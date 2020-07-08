【觀察】美國跟世衛說再見　台灣陷入進退維谷的境地

喧騰一時的美國與世界衛生組織（WHO）間之糾葛，在7月7日時通過美國國務院和聯合國（UN）對外宣布重大事項後暫時有個結果。特朗普（Donald Trump）政府已致函聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），宣布美國正式退出WHO，並將於 2021 年 7 月 6 日起生效。然而，台灣長期以來朝思暮想的目標就是加入WHO，如今美國高喊退出，台灣的下一步該怎麼做，又是卡在蔡英文政府面前的一道難題。

特朗普（Donald Trump）政府已致函聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），宣布美國正式退出WHO。（網絡圖片）

事實上，由於對WHO在處理新冠肺炎疫情上的不滿，以及為了掩飾自身防疫工作的疏漏、迄今還是全球確診與死亡人數最多的國家，以共和黨為首的美國政治人物，上至特朗普、下到參眾議員，莫不賣力批判WHO與中國大陸，好像美國國內的疫情與美國政府的漫不經心絲毫沒有關係。

今年5月，特朗普在其個人Twitter上發表推文致WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的信函，文中警吿WHO，若在未來30天內未做出實質改革，美國將永久凍結金援WHO，並重新考慮美國的WHO會籍。

稍晚，特朗普又再度指控北京隱匿新冠肺炎疫情，同時批評北京施壓WHO誤導全球。他在5月底宣布美國將「終止」（terminating）與WHO的關係、並且將原先預定提供給WHO的資金轉而投入其他項目。

美國退出WHO後，接下來蔡英文政府該如何推動台灣重返國際組織，勢必將是更大的挑戰。（中央社）

面對這些狀況，本想借此次在疫情中的良好表現、以及捐贈歐美各國防疫物資的善心舉動，能夠重新敲開世界衛生大會（WHA）大門的台灣，卻顯得丈二金剛不知所措。台外交部當時表示，將通過各種管道了解美國行動的後續影響，並了解國際間的回應，以此擬定台灣的最佳策略。

然而，隨着時間過去月餘，當特朗普正式確定美國退出WHO於2021年7月6日生效後，台灣究竟該怎麼做，似乎仍是個無解的問題。對於民進黨政府來說，這的確有其困難之處，特別是美國雖未提供什麼實質的幫助，但總是對台灣加入相關國際組織有「喊喊話」、有影響一些「志同道合」的國家給予台灣支持，如今美國說退就退，那麼台灣過去這些年的努力難道就要付諸流水？志同道合的國家會不會樹倒猢猻散？

再則，美國曾稱要在WHO之外再設立一個國際性的衛生組織，假如一旦成真，台灣是否保證能夠加入，也存在着眾多變量。亦即，撇開台灣自身的意願不說，美國國內政局的詭譎，絕對會影響着美國對於WHO乃至於其他國際性組織的態度。

民主黨總統候選人拜登近期的民調都領先特朗普，一旦拜登當選，美中台關係會如何演變也是民進黨政府必須詳加思量的。(AP)

當特朗普宣稱美國要退出WHO後，民主黨候選人拜登（Joe Biden）立刻提出異議並在推特上表示，若當選總統，就會在上任的第一天重新加入WHO，且還要恢復美國在世界舞台上的領導地位。檢視美國總統大選近期的民調，拜登幾乎都領先特朗普10個百分點以上，假如拜登最終贏得美國大選，又實踐了重新加入WHO的諾言、甚至改善與中國大陸的關係，那台灣過於偏袒特朗普的選邊站就有可能給自身帶來更大的風險。

現在，特朗普稱美國退出WHO，台灣是否要給山姆大叔比一個贊？對台灣而言，自1971年退出聯合國後，一直以來總想再加入這些國際組織，不論官方或民間也都做了很多工作，但面對到如今美國的狀況，台灣究竟該怎樣？難道還是要押寶在充滿風險的特朗普？與特朗普政府沆瀣一氣聲討中共與現今的WHO？又或是趁此機會調整台灣整體的對外方針，這些都是民進黨政府必須思考、且絕對不能打迷糊仗的嚴肅課題。