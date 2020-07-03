【觀察】為何不是強力機構官員？鄭雁雄掌國安公署背後的政治考量

中央駐港「第四機構」國安公署負責人人選於7月3日公布。據新華社報道，曾解決「烏坎事件」的中共廣東省委常委鄭雁雄任國安公署署長一職；現任公安部駐香港中聯辦警務聯絡部部長李江舟及另一名中共官員孫青野擔任國安公署副署長一職。同時官方還公布中聯辦主任駱惠寧將兼任香港特別行政區維護國家安全委員會國家安全事務顧問一職。

這一輪中央涉港官員任命是「港版國安法」6月30日通過並正式實施後的具體落地措施，人事調整背後也透露出多個信號，折射中央政府治港思路。

鄭雁雄任國安公署署長。(資料圖片)

首先，駱惠寧兼任香港國安委事務顧問的任命凸顯北京希望國安事務可以在中央和港府之間「無縫連接」的目標，體現了北京方面對於香港國安委的重視。

香港國安委是負責香港國安事務的主要機構，根據「港版國安法」規定由行政長官擔任主席，成員包括政務司長、財政司長、律政司長、保安局局長及警務處處長等，要接受中央的監督和問責。國家安全事務顧問則由中央政府指派，就香港國安委履行職責相關事務提供意見，國安事務顧問列席香港國安委會議。

此前有猜測分析國安事務顧問一職或由「國安公署」負責人擔任。但是出人意料是由級別更高的中聯辦主任擔任，可從中看出北京希望香港國安委能夠通過駱惠寧，與中國中央政府起到密切溝通的目的，凸顯對於香港國安委這一機構的高度重視。

中聯辦主任駱惠寧兼任香港特別行政區維護國家安全委員會國家安全事務顧問一職。（資料圖片）

其次，執掌「國安公署」人選鄭雁雄，此前並不在外界猜測名單中。但是從鄭雁雄的履歷，能夠看出中共決策者們對於國安公署這個機構的定位。

鄭雁雄的廣東人身份以及長期在廣東執政的經歷，相比內地一些官員，他對於香港問題比較清楚，也曾在過去數年多次與中聯辦、港府官員有接觸。例如2020年1月駱惠寧剛赴港時，即前往廣東與廣東省委官員見面，當時鄭雁雄就出現在現場。

從鄭雁雄的履歷開看，1963年出生的鄭雁雄於1992年正式進入政壇，從宣傳領域做起，後長期在汕尾執政，在任職汕尾市委書記期間，處理過烏坎村群體性事件。在2013年躍升副省部級幹部後，又長期處理宣傳、政策研究工作。可以說是一個標準的廣東政治幹部。他的宣傳經驗、處理「烏坎事件」時候表現出的政治經驗，以及長期從事政策研究的履歷，都成為他執掌國安公署的「底氣」。

鄭雁雄作為一名副省部級官員，也印證了國安公署「副部級」的級別。

香港01此前在《【港版國安法】中央將設立駐港第四機構 國安公署權力有幾大？》曾分析，目前中央政府駐港四大機構中，除解放軍外，在機構類型上，中聯辦是國務院派出機構，是正部級部門。而外交公署的級別較低，是外交部派出機構，系副部級部門。因此，國安公署可參照外交公署，由主責香港國安的中央部門派駐，為副部級部門，代表中央在香港行使國安職權。

鄭雁雄（左）於2011年在廣東省汕尾市任職時的活動合影。（泰國華人青年商會官網）

然後，值得注意的是，鄭雁雄的任命打破了外界此前推測國安公署「掌門人」會從公安、國安等國家強力機構選任的可能。分別來自公安、國安的李江舟和孫青野任副署長，則證明國安公署由「政治幹部擔任正職+業務幹部兼任副職」構成。

中央選派鄭雁雄這樣一名政治幹部執掌國安公署的考量，在於「港版國安法」賦予這個機構、這個職位極大的權力，同時香港問題的解決也不能簡單依靠強力手段，而是需要一個懂得政治的幹部「長袖善舞」，懂得何時強硬何時懷柔，清楚「香港國安無小事」這一句話的現實性和重要性。

儘管設置了國安公署，但是中央並不想向香港人釋放過度強硬的信號，這是中共選拔夏寶龍、駱惠寧兩名曾經的地方高官負責香港事務的原因，也是鄭雁雄這種「政治幹部」能夠執掌駐港國安公署的理由。