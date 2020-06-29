山東教師「偷走」學生成績助女入大學　高考弊案內幕未曝光？

假設你是香港中學文憑試考生，幾經苦讀後獲得大學入場券，不料你的班主任卻通過不明途徑，偷走你的成績，登錄在他的女兒名下。這位老師奪走的不單是錄取書上的名字，還有你的社會上流機會、寶貴青春和對社會公義的預期。 這種事情聽上去匪夷所思，但就切切實實發生在茍晶身上，來自山東濟寧的她有見近日內地爆出幾宗高考醜聞，有感而發下將其1997年高考成績被奪一事在社交媒體上公諸於世，並且實名舉報她當年的班主任。

茍晶：有人聯絡我的親友勸我刪帖

為甚麼受害人當時不為自己發聲呢？這個問題看似理所當然，但就不見得內地報道和評論就此發問，茍晶亦沒有就此主動解畫。

山東聊城早前也有受害人（右）發現20年前竟被人冒名頂替上學，詳見推薦文章。（央視新聞）

可以理解的是，即使知道班主任奪去自己的成績，但誰又會傻得去相信如此操弄考試和入學制度，單憑一名學校老師就能夠成事？受害人不會知道腳下的水有多深，背後又交織著多大的利益和權力網絡，揭發事件又不一定有傳媒理睬，發難失敗的話更加會累及家人，叫天不應，叫地不聞。

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據茍晶自述，她於2003年收到涉事班主任的懺悔信，才得悉高考落榜的真相，那是互聯網尚未發揮輿論功能的年代。時至今日，儘管她趁著高弊案受關注之時取回公道，但仍遭遇未具名人士的施壓：「（對方）認為我在全國網友面前破壞了濟寧的正面形象。也去我老家，聯絡我的親戚朋友們勸我把帖子刪掉。」

來自山東濟寧的苟晶在網上申冤（山東女連續兩年高考被冒名頂替入學 班主任寫懺悔書承認女兒頂替）：

比自己有手段的人佔了自己便宜，要自己受一輩子冤屈，受害人若果沒本事反擊，最好還是要懂得「息事寧人」。或者正是基於這種心態和形勢，所以17年前的茍晶才會忍氣吞聲，未具名人士則認為茍晶應該得些好意需回手，而內媒就下意識覺得毋須深究受害人噤聲。

國民「美好生活需要」已不止於溫飽

據《南方都市報》6月19日披露，山東省的大專近兩年就查出有242涉嫌冒名頂替他人入學。要計佔歷來學生總人數比列，這200多人當然是極少數，儘管這只是查得出來的那一批；然而以公開考試之重要程度，以大學學位之足以決定前途和際遇，如此不公不義的案件卻是一宗都嫌太多，更何況不只一兩宗。

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本國發展水平已經今非昔比，用中共的話說就是步入「全面小康」的新時代，國民的「美好生活需要」已不止於溫飽所需而已，其中普羅大眾更期望執政者秉持司法公正和社會公義。由茍晶的遭遇就可以看到，公正和公義不是抽象空泛的概念，而是牽涉國民的切身利益和人生路向。

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落到實處，茍晶的班主任只是浮上水面的那一位，其間牽涉多少官商民還是未知之數，暫時只能寄望於專案組至少查到一個大概，追究相關人等的責任，這亦是履行中共「老虎蒼蠅一把抓」的反腐承諾。長遠而言，放寬言路容讓國民即便有冤也有路訴，利益集團有所顧忌，終歸都是好事。