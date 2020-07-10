【觀察】反制「港版國安法」　蔡英文又要捉「共諜」了嗎？

香港7月6日公布、7日公效的「港版國安法」第43條實施細則，賦予香港警隊偵辦相關案件時，可要求「外國、台灣政治性組織及其代理人」提供涉港活動信息，經法院許可，可要求限時回答、限時提供，除非可證明已經盡力或有非可能控制的原因，一經定罪，可被判罰款港幣10萬元及監禁6個月。

蔡英文政府對於「實施細則」明文納管「台灣」反應激烈，表示「必要時會提出反制」；對於蔡政府揚言「反制」，國台辦則反批其「作賊心虛」，指蔡政府曝露插手香港事務，搞亂香港謀求「台獨」險惡用心。

港府公布「港版國安法」實行細則，明文將「台灣政治性組織」納管，蔡英文稱要反制。（台灣總統府提供）

由於「港版國安法」已生法律效力，如何因應成了在港「台灣政治性組織」必須面對的課題，不少綠營政治人物紛紛獻策，但多圍繞在「警吿台人」的「發佈旅遊警示」及實則「懲罰港獨」的「廢止《香港澳門關係條例》」等不具實際效果的建議。

不過，值得注意的是，因應「港版國安法」及「實行細則」生效，台灣《自由時報》近期製作「國安挑戰」系列專題，除了重申「假訊息」危害國家安全，並再度彈起「政府嚴密監控多起疑似共諜案」老調，讓人嗅到其他可能性。

盤點台灣近年來破獲、在押偵審中的「共諜案」，軍銜最高的是2011年的羅賢哲少將案、「錢最多」的則是2010年的前台軍軍情局上校羅奇正「雙面諜案」；「人最多」則是2014年前解放軍中校鎮小江來台發展「共諜網案」，還有2018年的「陸生共諜」周泓旭案；還在司法程序中的2017年的新黨黨工王炳忠「共諜案」及前空防部上校辛澎生案、2019年被自稱「共諜」的王立強牽連留滯台灣的陸商向心、龔青夫婦，最近的則是甫在6月爆發，至今案情不明的「國會助理共諜案」。

2011年1月27日，台國防部與國安局等單位認定羅賢哲少將有洩密之嫌，對其調查，此後將其逮捕。2011年7月25日，軍事法庭判處羅賢哲無期徒刑，褫奪公權終身。（網絡圖片）

不過，馬英九執政時期被判刑確定的羅賢哲案、羅奇正案及鎮小江案，被判刑確定的相關犯行、犯案地點都很明確，反之，蔡英文執政後起訴的相關案件，則有許多令人「可議」之處，簡言之，「起訴品質」有高下之分。

舉「辛澎生」案為例，檢調以辛澎生於2007年在役期間曾接受中共情報人員「趙明」招待被吸收成「共諜」，2008年底退伍後幫助「趙明」尋找、吸收軍中舊部接受招待發展「組織」，但檢調直到2017年才起訴，一審法院雖然判他有罪，卻只「輕判」有期徒刑6個月，但他選擇上訴後，二審法院以辛澎生否認接受招待、不清楚「趙明」具中共情治人員身分，加上檢調無法證明「趙明」身分及補強旅遊明細、發展組織等事證，2020年5月判辛澎生無罪，但全案仍可上訴三審，至今未定案。

「王炳忠案」雖然在2018年6月被檢調起訴，但至今超過2年，一審法院仍未宣判，被起訴的新黨台北市議員侯漢廷、王炳忠、王炳忠的父親王進步及新黨黨工林明正仍被限制出境、出海；「王立強共諜案」被指為「上線」的大陸商人向心、龔青自2019年 11 月被禁止離台，唯一的理由就是配合「司法調查」，但檢調偵查逾7個月，至今仍未起訴；最冤枉的則是「笨諜」周泓旭，雖然被起訴、判刑1年2個月，但因其「被羈押期間」與「刑期」相當，2019年3月最高法院宣判時即「服刑期滿」，理應恢復自由之身或被比照鎮小江被驅逐出境，然而，因周泓旭為「王炳忠案」關係人，至今仍「被滯留」在台灣，形同「被自費軟禁」。

台灣前空軍防空砲兵指揮部上校參謀長辛澎生。（網絡圖片）

不過，蔡英文執政期間被司法偵審的「共諜案」，卻可歸納出一個共同點，那就是為了證明「小心，匪諜就在你身邊」，提醒台灣人「反滲透」之重要性。

而今，因為「港版國安法」及其「實行細則」納管「台灣」，引發蔡英文政府不滿揚言反制，《自由時報》又重談「疑似共諜案」，再加上蔡政府任內「共諜案」發生的時機點都讓人充滿「政治性聯想」，不免讓人想起蔡英文「捉共諜」以反制北京的可能性。

對台灣人來說，「共諜」來台刺探台軍機密、政府機敏，捉之、審之、判之乃天經地義之事，若就「人權」普世價值來說，王炳忠、侯漢廷、向心、周泓旭等人因司法怠惰，遲遲未審結定案，其人身就無法一日得到完整的自由，「建議」速審速結應該合情、合理也合法吧？

國台辦批判蔡英文圖謀「反制」之舉是「作賊心虛」，倒也大可不必，因為兩岸「內戰」至今仍未終結，馬英九執政時兩岸雖然和平，卻也紮紮實實的破了幾起「共諜案」，反之，北京也破了好幾起「台諜案」，「交相賊」也是天經地義。

只是，讓人不禁又想起，民進黨於2019年12月底在台灣立法院強推《反滲透法》時，當時的民進黨立法院黨團幹事長管碧玲公開表示，台灣人民「只要不是接受中國指示、委託或出資」去進行法令明文禁止的5種行為，就與《反滲透法》無關，呼籲台灣在野政黨不要製造不必要的恐懼。

「港版國安法」好像也是同理，「實行細則」雖然將台灣納管，但台灣人到香港，只要不是「作賊」，好像也不必「心虛」。