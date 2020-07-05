【觀察】掙脱中國不可能　港版國安法的三重平衡

一隻靴子終於落地了！共計六大章節、66條的港版國安法已經表決通過，自6月30日晚11時開始實施。該法通過的前，香港一度出現政治組織瓦解潮，前政務司司長陳方安生、曾倡言「香港城邦論」的陳雲先後宣布退出政壇，黃之鋒、羅冠聰、周庭亦因「難料自身安危」宣吿退出香港眾志。而在該法通過後的首日，恰逢「七一」，一邊是港府和中聯辦慶祝香港回歸周年紀念日的熱烈氣氛，另一邊卻是遊行首次被禁後以身試法的街頭勇武派，警方逮捕超過三百餘人，其中不乏涉嫌違反新生效的國安法者，併發生了警察被刺傷的惡性事件。

港版國安法表決通過的次日，香港少部分人舉行遊行示威，期間發生了刺傷警察的惡性事件。（AFP）

不消說，這部國安法的落定並不容易，中央自兩會首次對外公布該消息時開始，都一再強調的是，全國人大這次針對香港國安問題主動出手，是不得已而為之，是香港自去年開始的修例風波倒逼的結果，是基於香港已經淪為世所罕見的不設防城市的現實。而從港版國安法的66條具體細則也不難看出，這部開創性法律至少體現出中央在努力保持三個平衡：「一國」與「兩制」的平衡、普通法與大陸法的平衡、自由與安全的平衡。

首先是「一國」與「兩制」的平衡。兩會首次對外公開訂立港版國安法至今，不少聲音都在質疑這會否削弱香港的高度自治權，甚至不乏斷言「一國兩制」已死的悲觀論調。但其實從北京的角度看，尤其是回歸「一國兩制」這一制度設計本身，「一國」與「兩制」本就不是並列的，而是有先後的。換句話說，沒有「一國」作為前提，「兩制」便失去了意義。就像保持香港的繁榮穩定，需要以維護國家統一和領土完成作為前提一樣。迴歸至今，港人習慣於突出「兩制」，強調香港的高度自治權，從而旁落了作為前提的「一國」，當中央意識到「一國」受到切實威脅，自然而然就會加強全面管制權。這一點，從國安法中國安公署與香港國安委的具體權責就不難看出。

其次是普通法與大陸法的平衡。眾所周知，「一國兩制」下的香港，與內地分屬不同的法系，香港屬於資本主義法制類型中的普通法系，而內地則屬於社會主義法制類型的大陸法系。基於這樣的不同，所以港版國安法在國安執法層面進行了「雙軌制」設計——特區政府的執法機構負責一般管轄，用特區自身的執法力量和法律程序去管轄大部分的國安案件；而中央駐港機構也即國安公署是特別管轄，僅僅在國安法第五十五條特殊情形下，即超出了特區管轄執法能力的情形下進行直接管轄。港版國安法表決通過後，全國人大常委會法工委舉行的記者會上，發言人也提到，「這部法律制定過程中充分考慮到香港的實際情況，充分考慮到香港現行法律的規定，充分考慮到香港普通法的一些概念和習慣，儘量予以吸收。」

最後是自由與安全的平衡。港版國安法啟動至今，港人一直擔憂原有的新聞、出版的自由以及集會、遊行等自由會受到影響，中央雖然反覆承諾國安法訂立後香港「馬照跑、舞照跳」，但仍無法令港人放心。最終表決通過的這部國安法，其實也是自由與安全這兩種價值觀的平衡。沒有絕對的自由，也沒有絕對的安全，但從中央的立場看，維護國家的統一和領土完整始終是擺在第一位的。如果國家安全面臨風險和挑戰，尤其是當這樣的風險和挑戰來自於過度的自由放任，必須撥亂反正。

7月1日遊行中警方首次警方舉起「紫旗」向市民發出警告，此次亦是《港區國安法》生效後警方首次發出的警告。（李澤彤攝）

從2003年的反對23條立法，到反修例，再到今次的港版國安法，港人是時候從中真正吸取教訓了。而且前提是，必須有一種政治現實感，那就是掙脱中國是不可能的，把「兩制」與「一國」對立起來，「兩制」的合法性只會受到削弱，終極路線就是香港除了保留離岸金融中心的單一功能外，在其他方面則無限接近於內地城市。反之，只要維護「一國」，不去搞脱中反中，「兩制」的廣度與深度才可以加深，高度自治的空間才會越大。這原本就是一場力量不對稱的博弈，可惜香港一部分人從一開始就沒意識到它的不對稱性，以為可以挾香港民意以令北京，最後幻想破滅後，埋單的，卻是全體香港。