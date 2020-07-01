解放軍西沙軍演　台軍於台東部海域艇演習對抗

解放軍宣布今（7月1日）日開始，在西沙群島外圍，實施連續5天的軍事訓練。美軍同步派出尼米茲號（USS Nimitz, CVN 68）與列根號（USS Ronald Reagan, CVN 76）二航母戰鬥羣，於菲律賓海展開對峙行動，展現戰略對話與對抗雙向溝通的實力。 與此同時，台軍低調宣布，7月1日清晨，於台灣東部海域（緊鄰菲律賓海）實施久違的潛艇射擊重型魚雷的演練，且出動花蓮基地的空軍第5戰術混合聯隊的8架次F-16A/B Blk20型戰機，以及4架次幻象2000-5型戰機，進行空域奪取空優、以及對海炸射訓練。台海外圍在7月1日相當不平靜。

台軍此次相當罕見地，公開潛艇射擊重型魚雷的信息。由於台軍潛艇、魚雷等數量、性能都是高度機密，故此次公開試射魚雷的海域，相當耐人尋味。此外，潛艇射擊魚雷實彈操演的同時，空軍派出戰機實施空優奪取訓練以及炸射船隻訓練，搭配潛艇活動，也引起高度關注。

台灣海軍罕見工開發布潛艇實彈射擊動態，其中政治與軍事意含耐人尋味。（陳宗逸／多維新聞）

由於台軍將在7月16日舉辦公開的漢光36號演習火力展示，故潛艇實彈射擊課目，並未納入漢光演習裏面，而是持續台軍目前因應局勢緊張，海軍持續戰備月的一項操演。台灣海軍在6月23日左右，才進行了「康平操演」，訓練海軍佈雷制海的戰術動作，使用台灣國家中山科學研究院研發的萬象水雷，進行台海外圍的「反封鎖」戰術訓練，而此訓練與今日台海軍劍龍級潛艇實彈射擊魚雷，也有連動關係。

據了解，此次台灣海軍劍龍級潛艇射擊的魚雷，為舊型的德制SUT重型線導魚雷，這批魚雷是1980年代台灣向荷蘭求售魚雷不可得之後，透過印度尼西亞的管道，秘密向當時的西德政府採購印度尼西亞授權生產的同型魚雷，總數一共117枚。當年中國大陸向西德政府施壓，西德隨即取消了印度尼西亞的SUT重型魚雷生產授權。故台海軍僅購得這批魚雷，之後在2000年後，才有機會更新武器。

台灣海軍剛剛在6月底，進行「康平操演」，實施水雷緊急布放作業，是標準的「反封鎖」戰術演練。（台灣國防部提供）

這批舊款的SUT線導魚雷，曾經在2003年漢光19號演習出事，一枚魚雷接近靶船時導線訊號中斷而脱靶，在當時總統陳水扁面前直接出醜，魚雷並擱淺在沙灘上，由漁民發現舉報。

之後同年10月14日，台灣海軍再度實彈射擊SUT重型魚雷，以彌補漢光演習之恥，想不到發射魚雷後，導線依舊斷線失控，當時進行發射作業的海龍號潛艇採取緊急迴避動作，避免這枚失控的魚雷打到自己。而後這枚魚雷不斷在海中洄游，直到電池耗盡沉沒。

特朗普政府準售台灣海軍Mk48重型魚雷，對台灣海軍來說，可謂天賜，使其擺脱性能極度不穩定的SUT線導魚雷。（陳宗逸／多維新聞）

由此可見，這批購自印度尼西亞的SUT重型線導魚雷，性能實在不堪聞問，故2016年，特朗普政府宣布出售給台灣28枚Mk48ADCAP先進重型魚雷（24枚戰雷和4枚訓練雷）的軍售案，對台灣海軍是相當重要的進展，台灣海軍終於可以擁有與目前北約國家同級的重型魚雷，而不必再屈就使用印度尼西亞組裝的次級品，對台灣海軍戰力的提升相當重要。2020年5月，特朗普政府再度宣布出售18枚同款魚雷給台灣海軍，故台灣海軍劍龍級潛艇，近未來將共獲得46枚Mk48 ADCAP型先進重型魚雷。以台灣海軍共2艘潛艇的用量，此批魚雷的數目並不具備應急戰備的數量，未來加購的壓力應該還是存在。

由於美國已經準售Mk48重型魚雷，故台灣海軍舊款的SUT線導重型魚雷，就必須儘快在期限內射擊完畢。由於故障率高、以及性能不穩定，在各種性能上也輸給現代化的重型魚雷，故SUT線導重型魚雷被當成訓練魚雷，增加台軍劍龍級潛艇的魚雷實彈射擊經驗，不失為一種方法，此次台灣海軍選擇朝着菲律賓海外圍射擊，就可避免以往魚雷失控、脱靶甚至危急自身潛艇的尷尬事件發生。

美國海軍P-8反潛機，已經連續10日在台灣南端海域出現，可見得中美之間的水下作戰，相當激烈、對峙緊張。（U.S.NAVY）

台海局勢緊張，台灣外圍海域的潛艇活動相當活躍，尤其是台灣南端的巴士海峽至菲律賓海以及延伸至南中國海的海域，美軍與大陸解放軍潛艇的對峙，幾乎已經白熱化，這可以從美軍P-8反潛機，連續10日在該處海域不斷偵巡，以及解放軍殲10戰機不斷經由台灣西南空域前往攔截等戰術動作，可以清楚看出。由於潛艇戰是海戰中機密等級最高、科技含量最大的一種作戰，解放軍在反潛能力上面，目前還未及美軍水平，而解放軍潛艇在性能方面，也還未到火候。

6月23日，日本防衛省就宣布，捕獲在日本近接海域，偵獲解放軍潛艇，航行在奄美大島海域，就可知道在反潛偵獲能力上，解放軍目前還未有充足能力，能夠反制美、日的高水平反潛偵巡能力。而解放軍潛艇加大在台灣外圍海域的行動，也可被視為是戰略性地使用潛艇，與美軍就台灣問題進行角力的一種策略。而潛艇未來也是封鎖台灣外圍海域的最有效武器，這也是台灣海軍近日頻頻操演「反封鎖」實彈戰術的原因。