【港版國安法】北京敲響對港全面管治權的警鐘

6月30日，連續召開3日的全國人大常委會會議以全票162票通過「港版國安法」草案。至此，這項在5月末全國兩會期間首次被公布的法案於7月1日，香港回歸23周年之際生效實施。這樣的時間安排頗顯北京的用心。

如果將港版國安法作一個比喻，那麼這部由北京主動出手制定的法案就像是一個警鐘。17年前的7月1日，香港曾因《基本法》第23條立法爆發了浩大的遊行示威，最終立法被擱置，時任特首董建華下台。17年後的今天，無法自行就第23條立法的香港無論是歡迎還是抵制，都只能略顯被動地接受「港版國安法」的到來。這就是北京給香港的一個警示，「井水不犯河水」的關係已經過去，中央對香港履行全面管治權的時代正在到來，而港版國安法僅是一個開始。

港版國安法「特事特辦」

就在全國人大常委會通過該草案之前，美國剛剛先後祭出兩項「懲罰」措施以展示其對北京在香港政策上的態度。6月26日美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）稱華盛頓將對參與損害香港自治的現任及前任中國官員實施簽證限制。6月30日，在全國人大常委會通過港版國安法的幾個小時之前，美國再宣布取消對港出口證豁免、停止出口防衛設備以及將評估其他措施，進一步消除香港的特殊待遇。

當然包括英國等歐洲國家在內，在香港問題上，都或多或少都給了北京一些壓力。就在6月中旬，中國外交三號人物楊潔篪與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pempeo）夏威夷密會7小時，根據中方發佈的公吿，其中香港問題被中方以原則性問題向美國亮明底線。

其實，從港版國安法出台的整個過程就可以看出北京的決心。從5月21日全國兩會期間的人大記者會上首次向外界提及此項動議，到今日法案正式生效也不過一月有餘。而6月份，僅僅在下旬，全國人大常委會就召開兩次會議。

外界認為這是北京有意趕在七一之前讓法案生效，如果是這樣的邏輯，那麼北京想要傳遞的信號恐怕不僅僅是國務院港澳事務辦公室副主任張曉明在7月1日的記者會上所說的，給香港回歸23周年的一個生日禮物。還是給香港反對派以及北京判定範圍內的外部勢力的一個警示。

從香港回歸之後，每年的這一天都有規模或小或大的遊行活動，有要求為六四平反的，有呼喊普選的，有舉着港獨旗幟的，在存有國安漏洞的香港，這些遊行活動發生衝撞香港社會秩序乃至危及香港本地以及中國國家安全的行為實在不乏，以至於這樣的氣氛讓香港反對派認為可以更加激化，及至今天逼着北京出手的程度。

此次港版國安法的推行僅僅是一個開始，這是修例風波觸動北京之後的首個響亮信號。根據十九屆四中全會上對涉及一國兩制體系的相關決定以及近期香港的動作，不少的變化將接踵而至。

香港還會發生什麼

張曉明在港版國安法的闡述記者會上稱，該法的出台是事有必至、理有固然。遠的來說是為了彌補23年前第23條無法立法造成的國安漏洞，近至2019年10月中共十九屆四中全會的決定。在該決定下，港版國安法才會在如此緊湊的時間內迅速出台生效實施。

從十九屆四中全會的決定條文來看，在15項要堅持和完善的制度體系方面，其中第12項「堅持和完善『一國兩制』制度體系，推進祖國和平統一」是對港澳台這三個對於中國來說特殊地區的制度設計。而該項第2條「健全中央依照憲法和基本法對特別行政區行使全面管治權的制度」裏面「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，支持特別行政區強化執法力量。」就包含着對今天港版國安法的規劃。

如果再讀決定原文，可以看到，這僅是其中的一個規劃與動作。在該句話之前一句是「完善中央對特別行政區行政長官和主要官員的任免制度和機制、全國人大常委會對基本法的解釋制度，依法行使憲法和基本法賦予中央的各項權力。」而後緊接着的是「健全特別行政區行政長官對中央政府負責的制度，支持行政長官和特別行政區政府依法施政。」

從當前公布的港版國安法全文可以看到，法案要求在港設立維護國家安全的部門，而該部門的負責人由行政長官任命，即香港特首掌管這一國安部門。基於此，香港行政長官對中央政府負責的制度必然進行完善。而在2019年，林鄭與澳門新任特首到北京述職等細節已經現行預示了相關動向。

此外，關於2019年修例風波中暴露出的香港的深層次矛盾問題，決定文中也有提及，稱將完善香港、澳門融入國家發展大局、同內地優勢互補、協同發展機制，推進粵港澳大灣區建設，支持香港、澳門發展經濟、改善民生，着力解決影響社會穩定和長遠發展的深層次矛盾和問題。

同樣出現在同一段落的決定條文還稱，要加強對香港、澳門社會特別是公職人員和青少年的憲法和基本法教育、國情教育、中國歷史和中華文化教育，增強香港、澳門同胞國家意識和愛國精神。事實上在2020年4月，林鄭內閣成員大調整，原政制及內地事務局局長聶德權突然調任公務員事務局局長，這在當時被認為是一個整頓香港公務員隊伍、強化其效忠意識的明顯信號。由此可以看到，香港公務員長久以來奉行的「政治中立」原則將被糾正，而香港教育界恐怕也要迎來一場「洗禮」。

2019年12月，習近平在曾被其認為是落實中央全面管治權榜樣的澳門回歸20周年之際，高調讚揚澳門的發展，對香港的警示意味十分明顯。對北京來說，或許香港的確不同於澳門，兩地在過往歷史發展及本土情況等確實存在諸多不同，但並不會出現香港優於澳門的特別待遇。落實中央全面管治權，北京已下足了決心，而港版國安法就是那計重錘。