【道破國民黨兩岸論述】控管兩岸風險　才是國民黨餘生的價值

2020年台灣總統大選已落幕半年，面對蔡英文率民進黨豪取817萬票，把2018年底才剛掀起「韓流」、替國民黨找回龐大「庶民」、「社會基層」支持群的韓國瑜，一巴掌煽進谷底深淵。就連韓國瑜在大選期間高喊的「台灣安全，人民有錢」選舉訴求，明明是道盡台灣執政者最大職責的八字箴言，也隨韓國瑜的殞落，成為國民黨「不可承受之重」。只因民進黨將這八字箴言的設定成向北京「卑躬屈膝」之果，促使國民黨飽受「親中賣台」指責。

國民黨換上江啟臣等中生代領軍後，藍軍過去秉持的兩岸路線出現動搖，在說不清是反對「一國」，還是「兩制」的情形下，跟拜「反對一國兩制」的香爐，引發「正藍變小綠」的質疑。（中央社）

傳統上，「安全牌」向來應為國民黨的長處，憑藉「九二共識」的基礎，在馬英九執政八年時期，兩岸對「一個中國」意識一致，並擱置爭議共謀發展。對國民黨而言，只要兩岸關係不若兩蔣時期那般劍拔弩張，自然能讓「台灣安全」有所保障。附帶的是，台灣還能搭上大陸經濟成長的列車，替「人民有錢」爭取利基。只不過，國民黨自己砸鍋，搞壞了兩岸交流的紅利分配，縱然在「台灣安全」上得到滿分，仍敗給百姓對「公平正義」訴求的反撲，在2016年台灣總統大選重摔落地。

然而，以「台獨」為政黨藍本的民進黨，不僅沒有能力，也沒有意願，繼續維繫國民黨所確立的兩岸和平模式。但基於「台灣安全，人民有錢」是能在台灣執政的最高戰略，民進黨索性把維繫於兩岸和平的「台灣安全」來個「推倒重來」，將中國大陸定義成「台灣民主」的「敵人」，北京方面種種對於「台獨分離勢力」的批判及打壓，全然連結成「專制極權者」對「民主陣營」的叫囂及威脅，以為只有對抗中國大陸，才能確保「台灣安全」。向來主張兩岸和平交流的國民黨，頓時成為最大苦主。

回到韓國瑜道盡一切的「台灣安全，人民有錢」，事實上，民進黨的選舉戰略與這八個字如出一轍，只不過在內涵上說着不同的故事，把確保「台灣安全」的「方法」從確保兩岸和平，抽梁換柱改成撕破臉對抗中國大陸。就算是所謂的「人民有錢」，民進黨也通過舉債大興土木的方式替台灣內需供氧，雖然離「發大財」仍有不小的距離，但咬緊牙根，尚不至於無法得過且過。

馬英九擔任總統期間，兩岸對「一個中國」意識一致。（網絡圖片）

然而，與中國大陸的融合發展，絕對不是刻意捨本逐末或自我出賣的結果，而是台灣所處的地緣與大陸僅一水之隔，以及兩岸本是同根生的歷史脈絡，所構築出的「必然之道」。況且，北京從來也沒有以剝奪台灣的民主制度，作為往來交流的前提，這更不是北京的終極訴求。

可惜，當國民黨眼見民進黨憑藉「抗中」而民調節節高升時，「誤判」了這是勝選的唯一途徑，加上國民黨全黨一向存在着論述能力低落的痼疾，也缺乏為自己傳統路線辯護的勇氣，以致在說不清是反對「一國」，還是「兩制」的前提下，跟拜「反對一國兩制」的香爐，言行舉止都是替民進黨路線打廣吿，還傻傻渾然不知。

如今2020年台灣總統大選已經落幕了大半年，國民黨不僅未看穿民進黨所設的「局」，反而更勤於兩岸論述改革中深化「親美遠中」，意圖複製民進黨模式，摸索自我的政治利益。不論國民黨是真傻還是裝睡，民進黨一路以來的行為舉措看似「護民主」，實際上不過是在確保該黨能自選舉中取勝，進而掌握通過政治取得的權力、財富罷了。甚至為了確保「抗中」能繼續唱戲，民進黨更把台灣近年來取得的國際實質參與空間給揮霍殆盡，如今台灣連在國際組織發聲的空間都沒有了，導致自我主體性弱化的危機迫在眉睫。

馬英九任內締造兩岸交流黃金八年，縱然在「台灣安全」上得到了滿分，但面對持續無法縮減的貧富差距，國民黨最終仍敗給百姓對「公平正義」訴求的反撲，進而重摔落地。（中央社）

由此可見，民進黨路線的最大盲點便在於，誤認北京方面是「安全威脅」，而把對保障台灣安全及確保自我主體性的能動性，被迫限縮於對美國等「理念相近」國家的依求。當雞蛋全部放在同一個籃子裏，「任人宰割」也就成了台灣的宿命，面臨到高額軍售也就罷了，有朝一日台灣主體性淪為他人櫥窗裏展售的商品，那才是莫大的悲哀。

甚至，當台灣不分藍綠均以為「親美萬事足」，而忽略了北京「對台工具箱」的深度，同樣是台灣一眾政客的盲點。就算蔡英文有本事以高票連任，但民進黨「抗中」的高姿態畫面也僅限台灣地區放映，不僅台灣的國際地位早已被揮霍殆盡，兩岸關係的主導權依然牢牢握在北京手裏，民進黨以為自己是「棋手」，殊不知國際強權視你為「筆尖」，更可笑的是，國民兩黨爭着當筆尖上的一滴墨水，並樂此不疲。

近期「港版國安法」從議題拋出開始，只花了短短的時間便確立實施，足顯北京當局對穩定政治的決心。換成在兩岸問題上，民進黨依然故我大騙選票，倘若國民黨也以為「倚美謀獨」能受到北京的姑息或妥協，將是莫大的誤判。就算中美兩強摩擦到難以收拾只好正面對撞，對台灣而言也絕對不是走上牌桌博弈的門票，因為北京在台灣問題上不可能退讓；而美國要爭的也從來不是台灣一島，更不是台灣2,300萬人的民主自由，而是美國的國家利益，以及身為霸權的「自傲」，這中間哪有台灣說話的餘地。

民進黨對國民黨定義的「台灣安全」來個「推倒重來」，將安全的前提從「兩岸和平」替換成「抗中保台」。對毫無能力撐起兩岸關係的民進黨而言，這是他們能自選舉中脱穎而出的唯一途徑。（中央社）

儘管人類歷史不斷演進，國際政治以實力不以道理論事的基本結構，依舊沒有任何改變。國民黨身為百年老黨，自身的黨史便是一部東亞政治史的縮影，當實力不足，便只能任人使喚的屈辱，國民黨一路走來比誰都清楚。說到底，國民黨「餘生」的價值絕非跟拜「抗中香爐」，而是負責任的說清楚台灣所面臨到的國際現實，並不計代價防範兩岸關係的種種風險。例如追求籤署「兩岸和平協議」，則是可具體落實的一項重要政策。

「兩岸和平協議」對台灣安全的保障，絕對比未籤協議來的更靠譜，不可能遭台灣人民反對，只不過，國民黨一碰到兩岸總是嘴軟，說不清楚利弊得失，當國民黨自己噤聲無語，台灣輿論對「兩岸和平協議」的討論，自然就只剩下民進黨所謂「中國說話不算數」的那一套。倘若北京真如民進黨以為的說話不算話，蔡英文執政超過四年了，兩岸過去簽署的ECFA也未因台灣執政黨更迭而斷絕，民進黨因ECFA早收清單四年所省下的關税，難道又假的了嗎？民進黨神棍一般胡謅的謊言，可謂漏洞百出。

歸根究柢，隨着各國政經發展的步調及方式不一，國際政治局勢或許因面臨到實力變遷而產生動盪，縱然民進黨緊抓一時的機遇加以烹調迎來「曇花」，但是，只要看看兩岸近在咫尺，美國遠在天涯，便不難發現，萬變不離其宗，台灣安全唯一的途徑，仍是確保兩岸和平。民進黨開口閉口都是守護民主，不如省省口水，說到底，本來就沒有人打算剝奪台灣民主，民進黨又何處惹塵埃？