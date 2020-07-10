【觀察】馬英九的餘温　撐不起國民黨的明天

年近七十的馬英九越來越活躍，談起「港版國安法」時，冷不防地又把蔡政府早先強行通過的一連串國安法案給扯下水，直言蔡政府自己也「不遑多讓」；甚至在外「巧遇」蔡英文時，馬英九也把握住機會當面訓斥蔡政府「不知檢討」。

此外，向來嘴上不饒人的台灣閣揆蘇貞昌，要馬英九少講「九二共識」時，也被馬英九回擊，要蘇貞昌設法別讓陳菊當上台灣監察院長，這樣「對台灣民主比較有幫助」。至於對上台灣立法院長游錫堃時，馬英九的表現又更妙了，直言要游錫堃訪問一下索馬里蘭，體驗一下不被國際承認的感覺。

馬英九左打蔡英文，右踹蘇貞昌，表現越來越活躍。然而馬英九以政治餘温替國民黨續命，突顯的這是黨內一幫中生代們，依舊搞不出名堂。（中央社）

見那馬英九展現不俗的「內力」，四兩撥千金將一桶桶朝着自己奔襲而來的污水轉嫁到民進黨身上，民進黨稍微站得不穩，也要往死裏打，並且拳拳到肉。馬英九的強硬表現，令近來屢因選戰大敗而魂不守舍的泛藍支持者看得暢快，至於民進黨則氣得牙癢，被消遣一番也就罷了，還因馬英九的政治生涯早已「功德圓滿」，若還跟馬大打出手，民進黨只會顯得自己小家子氣。

然而，馬英九如今能夠重新歸位找回「小馬哥風采」，勇於與民進黨對槓，卻又不落於下風，說句實話，讚賞是真讚賞，但悲哀也真是夠悲哀，之所以感到悲哀，是看見了國民黨內一眾掌了大權，卻「不知為何而戰」的「中生代們」，不由自主心生的感歎。

這些中生代們，每天像個陀螺一樣轉呀轉，一下子在台灣立法院放把火，一下子走訪基層稱要溝通，一下子到高雄露露臉，卻始終沒搞出個真名堂，除了建不了功之外，在不少敏感議題，國民黨中生代更礙於對羽毛的愛惜，而不敢捍衛國民黨路線。

國民黨主席江啟臣（右）7月9日南下輔選高雄市長補選參選人李眉蓁（左），陪同李眉蓁走訪鳳山運動中心，並進行羽球比賽。 （中央社）

包括所謂的「九二共識」在內，事實上，九二共識這四個字給台灣的利，是國民黨無能辯護，才導致民進黨大軍入侵，將之轉變成「票房毒藥」，但這幫國民黨中生代不知是真傻，還是裝睡，言行舉止皆小心翼翼，對九二共識不敢說出「我不要了」，也沒膽講明白自己仍會堅守，不若馬英九答得遊刃有餘，細數過去台灣在九二共識的基礎上，能獲取多少國際參與空間，就算要換掉，也得先端出更好的東西。倘若國民黨中生代們自己都如此缺乏方向感，又要拿什麼東西號召支持者追隨？

看看馬英九年近七旬了還要替黨博媒體版面，對國民黨中生代們而言，難道還要馬英九退而不能休，繼續撐起國民黨的明天嗎？放眼整個國民黨，曾經被寄予厚望的中生代們，如今幾乎找不到和馬英九受到同等關注的角色，這突顯的，不僅是國民黨的明日之星們遲遲拿不出戰績，而漸漸銷聲匿迹的問題，甚至就算外人想幫忙塑造個英雄事迹，無奈這幫人身上，實在沒什麼為了百姓奮鬥的故事好說。

就在國民黨中生代們仍載浮載沉的同時，民進黨一眾接班梯隊「動見觀瞻」氣勢，早已高出國民黨不知幾個檔次，只因國民黨與民進黨在政治的耕耘之路上，有着根本的不同。過去包括基隆、桃園等地，傳統政治版圖都被視為藍大於綠，不過民進黨並沒有放棄艱困選區，派出了鄭文燦、林右昌等深入經營，敗選也不言退，最後均成功翻轉政治版圖成為百里侯，包括現任台灣交通部長的林佳龍，一度深蹲台中十年也取得成功。那麼國民黨呢？究竟是國民黨過去的當權者不願派年輕新鋭深入地方？還是苦差事年輕人不願意幹？這點不妨就留給國民黨自己去回答。

民進黨在2008年台灣總統大選慘敗後，廢墟里都能開出蔡英文這朵「白玫瑰」，如今國民黨就算如瘦死的駱駝，卻不見自己比馬大，反而更像是個無頭蒼蠅隨意竄，不論多麼死忠的支持者，只怕看了也心寒。退一步而言，馬英九曾掌握國民黨至高的權力，卻沒能將百年老黨的骨子給整好，如今以自己的政治餘温給黨續命，或許多多少少也算彌補了當年的失蹄。