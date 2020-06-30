【觀察】美方正迅速增高與台軍合作細節透明度

一條2019年10月上線的美國陸軍第一特種作戰群（1st Special Forces Group-Airborne）的宣傳短片，意外在6月29日成為台灣媒體焦點。片中交替插入了這支部隊與台軍特種部隊協訓、演習的片段，在台軍有心人士的提點下，台灣媒體才恍然大悟有此段影片流傳在網絡上，故在一年之後，剛好有機會拿出來大書特書。

這支片名叫做「Relentless-Professional-Excellence」（冷酷-專業-完美）的廣吿片，事實上是這支別名「綠扁帽」（Green Berets）部隊的形象廣吿，這並不是一支超高機密的特種部隊，其專業任務是訓練各盟國部隊、足以成為美軍在戰時進行協助的能力，以及顛覆、滲透敵對國家、培養敵對國家反抗軍等任務。

「綠扁帽」與台軍的協訓時間已經很久，長達十多年將近二十年，最常與台軍的陸軍海龍蛙兵、甲級空降特勤中隊以及突擊兵等一起協訓，一般地點選在澎湖等外島，也有在台灣本島的特戰基地進行訓練，但是一般此種訊息都是高度機密等級，台灣國防部面對相關問題，以往一概否認到底，甚至指責媒體造假。如今，由美方正式主動釋出的訊息，使得台灣國防部不得不承認確有其事，且表示「尊重」。

事實上，2019年是美軍積極擴大與台軍交流等訊息的重要年度。多維新聞曾在去年5月13日，報道美國海軍陸戰隊第23團第2營的200名官兵，在當年曾經部署在日本、韓國、台灣與菲律賓等地的新聞，此消息是該團正式發佈的新聞稿，且接受美國媒體訪問，大剌剌說出台灣。但是，當時台灣國防部態度強硬，認為報道媒體為製造「假新聞」。如今對照去年美軍一連串的低調公開動作，事實上是有一連串設計過程。

事實上，美軍在2019年5月就已經官泄海軍陸戰隊來台駐點、訓練等訊息，可能與台灣海軍陸戰隊有某些交流，當時此消息遭到台灣國防部嚴正否認。（台灣國防部提供）

除了美國海軍陸戰隊透露出駐台的行程外，去年4月底，美國海軍陸戰隊戰爭學院（Marine Corps War College）也相當高調公布該校學員使用GMT戰棋系統，兵棋推演美軍如何在解放軍登陸台灣之後，由台灣中部地區截斷解放軍攻勢的演練過程，不僅相片清晰顯示台灣地圖，且還有美軍進攻的假想路線，一應俱全，去年也曾經引起相當大的討論。

事實上，有關台美之間軍事協訓、合作、演習的消息，近二年來不斷曝光，且加大力度。美軍主動而台方被動，看起來顯示美軍急待在台灣外圍刷軍事存在感，台軍這邊卻是態度謹慎保守，深怕踩到中國大陸的政治底線。從6月一整個月，解放軍軍機11度飛進台灣防空識別區、甚至接近領空（極可能在領空外圍進行擦邊球動作）。在此同時，美軍軍機的活躍度也不輸解放軍，美軍雖未派出戰機與解放軍戰機對峙，卻也派出極具攻擊性的P-8反潛機、EP-3電偵機和EC-135電偵機，連續8天出現在台灣南端海域，與其說與解放軍軍機對峙，不如說是偵測台灣南端海域的解放軍潛艇行蹤。

美軍戰略空軍不斷在台灣外圍刷存在感，與解放軍進行戰略對話，以5月初派遣2架B-1B超音速轟炸機至台灣北部，最引人注目。（U.S.A.F）

而6月9日，美軍C-40行政專機，大剌剌地開通飛行無線電碼，直挺挺飛越台灣內陸領空，朝泰國飛去，此次事件則是美軍一連串「刷存在感」行動中，最大膽冒險的一次。美軍此動作，應該在測試中國大陸的政治容忍度至何種地步？果不其然，解放軍立刻從廣東方向派出Su-30/殲16戰機數架，快速在台灣西南領空邊界攔截，其中恐有與美軍C-40專機對峙、伴飛等動作，台軍號稱驅離成功，但是詳情外界不得而知。

在可見的未來，尤其是颱風季節來臨的7、8月份，一般認為解放軍不會在此季節於台灣海峽外圍盲動，因為海象不好且颱風頻繁。但是，解放軍單方面已經宣布，將在7、8月於南海的西沙、東沙外圍進行大規模登陸演習，此演習具有絕對針對性，即是針對美軍一年多來，逐步增高在台灣存在感的一種示威，且解放軍應該會展現出，一旦美軍正式介入台灣，軍事行動將不再僅是威嚇而已的意志力，台海局勢會瞬間轉壞，此時美軍是撤是進？也有待時間考驗。

在未來短時間內，美軍曝光與台軍、盟軍之間進行海軍、甚至海空聯合操演的消息，應該有極高可能性。（台灣國防部提供）

美軍除了加大在台海問題的存在感之外，也用不同的方式，與解放軍進行「戰略對話」。從5月初第一次派遣B-1B超音速戰略轟炸機至台灣北端，與中國大陸進行「新式戰略對話」以來，美軍的交互方式不斷改變，且力度增強。不吝秀出戰略性武器裝備，甚至放出在台灣部署戰術中程飛彈的訊息，以及要求台灣採購美製魚叉陸射飛彈和HIMARS輕型火箭系統與ATACMS炮兵飛彈等，都是美軍進一步預備在台灣事務上面插旗的重要象徵。

在不遠的未來，台灣海軍參加美軍與盟國的聯合軍演，或者台美之間進行海空協調作戰的演練等，都是極可能發生的事，這些演練以往都在台面下秘密進行，如今隨着美方主動發佈的意願逐漸升高，台灣方面也不得不打開此潘多拉盒子，至於後果會如何？目前無法知曉。