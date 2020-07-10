【道破國民黨兩岸論述】齊反一國兩制？　拿香跟拜戰術必敗

國民黨改革委員會6月19日提出兩岸論述調整「建議案」，建議國民黨以「四大支柱」建構和平穩定的「台海新關係」，首要就是「堅持中華民國主權」、「拒絕一國兩制」。隨即引發國民黨內部「雜音」，聚焦在大老與青壯派對「九二共識」的「價值」是否依舊存在的爭論。

大老們憂心「一中各表」的「創造性模糊」不再，兩岸共同政治基礎流失，不僅難再務實協商，背向而行的「現狀」一旦固化，「和平統一」無望，台海動盪勢將成為「新常態」；相反的，青壯派則更在意「新論述」能否將國民黨的兩岸立場「清晰化」，足以讓國民黨撕下「親中」標籤，以響應「主流民意」，避免2022年九合一選舉全面潰敗。

2015年兩岸領導人在新加坡會面的「習馬會」，奠基於「九二共識」政治基礎上。（新華社）

「堅持中華民國主權」及「拒絕一國兩制」明顯是由國民黨主席江啟臣等青壯派主導，在選舉思維下產生的「兩岸新論述」，面對因為「港版國安法」生效引發「民主陣營國家」對北京設障的「當前情勢」及對「統一」疑懼更甚台灣「主流民意」來說，更顯得「政治正確」。

不過，縱使國民黨的「新論述」建議案置於當前顯得政治正確，從選舉思維角度切入，國民黨想藉此擺脱「統獨」糾纏，轉而專心在內政、經濟領域爭取台灣人民信任，短期希望2022年九合一選舉時不致潰敗，長期追求重返執政的總目標，未必都能如願，反之，國民黨還可能因此失去存在價值，淪為評論家口中的「小綠」，甚至因此走入歷史。

反對一國 還是反對兩制

首先，必須嚴肅指出來，如果國民黨將「拒絕一國兩制」視為政治正確，甚至是「新論述」必須達成的「戰略目標」，無疑是「自宮」的第一步。何以故？因為國民黨沒有在這個問題上釐清「一國」究竟是什麼？台灣民眾認知的「一國」又是什麼？台灣社會反對的是「一國」？還是「兩制」？

「新論述」在江啟臣主導下，要求北京承認「中華民國主權存在」，站隊「兩岸不同國」。（中央社）

在不預設立場的開放性討論中，兩岸關係中「各自表述」的「一國」，至少會出現四種情況，分別是中華民國、中華人民共和國、大中國屋頂下並存的兩岸政治實體以及兩岸政府協商共組新中國。對台灣人民來說，絕對無法接受的顯然只有中華人民共和國，絕對想要維持的則是中華民國，其他兩種情況，只要能夠保障現有民主、自由生活方式及兩岸和平現狀不變，相信多數台灣人願意抱持開放性態度。

國民黨其實清楚台灣民眾要的是民主自由制度不變、兩岸和平能夠長久不變，反對與抗拒的是「威權體制」及兩岸戰火再起，要達成這個目的，維持兩岸善意與互動成了必然要求。

然而，國民黨在「新論述」中，為了向「九二共識」吿別，不僅捨棄了「各自表述」的「創造性」模糊，抹滅了「一國」的各種可能性，武斷的留下「堅持中華民國主權」，也將「九二共識」中內涵的「善意」一掃而空，也讓「新論述」中表示「願為兩岸和平盡一切努力」成為侈言空談。

國民黨在「新論述」中，為了向「九二共識」吿別，不僅捨棄了「各自表述」的「創造性」模糊，抹滅了「一國」的各種可能性。（中央社）

其次，國民黨為了撕下「中共同路人」標籤，選擇「兩岸不同國」、「拒絕一國兩制」的強硬路線，就選舉的策略與打選戰的戰術來說也是不智的。

為何？對台灣人民來說，「兩岸不同國」的言論高地早已被綠營佔據，蔡英文更是「兩岸特殊國與國」論述的起草人之一，國民黨為了選舉考慮迎合「當前民意」披上綠色外套，終究遮掩不了外套下的「中國」底色，想就此說服民眾在短時間內相信國民黨「幡然悔悟」，未免過於天真。

此外，2019年年初習近平發表「習五點」、倡議「兩制台灣方案」時，蔡英文以「九二共識就是一國兩制」回嗆北京，既毒化「九二共識」也搶到了「拒絕一國兩制」話語權，國民黨此時再來說「一國兩制從來就不是國民黨的選項」、「從蔣經國時代就拒絕一國兩制」，有多少人會相信國民黨不是「拿香跟拜」，又有多少人會相信國民黨真的能做得到「拒絕一國」？

兩岸軍機在台海上空「接觸」漸多，「擦槍走火」導致兵兇戰危的機率也會提高。（台灣國防部）

汪道涵的智慧

已故的大陸海協會會長汪道涵在1997年11月與已故的新黨大老許歷農會面，曾對兩岸關係中的「一國」如何達成，有精闢的見解。

汪道涵當時以英語的「現在式」、「未來式」「現在進行式」來描述複雜的兩岸關係及追求「一國」的困難。汪道涵說一個中國不是「現在式」，因為目前很困難，也不是「未來式」，因為可望不可即，因此，為何不用「現在進行式」，也就是「現在進行式的一個中國」，他進而指出，「一個中國不等於中華人民共和國，也不等於中華民國，而是兩岸共同締造統一的中國」，「所謂一個中國，應是一個尚未統一的中國，共同邁向統一的中國」。

誠哉斯言。

說到底，國民黨自2008年至今的成功與崩壞，關鍵都是如何論述兩岸關係中的「一國」，「各自表述」的「創造性模糊」開啟了兩岸官方交流，讓「兩岸和平」成真，卻宥於「選舉考慮」，殆於充實「一國」的種種可能及帶領各種討論，才讓習近平以「習五點」啟動「兩岸統一進程」喪失主動，又因「香港騷亂」、中美對抗及新冠肺炎疫情肆虐等影響，讓蔡英文不斷撿槍迎來潰敗。

針對近日國民黨內對九二共識的討論，馬英九（中）7月5日下午出席活動時表示，要反對請提出可行替代方案，他也鄭重呼籲陸方，要主張九二共識是定海神針，就必須要是完整的九二共識、要有一中各表，若沒有各表、就沒有一中。（中央社）

就長遠計，國民黨「新論述」必須將「兩岸和平」當成「戰略目標」，參酌汪道涵的智慧，加大力度建構「一國」的種種可能及利弊得失，一步一腳印的搶回兩岸關係的主動性與話語權，重新爭取台灣人民信任並因此取回執政權才是正辦。

國民黨若參不透這一點，只為避免2022年選舉失敗，依舊在「選舉考慮下」思考，定案的「新論述」仍舊站隊「兩岸不同國」，跟喊「拒絕一國兩制」，卻殆於充實「一國」、侈談「兩制」與「一制」的區別與善意。果真如此的話，國民黨被視為「小綠」，重蹈2020大敗覆轍自不待言，更嚴重的是，《中華民國憲法暨憲法增修條文》中的「為因應國家統一前」的「一國」意涵將因此失去支撐，「中華民國」無所依附，「和平統一」無望，兩岸地動山搖也就不遠了。