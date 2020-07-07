民主自由「金身」褪色　台灣驅逐陸媒記者背後的政治味

大陸東南衛視2名駐台記者日前被民進黨政府認定「從事與申請目的不符」，遭廢止記者證與入境許可證，從被要求離境到實際搭機離台，只有短短48小時。該陸媒節目行之有年，台政府卻在此時大動作驅逐記者，雖然強調並非打壓新聞與言論自由，卻依舊掩蓋不了背後濃濃的政治味。

東南衛視駐台記者盧嬙(左)、艾珂竹（右）被台官方以違反來台申請目的，廢止其記者證與入境許可證，7月3日搭機離台。艾珂竹強調節目行之有年，並未從事申報以外的活動，不明白違規理由何在。（中央社）

7月2日，台陸委會發言人邱垂正記者會上透露，陸委會與文化部等相關單位，正查處東南衛視駐台記者是否從事與「申請目的不符」之工作。正當外界認為只是「調查中」，當晚卻爆出東南衛視2名記者被要求7月3日離境，從被通知到離境，時間不到48小時，事件處理猶如狂風掃落葉。

主管機關台文化部給出的理由是，該媒體在台「製作節目」，與申請來台新聞採訪之目的不符，違反相關規定。2人的記者證分別至6月30日及7月2日到期，內政部移民署以個案考慮停止核發7月3日後之入境許可。

民進黨立委邱志偉指出，東南衛視的《海峽新幹線》節目聯機台北時，攝影棚有陸籍主持人先引言，再由2位台灣名嘴評論台灣時政，等於直接在台開設小型的政論節目。（youtube@東南衛視）

對於驅逐內媒被批「打壓新聞自由」，文化部長李永得反批，有些名嘴一天到晚在媒體上「抱中國大腿、舔屁股」，政府從未乾涉，也沒人在乎，因社會自有評斷。東南衛視兩名記者申請入台採訪，卻是製作政論節目，「把台灣政府當塑料嗎」？

李永得更強調，文化部是依法行政，並非針對特別媒體，亦無打壓新聞自由，文化部只是沒有續發採訪證；行政院長蘇貞昌也說，東南衛視這2名記者期限到了，台政府未延長，也只是「剛好而已」。

現任文化部長李永得是首批赴陸採訪的台灣記者，1987年台灣開放赴陸探親，當時是自立晚報記者的李永得與同事徐璐突破禁令，繞道前往大陸採訪。（中央社）

事實上，文化部提出在台設有演播室、擔任節目主持人、在台製作政論節目、從事與申請目的不符等說法，都受到外界質疑。

首先，將設有演播室視為製作節目要件，恐有擴張解釋之嫌；其次，在棚內與受訪者對談，也是採訪形式之一，記者提問受訪者來評論，該如何區分主持人與採訪者？

再者，台官方2008年開放東南衛視赴台駐點，其「海峽新幹線」節目已製播12年，訪談形式一直沒變，若真的從事與許可目的不符之活動，早該被檢討，甚至可以說蔡英文第一任內就應該動手拔除。

坦言之，台官方理由存在諸多不合理之處，或許顯得另一種說法更加可信。外傳因該節目在台錄製時用詞「矮化國格」，上節目的台灣公職人員不稱自己是國家等因素，被綠營立委檢舉，一路上達蘇貞昌，最終為避免「打壓新聞自由」惡名，以「兩人許可證到期，不再延籤」方式，要求離境。

東南衛視「海峽新幹線」節目以邀請台灣專家學者訪談之形式，經營多年。（youtube@東南衛視）

平心而論，民進黨政府動用行政解釋權，驅逐陸媒記者，並沒有違反法規。然而該節目製作多年，蔡英文剛上台時不說，如今才說有問題，顯得昨是今非。事件處理更像「台灣價值」的重拳出擊，這也可看出台灣今日反中氛圍的昌盛，讓投機政客莫不擦亮眼睛，四處尋找可借題發揮的機會。

一段時間以來，民主自由等普世價值被民進黨政府視為金身，不斷上漆貼箔，然而從此次事件也看出台灣的新聞自由、言論自由仍有顏色之分，暴露民進黨政府正悄悄走回言論審查老路。

民進黨政府標榜「言論自由」為核心價值之一，然若不能在台灣批評台灣政府，那跟不能在大陸批評大陸領導人何異？李永得身為首批赴陸採訪的台灣記者，曾表達希望能在大陸不受限制地自由採訪，如今風水輪流轉，難道內媒在台灣也必須喊出同樣的呼聲嗎？