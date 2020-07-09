美國封殺華為的科技戰和心理戰

近半年華為的5G業務變數頻生，加拿大和新加坡未有選擇華為的5G方案，英國指華為是「潛在有敵意國家的供應商」，法國敦促營運商不要採用華為設備，最近更傳出意大利正考慮放棄華為5G。

任正非：感謝美國政客幫忙宣傳

創辦人任正非於2019年曾表示，「感謝那些不斷呼籲全球棄用華為的美國政客」，變相宣傳企業實力，當時他更質疑美方「甚麼都不怕」，為甚麼會視5G如核彈般的戰略武器，還害怕華為這樣的「小白兔」。

華為創辦人任正非。（資料圖片）

回顧美方舉措，搞了兩年多動員封殺，仍然無法擊倒一間中國企業，更如任正非所言般令全世界都認識華為。可是，如果華府從一開始就沒想過可以一擊必殺，那麼其封殺華為的策略就呈現出十分不同的面貌；畢竟在發動攻勢之前，華為已有能力設計和生產大部份晶片，其5G技術在全球手執牛耳，產品又有價格優勢。

美國推行供應封殺令，講得很兇狠卻難以有十足把握：首先，美企在華為手上賺取數百億美元生意，華府不得不投鼠忌器；其次，字面上涵蓋所有使用美國技術的企業是一回事，監督執行又是另一回事，若然玩殺一儆百那一套，製造更多敵人之餘，更影響跟盟友的關係；其三，假如美國拒絕做華為的生意，其他國家的企業也可試試取而代之，填補缺口。

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美國制5G標準離不開華為

由於上述這些情況，華為禁令一直包含兩大原素，一是持續維持以三四個月為限的「寬限期」，容讓與華為相關的供銷商有消化調整的時間，二是列明禁令針對市面無替代選項的產品，務求能夠「精準打擊」華為。不過實際要走到哪一地步，終歸要考慮供應鏈穩定和地緣政治，台積電正是在灰色地帶中遊走。

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更為要者，如果認真打科技戰，美國要冒上摧毀現存供應鏈的風險，又或自絕於現存供應鏈之外。6月中旬，商務部長羅斯（Wilbur Ross）便證實，美國放寬禁令限制，容許美國企業與華為合作制定5G標準；路透社報道指出，此前的限制令到美方代表為免觸犯禁令而放棄話語權，成為孤家寡人，結果就只會便宜了華為。

科技戰此路不通，一擊必殺也做不到，然而美國最低限度仍能打得到心理戰，限縮華為發展，尤其是在5G基建領域。雖然不一定相信華為危害國安那一套，甚至討厭美國霸道得來又提不出補償或替代措施，可是本地基建不容些許閃失，往往要假設最壞情況，如此一來華府策略就相當奏效。

美國成功創造推銷「華為問題」

一旦華為倒下，系統維護怎麼辦？零件制式問題又怎麼解決？誰來化解盤旋不去的政策風險？姑勿論執政者是否猜忌中國和華為，設身處地代入本地營運商的角色，總想規避一切潛在麻煩和問題，美國的單方面制裁於是成為必然要考慮的主要因素，不時蓋過純粹的性價比考量。

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必須留意的是，對於華為的種種質疑持續了許多年，而華為本來只在受懷疑的中資名單上，佔據其中一個席位。

以歐盟和英國為例，原本5G建設的政治色彩並不濃厚，華為是不少營運商的先行夥伴，可是自2018年12月底華為副董事長孟晚舟被捕，西方陣營內開始湧現正反辯論。可見美國憑藉發動心理戰，創造了大行其道的「華為問題」，致使各國政府必須回應輿論關注，亦不得不作出相應妥協。

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預料在未來一年半載，這種拉鋸狀態將會維持下去，美國在科技戰壓不死華為，但心理戰上就令華為處處碰壁。想到華為遭遇「國家級」攻擊，至今仍可屹立不倒，其實都已經很不容易了。