以及民進黨候選人助選，包含印發傳單、組織後援會、發報文宣品等，由於候選人尚未登記，不構成違法，卻明顯有行政中立的瑕疵；同時馬時期任命的監委也針對民進黨政府任命國營事業主管的政策疏漏，有過調查，構成全面執政之外的制衡力量，這些都是對社會有影響，可以彰顯超然獨立的監察院存在價值的例證，TVBS於6月初發布的民調也顯示57%民眾不贊成廢監察院、62%不贊成廢考試院。

台灣監察院的存廢，在民進黨明確表示下會期將成立修憲委員會後，逐漸成為焦點。（多維新聞網）

最後，爭取其他在野黨支持相當重要。

目前台灣民眾黨表示「尊重國民黨行動」，也痛批監委提名人九成是綠營，但是其實民眾黨團還是更在意自己的提案能否被納入臨時會，同理時代力量也是如此，國民黨有沒有意願跟他們聯合、尊重他們的提案以換取支持，將會是後續臨時會議程觀察的重要因子。

尤其，此次民進黨想要召開臨時會，迴避了正常會期內對於法案審理優先次序的排案原則，也就是各委員會召委並沒有排案權，唯有被納入臨時會原因的法案才能被處理，民進黨對臨時會的議程操作（遏阻性決策），導致在野黨們想要優先處理的法案無法進入正常會期下的程序。對此，國民黨提出的「一推、四擋、兩決議」應該謀求與民眾黨在乎的民生法案等優先議程之迭合。所謂一推是推紓困特別條例修正草案普發現金振興，四擋是力擋NCC、監院人事同意權、農田水利法修法、國民參與刑事審判法草案等四議案，另通過對釣魚台主權表達立場、總統登太平島宣示主權兩決議。

簡言之，面對全面執政四年餘的民進黨，國民黨這次可謂總算回歸在野黨的身分與立場，罕見展現行動精神，但是在整體的抗議行動結束之後，還是必須增強自己的正當性與說服力，並儘量取得其他政黨的支持，才可能扭轉臨時會的既定局面。