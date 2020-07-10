政法系統掀「延安整風」　中共「防止干預司法」有法寶？

7月8日，中央政法委舉行「全國政法隊伍教育整頓試點工作動員會」，部署試點工作，並已選定多地政法機構及監獄作為試點單位，時間為今年7月至10月。 中央政法委秘書長、全國政法隊伍教育整頓試點辦公室主任陳一新表示，教育整頓試點是一項「緊迫而重大的政治任務」，銳意「在全國政法系統開展一次刮骨療毒式的自我革命、激濁揚清式的『延安整風』」。

國安機關也接受「教育整頓」

反腐打貪持續了七八年，中共由一開始捉大老虎高官，到後來修訂黨紀與國法，設立監察委以實現「制度化反腐」，時至近年提倡「老虎蒼蠅一把抓」，致力要整頓基層吏治，清除管治前線的官黑勾結現象，其中政法委轄下公安、檢察和法院便屢屢捲入各宗地方「保護傘」大案。

中央政法委秘書長、全國政法隊伍教育整頓試點辦公室主任陳一新。（資料圖片）

從動員源起來看，大致是總結反腐的實地經驗，進而有系統地整治全個政法系統。據官方通報，5個市本級和4個縣（市、區）率先設立試點，位處黑龍江、江蘇、河南、四川、陝西多個省份，其間不只公檢法機關需要整風，甚至連監獄和國家安全機關也試行教育整頓工作。

教育整頓分為「四項任務」，其中有3項都是意料之內：例如徹查黑惡勢力「保護傘」和司法腐敗，「清除害群之馬」這回事一直在做；「弘揚英模精神」以激勵政法幹警忠誠履職，也是一向做開的打氣活動；至於「提升能力素質」，連帶「堅定維護」中共黨中央和總書記習近平，當然是老生常談的考核項目。

黨建激發「官八股」政治能量

上述3項單看內容平平無奇，但這些年年講月月講天天講的要求卻不是舊瓶新酒那麼簡單，中共不再停留在發文件勸導指示的層面，而是特設「全國政法隊伍教育整頓試點辦公室」，設計出一套推行貫徹的方案，分為「學習教育」、「查糾問題」和「整改總結」合共3個環節。

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其實這是中共常見的黨建手法，黨組織動員後通過「學習教育」傳達中央指示要旨，激發該項工作的政治能量，繼而通過「查糾問題」，藉著反覆的檢討與自我檢討，潛移默化「整治頑瘴痼疾」之餘，更從中「清除害群之馬」，最終則以「整改總結」其間經驗，「建章立制」以將政治動員轉化為常規運作。

政法整風玆事體大，不由得政法機關自查自糾，而是由地方黨委全體領導，紀委監委和組織部門參與支援，而政法委組織則僅負責協調和實施。按官方時間表，試點工作於7月8日展開，2021年起逐級推行至全國政法系統，預計於2022年一季度前完成任務。

如是者，平時的「官八股」要求獲得截然不同的政治意義，另外是次政法整風的「整治頑瘴痼疾」一項雖然不是新事物，但就有些許特別。

甚麼是政法「六大頑瘴痼疾」？

這一項有6個特定的打擊目標，就「違規經商辦企業」、「違規參股借貸」、「配偶、子女及其配偶違規從事經營活動」等利益衝突事項，只不過重複一次原有黨紀規定，而就「違規違法減刑、假釋、暫予監外執行」和「有案不立、壓案不查、有罪不究」之類瀆職行為，國法已有明文懲處。

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無論是利益衝突，抑或是瀆職懶政，都牽涉到公檢法受干預的問題，所以「干預司法」就成為「六大頑瘴痼疾」之首。官方更將3份早於2015年推出的《規定》重新挖出來，以期防止領導幹部、司法機關內部人員、當事人、律師、特殊關係人、中介組織等等插手案件，「全面防範化解廉政風險」。

由這一點就看得到中共的統治思維：要解決「執法司法不嚴、不公、不義、不廉等深層次問題」，靠的不是外部公民社會監督那一套，而是由黨組織以黨建「自我監督」，於思想上消解矛盾，於幹部選任上去蕪存菁；要「確保司法機關依法獨立公正行使職權」，決不能走西方司法獨立的路，而是由黨組織通過「教育整頓」以「建立健全執法司法監督管理制度體系」。