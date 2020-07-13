【道破國民黨兩岸論述】五大訴求　國民黨缺一不可

國民黨改革委員會兩岸論述組在6月19日提出了「建議案」，雖然該案僅是建議，並非最終定案，但一經公布後，除引發台灣政壇議論，也同時吸引到北京關注。從整份建議案的內容看，雖有部分仍堅持過往立場，但也有些地方失去該有的力道。

6月19日，國民黨召開改革委員會全體會議，會中發表新版兩岸論述的建議案。（中央社）

建議案中，國民黨雖公布了所謂「四大支柱」，表示要「堅持中華民國主權，拒絕一國兩制；呼籲保障自由民主人權，鼓勵推動兩岸人權協議；維護台灣安全優先；強調兩岸創造雙贏共享繁榮，國民黨自言「願為和平盡一切努力，但絕不為和平屈膝投降」。但這些話就連許多國民黨人都表示質疑，認為它只不過是在拿香跟拜民進黨。《多維新聞》認為，國民黨更應從「五大要求」來充實自身論述。

這五大訴求就是：「兩岸和平不變、反對戰爭冒險；兩岸合作不變，反對政治挑釁；憲法一中不變、反對隱性台獨；自由民主不變、反對政治酬庸；抗拒威權不變、反對政治打壓」。不論國民黨如何闡述其兩岸論述，核心唯有秉持「五大要求，缺一不可」，才能塑造出與民進黨的差異，迎來翻身機會。否則國民黨只能在民進黨的遊戲規則下處處受限，甚至連原本有的「兩岸橋樑」之價值都會喪失。

首先從「兩岸和平不變、反對戰爭冒險」看，民進黨雖然也講兩岸和平，但事實證明民進黨根本無法為兩岸提供「和平」，因為現實中，民進黨根本不關心兩岸是否能和平，他們只在乎保住權利江山。兩岸關係主軸從馬英九時期的「和平合作」轉為「冷對抗」，甚至滑入軍事對峙局面，中美兩強更把台灣當成「擂台」不斷在台灣周邊往來對抗，已明證蔡英文八字箴言中的「和平」根本就是空談。

6月以來，中美軍機多次現身台灣周邊空域。（資料圖片）

現實情況是，多數人民根本不想要打仗，所以不論藍綠，都高呼和平、反對兩岸戰爭。差別在於，民進黨一方面將「兩岸戰爭風險」全盤歸結到北京身上，把自己塑造成保衛台灣的腳色，一方面又嘗試往「去中華民國、台獨」方向靠，且綠營也自知這是北京的「雷點」，這樣的作法雖「討人喜歡」，但顯然不能夠稱作「要求和平」。北京有統一之心，台獨主張在兩岸現實情況下，是保護台灣、還是引爆線？這可不可能激怒中共採取更激烈的統一措施？當北京下定決心，很可能不管美國或西方制裁，「港版國安法」就是一例。

這點，民進黨是沒看清、抑或是裝胡塗？

因此，對國民黨來說，如果只是跟着民進黨狂喊「反對對岸的戰爭冒險」，就等於否定了自己在爭取兩岸和平上的歷史成績，更是在民進黨的同一套邏輯下分析兩岸。國民黨需要認真跟人民分析兩岸當前局勢，並且強調，若一邊高呼抗拒一國兩制、一邊大踩中共紅線，很可能導致最壞的結果。民進黨嘴裏的和平，是選舉利益下的和平，根本不是奠基在兩岸現實下的和平。

從「兩岸合作不變，反對政治挑釁」來說，國民黨過去曾經有過成功的兩岸合作經驗，馬英九時期的兩岸互動與往來、經濟的活絡、青年學子的交流、參與國際組織，都是民進黨政府做不到的。這點人民並非不明白。台灣無法得罪美國，也無法真的得罪中國大陸，完全開罪某一方是斷了自己的活路，大家早有這種認知。國民黨因為當下「看起來」的政治正確就認為「兩岸相關不可談」，這是再一次踩民進黨布好的陷阱。

馬英九時期兩岸農漁貿易交易熱絡。圖為前國台辦主任張志軍2015年時在福建平潭與兩岸農漁民座談後接受採訪。（新華社）

如果社會真反對「兩岸合作」，為什麼現在還有兩百多萬台灣人在大陸工作和生活，為什麼年輕人會看愛奇藝、會用淘寶上抖音？為什麼韓國瑜當初可以在「民進黨鐵票倉」的高雄高調當選？為什麼民進黨政府一面罵中共、一面又期望ECFA能繼續？政治的口水，與現實生活的選擇和妥協，都是真實的，這些綜合在一起，才是「台灣人對兩岸的民意」。

蔡英文在上任之後對馬英九過去的兩岸成果「全盤接受」，現在兩岸合作變成「賣台」，是政治手段，人民也知道一切只是政治，所以嘴上政治正確，實則各自生活。國民黨若無法看清這些，就只是隨着蔡英文塑造出的風向走──而這「風向」，今天往東、明天往西，未必真實。反而有些現實，才是真實的、人民永久需要的。

從「憲法一中不變、反對隱性台獨」看，國民黨應把握住《中華民國憲法》定義的一中格局。這個「一中」，國民黨應該向台灣人講清楚是「中華民國」，而不是害怕迴避。這次建議案雖有提及「本於《中華民國憲法》的兩岸共識」，但通篇未解釋憲法一中，也沒說明國民黨的「一中原則」，只想打迷糊仗，這是不行的。迴避「憲法一中」只會讓國民黨「蔡英文化」，在民進黨挾本土政黨光環一直避談「憲法一中」的情況下，國民黨追着對手的影子跑，永遠也跑不過對手。

民進黨籍的現任台灣駐日代表謝長廷過去就曾主張憲法一中，但在黨內受到許多批評與質疑。（Facebook@謝長廷）

建議案亦沿襲近來台灣社會的主流氛圍，堅決「拒絕一國兩制」，卻未對「九二共識」作任何的詮釋，黨主席江啟臣更稱「九二共識是過去扮演兩岸求同存異的重要工具」，甚至還表示「國民黨處理九二共識的最佳時間點已過」，似乎該黨已準備完全拋棄九二共識。這也是極大的錯誤，因為九二共識的核心是「一中」，是反對台獨。國民黨可以不用「九二共識」四個字，但兩岸一中、反對台獨都該是基本共識。「中華民國憲法下，兩岸同屬一中」該是國民黨坦率承認的。

從北京的角度來說，因為它也有它的憲法，而且一直在致力於國家統一，所以必然從「統一」的面向來闡述九二共識，不提各表；但是對台灣來說，因為台灣有自己的憲法，當然可以繼續「各表」。國民黨因為文宣能力跟不上，被民進黨在「九二共識」和「一國兩制」之間畫了等號，搞到好像「九二共識」已經被污名化了，如果真是這樣，高舉九二共識的韓國瑜是怎麼選上高雄市長的呢？

甫被罷免的前高雄市長韓國瑜，選舉時的口號就是高舉九二共識、兩岸正常交流，貨出得去，人進得來，也因此獲得民眾認同，颳起台灣政壇一股旋風。（中央社）

最後，將「自由民主不變、反對政治酬庸；抗拒威權不變、反對政治打壓」列為國民黨必須堅持的「五大訴求」，並將之放到一起討論，是因為在這兩個向來被認為是「進步價值」的問題上，民進黨長期得分，並且年輕人認為「民進黨比較有進步價值」之印象根深蒂固。國民黨需要跟人民明確的是，在過去黨外時期民進黨確實「抗拒威權」，但時至今日，它諷刺地成為了新的威權，當「親中媒體」也因為牌照問題得審核一下自身立場；當一些政客不改善問題、只製造口號、認為「反正民眾就吃這一套」，這現象對台灣而言並非好事。

從威權走向民主，是台灣許多人努力的結果，但這不代表民進黨永遠可以拿過去的成就，當作今日不作為的理由。人民可以選擇民進黨，但人民並不欠民進黨，民進黨也不能因此成為濫玩權力，國民黨應明確跟人民溝通這一點。

與此同時，當談論「民主自由」，國民黨更可以從經濟層面的民主自由着手。勞工權益、青年低薪、企業掙錢無法分配於民，這是台灣人長期苦痛的「真實」。正因為從沒有政黨重視與嘗試解決，人們才會選擇意識形態強烈的民進黨，反正至少「聽着爽」。民進黨昔日是重視勞工、關注基層人民的政黨，執政之後，不是貪污腐敗，就是官商勾結，從一例一休就可以看到這種變色龍本色。如今，在「反對一國兩制」下，在「台灣不要變香港」下，所思所做盡是政治口號，當然就只剩下政權保衛戰。

台灣推翻威權，但有了新威權，叫資方與政治同流的利益團體。最近監察院以及各項公營企業的人事案，處處表現出政治酬庸的醜態，民眾嘴裏「政治就是這樣」的碎念，不正是有為的在野黨該嚴肅批評的？

陳菊（右）被蔡英文提名為台灣監察院長，然而整份委員提名名單讓外界質疑充滿政治酬庸與算計。（中央社）

整體而言，今天的台灣社會確實充滿無奈、充滿矛盾、充滿迷茫。人們抗拒威權與反對政治打壓，這主要來自於兩個方面，一個是對岸，一個是正在威權化的民進黨，但是民進黨可以完全憑藉反中轉移焦點，人們知道、卻又放任，理由是對台灣政治不抱什麼期望。「兩黨一樣爛，民進黨還比國民黨象樣點」，說到底就是這個心理，與此同時，一些年輕的藍營選民甚至已經放棄藍色，轉向白色。國民黨當前之困頓，在於太想着「當下如何拿選票」，永遠糾結在「現在（蔡英文塑造）的風向」裏，卻沒有想過，真實的問題、台灣真實的困境，究竟是什麼。而台灣民意，聽過太多政治語言與謊言，卻太少聽到政治人物口中，一點真實的真話。

「憲法一中不變、反對隱性台獨；自由民主不變、反對政治酬庸；抗拒威權不變、反對政治打壓；兩岸和平不變、反對戰爭冒險；兩岸合作不變，反對政治挑釁」這五大要求，國民黨應當堅持，與民進黨做出區隔、不人云亦云，並強化自身的主張，掌握自己的核心價值，如此一來，才有機會重新獲取台灣民眾的支持，也才能重啟與北京的互動，為促進兩岸關係正常發展再次發揮作用。