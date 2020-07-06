擬在5G建設中淘汰華為設備　英國對華為說「不」的代價

雖然英國政府早前批准華為在劍橋郡的沙士頓村（Sawston）建造研發中心，但英國政府近日對華為的政策又再度變臉。在回答有關華為參加英國5G網絡建設的提問時，英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，「我不希望看到國家關鍵的基礎設施存在以任何方式被潛在敵對國家供應商控制的風險」。

英國首相約翰遜對中國通信巨頭華為態度生變引發多方關注。（AP）

在7月5日早些時候，英國《星期日電訊報》報道稱，英國官員正在起草提案，最快在6個月內停止在英國5G系統中安裝華為的設備，推翻2020年1月時英國政府做出的決定。

針對華為將被禁止在英國開展5G業務的消息近日流出，英國政府高官迴避直接回答外界的相關提問。英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）當地時間7月5日表示，華為需要滿足明確的條件，英國才能繼續允許其參與5G網絡建設，「我不會對這類泄露的消息發表評論。我能說的是，今年早些時候我們就此發布中期報吿時，就有一些條件需要滿足。我確定國家安全委員會將會檢視這些條件，對此做出正確的決定，以確保我們有非常強勁的電信基礎建設……而且是安全無虞的。」

華為在英國

華為是中國最大民營企業、全球最大電信設備製造商，至2019 年底，全球已有34個國家的62個運營商正式宣布5G商用，而華為即支持了其中的41家，佔比高達三分之二，同時，華為也是業界第一個為垂直應用領域提供5G工業模組的供應商。

至2019年 11 月，華為的獨立5G專利數世界第一、5G專利標準世界第一、5G必要專利申請數世界第一，5G必要專利批准數世界第四。

今年是華為進入英國市場的第20年，它已在愛丁堡、布里斯托、利普斯維奇建立了研究中心，在伯明翰建立了培訓中心，目前在英國擁有1600名員工，為英國所有大型移動網絡和寬頻網絡服務提供商供應網絡設備，近期又有10億英鎊華為劍橋園區大項目獲批落地劍橋「硅沼」腹地。

2015年10月21日，正在英國進行國事訪問的國家習近平（右二），在華為創始人任正非（中）的陪同下，參觀了華為的英國總部。（Reuters）

在過去的5年，華為在英國採購和投資已超過20億英鎊，創造了近萬個就業崗位。在2018年時，英國政府曾估算華為在英國4G網絡的市場份額約為35%，但隨着高速光纖網絡的發展，華為在英國的市場份額上升到了45%。英國2019年發布的一份政府報吿明白無誤地揭示，華為已在英國電信設備市場處於領導地位。

英國電信、沃達豐和3電信公司等英國主要的移動通信運營商均已使用華為設備推出5G手機服務，這也使得英國成為世界首批推出5G手機服務的國家之一。2019年華為還助力英國實現了首次5G新聞直播，創造了全球首個基於商用5G網絡的電視直播的歷史。

英國對「華為」的搖擺

長期以來，西方時常以華為創始人任正非的中國軍人經歷揣測華為有中共官方背景，進而以維護國家安全為由，限制華為參與國際項目建設。

自美國國會在2012年的一份報吿中強調了華為的安全風險以來，AT&T等美國大型移動運營商一直都避免在其網絡中使用華為設備。美國眾議院更是在2018年6月通過法案，禁止政府採購華為電訊設備，並多番遊說歐洲盟友禁止華為參與新的5G網絡建設。

2019年2月，英國政府通信總部（GCHQ）下轄國家網絡安全中心（NCSC）表示，華為參與英國5G超高速移動通信網絡所帶來的安全風險「可控」，也並未發現華為產品有「後門」。同年4月，時任英國首相文翠珊（Theresa May）擔任主席的國家安全委員會同意華為「有限制」地參與5G網絡建設。

2020年1月，英國首相約翰遜內閣根據情報部門的建議做出了決定，認為在英國5G網絡使用華為技術是安全的，決定允許華為「有限」參與5G網絡建設，但是將華為認定為「高風險供應商」，受到35%市場份額的限制。即便這樣，該決定仍引發了美國的嚴重不滿。

美國打壓華為的手段一直沒有停：5月15日，美國宣布全面斷供華為晶片，凡是使用美國技術和設備的晶片廠商，均不能接受華為及其子公司海思的訂單；6月30日，美國聯邦通訊委員會（FCC）發布聲明，認定華為和中興通訊對美國國家安全構成威脅，禁止美國公司利用83億美元的政府寬頻補貼購買這兩家公司的設備。

華為被美國制裁，對其布局世界5G市場產生了很大的影響。（Getty）

在英國南劍橋郡區議員委員會6月25日以9票對1票，批准位於劍橋「硅沼」腹地的華為劍橋園區第一期規劃之後，不到24小時美國國務院就為此發布了一份新聲明，「我們敦促所有國家，特別是像英國這樣的美國盟國與夥伴，謹慎評估允許華為等不受信任的公司接觸敏感信息的長期影響。」

在美國等多重因素影響下，加之隨着中國全國人大通過「港版國安法」，約翰遜開始暗示香港問題可能影響華為在英國的5G建設項目。7月2日，約翰遜表示英國「必須重新審慎思考」如何處理與華為的5G建設協議，英國政府不希望重要的基礎受制於「潛在敵對國家的供應商」。

英國政府通信總部在一份新的評估報吿中指出，美國禁止華為使用依賴美國知識產權的技術，對華為造成「嚴重」影響，新制裁迫使該公司使用令人無法信任的技術，這可能導致無法控制的風險，大幅改變了他們的估算，國家網絡安全中心業已變更其對華為的推薦。

英國對華為說「不」的代價

就華為自身而言，雖然已多次否認西方對它的指控，美國也一直未能出示相關證據，但基於外界對5G網絡建設或存在安全問題的關切，華為還是在英國斥資建立了網絡安全認證中心，聘用了英國團隊實施監管，並不斷改進完善技術，以更大提高設備的安全性和可靠性。

但是很顯然，各種打壓還是在繼續。對於華為的遭遇，中國外交部多次表示，美國必須停止對像華為公司這樣的「不合理打壓」。

當下的世界，正在發生巨變，中西關係結構性變化外溢作用已在愈來愈深刻地影響着我們所處的這個星球。於英國而言，對華為說「不」，它就必須要面對並妥善處理這些事實。

一方面，5G技術已被公認將會為人類帶來巨大的社會經濟價值，麥肯錫報吿預測，到 2030年，5G僅在移動性、醫療保健、製造業和零售業4個領域所創造的全球國內生產總值（GDP）就可能再增加1.2萬億至2萬億美元，《Mobile UK》的最新報吿則顯示，2020年5G將給英國經濟增長帶來1120億英鎊的收入，到2030年更將增至每年 1640 億英鎊，而華為恰恰在全球5G建設中佔據着極為重要的作用。

沃達豐首席技術官在6月9日時曾公開表示，如果英國政府決定禁止華為參與5G基礎設施建設，英國將會失去在5G領域的領先地位。

另一方面，如果英國的電信公司重新制訂計劃，排除華為採購新設備，意味着英國各大5G服務運營商需要拆除和更換價值數十億英鎊的華為設備，這大筆的錢，誰來出？而且，這必然會使得5G新技術在英國的全面部署至少將推遲2年的時間，拖慢英國整個通信產業技術更新迭代的進程，這個責任，誰來擔？

說「不」容易，執行則難。