【觀察】「新麥卡錫主義」泛起　中美陷入新冷戰非危言聳聽

美國曆史上的麥卡錫主義（McCarthyism），指的是美蘇冷戰期間，在參議員麥卡錫（McCarthy）的帶動和影響下，美國政府在沒有足夠證據的情況下，以國家安全名義指控他人和企業不忠、顛覆、叛國等罪，這被稱之為「麥卡錫主義」。

而從1950年代中期起，麥卡錫主義逐漸衰敗。但60多年後的今天，興盛於美國的「第二次紅色恐慌」時期（1940年代末至1950年代）的麥卡錫主義，似乎在中美之間的對抗和博弈中重新走上舞台。

中國外長王毅說：「中國不會也不可能變成另一個美國。」圖為5月22日，王毅在北京人民大會堂主持新聞發佈會。（AP）

7月9日，中國國務委員、外交部部長王毅向中美智庫媒體視頻論壇——中國公共外交協會聯合北京大學、中國人民大學主辦的視頻方式進行的論壇——發表致辭時表示，中美關係面臨建交以來最嚴重的挑戰。美方一些人出於意識形態偏見，正不遺餘力把中國渲染成對手甚至敵人。

他在致辭中稱：「當前美國的對華政策基於缺乏事實依據的戰略誤判，充滿情緒化的宣泄和麥卡錫式的偏執。美方對中國的無端猜忌已經到了杯弓蛇影、草木皆兵的地步。似乎每一項中國投資都包含政治目的，每一位留學人員都帶有間諜背景，每一項合作倡議都別有所圖。」

王毅話音剛落，美國聯邦司法部當地時間7月9日宣布，俄亥俄州立大學風濕病學教授和研究學者鄭頌國（Song Guo Zheng，也有譯作鄭宋國），被控利用美國的研究資金幫助中國從事科研，當日出庭受審，法官拒絕保釋。

約瑟夫·雷蒙德·「喬」·麥卡錫，從1947年到1957年任期內去世為止任威斯康辛州參議員。他以大肆指控他人是「共產黨、蘇聯間諜和同情者」著稱。（網絡圖片）

美國聯邦司法部表示，鄭頌國是中國政府「千人計劃」成員。他有意隱瞞與中國一所大學的合作關係，隱瞞從中國政府那裏拿到的研究經費，「在一項複雜的陰謀中」利用美國國家衛生院（NIH）大約410萬美元的研究經費幫助中國從事風濕病和免疫學領域的研究。

「千人計劃」又稱「海外高層次人才引進計劃」，中國在2008年12月起組織實施該計劃，由中共組織部、中國人社部等機構負責推動。在2018年6月之後，多位申報或被招攬的「海外高層次人才」被美國相關機構調查，甚至遭到「間諜罪」起訴。在此之後，「千人計劃」消失於中國官方公開文件和官方報道之中。

美國司法部指出，鄭頌國2013年參加了中國政府的「千人計劃」，以後就利用在美國的研究去為中國服務。鄭被控沒有向美方的僱主和國家衛生院報吿自己存在的利益衝突和他對外國的承諾。

儘管旨在引進「海外高層次人才」的「千人計劃」已在中國國內悄然消失，但是美國似乎並未因此停止調查。最近兩年，曾有多位「千人計劃」科學家被捕，鄭頌國只是其中的一位。

2020年6月，因被指隱瞞參與中國「千人計劃」，美國哈佛大學化學和生化系前主任、知名納米研究學者利伯（Charles Lieber）被美司法部起訴，他於2020年1月被捕，原因是他被指控隱瞞自己參與了中國的「千人計劃」。

2020年5月13日，美國克利夫蘭診所前僱員、「千人計劃」學者王擎在家中被捕。他被控電信詐騙和未吿知美國國立衛生研究院參與千人計劃。

2020年5月8日，美國阿肯色大學電機系高密度電子中心主任、華裔教授洪思忠也被捕，他被司法部指控電信欺詐。法庭文件顯示，他曾鼓勵同事從千人計劃那裏獲得資助。

美國司法部5月的另一份聲明稱，執教於亞特蘭大埃默裏大學的李曉江博士承認提交虛假納税申報單的重罪指控，在申報單中抹去了從千人計劃獲得的約50萬美元。他被判緩刑一年，並支付3.5萬美元的賠償。

2018年7月5日，中國「千人計劃」專家，通用電氣工程師鄭小清被FBI逮捕，他被指控涉嫌竊取蒸汽渦輪製造流程圖等技術機密轉移。

2017年9月20日，「千人計劃」專家、前弗吉尼亞理工大學教授張以恒被捕，2019年2月24日已被判處欺詐罪等三項罪名。

以上這些，還只是不完全統計。

2018年9月，美國網絡傳出聯邦調查局已將「千人計劃」學者列為調查重點，並按名單一個一個查，並指「千人計劃」恐將淪為「入獄計劃」。一位美國知名大學華人教授曾媒體透露說，仍留在美國的千人學者，有一些已經被FBI約談，有些地方甚至連警察局也在參與排查。

美國總統特朗普（Donald Trump）之前甚至宣稱，美國大學當時共計約36萬名的中國留學生中，「幾乎每一個」都是間諜。甚至，連美國自己的教授，僅僅因為同中國的院校有過正常的學術交流，就被解聘甚至被捕入獄。這讓人不得不懷疑，已經被扔進歷史垃圾堆的麥卡錫主義，是不是又回來了？

美國總統特朗普（Donald Trump）之前宣稱，美國大學的中國留學生「幾乎每一個」都是間諜。（網絡圖片）

當然，目前為止，與麥卡錫時代「不少美國人被指為共產黨人或同情共產主義者，被迫在政府或私營部門、委員會等地接受不恰當的調查和審問」相比，現時美國的動作還停留在針對中國的「千人計劃」參與者層面。未來會否擴大化，還需觀察。

但美國政府的上述行為，無疑就是王毅批判的「麥卡錫式的偏執」典型。或者，我們可以稱之為針對中國的「新麥卡錫主義」。就像美國前參議員、前駐華大使馬克斯•鮑克斯(Max Baucus)在接受採訪時所說的，美國實際上已經出現了新的麥卡錫主義。這種情況，歷史上只見於上世紀的美蘇「冷戰」時期和戰爭年代。

這很容易讓人聯想到，當年美蘇之間長達半世紀的、被稱為「冷戰」的政治對抗。中美已經陷入「新冷戰」，是很多觀察家的共識。特朗普政府5月20日發佈的向國會遞交的《美國對華戰略方針》，就被認為是美國的「新冷戰宣言」。

前駐華大使馬克斯•鮑克斯（Max Baucus）。（網絡圖片）

該報吿字裏行間透露出白宮對中國未能按照其設想完成國內政治經濟轉型的失望與不滿，不加掩飾其對華的強硬與遏華的急迫。而所謂「政治經濟轉型」，在對美國抱有警惕的中國人看來，實際上就是對中國的「和平演變」，是當年和平演變蘇聯的翻版。

《多維新聞》此前曾分析稱，中美正在進行一場「非常規戰爭」——世界老大美國針對追趕者中國的全方位遏制戰爭。不過，這場戰爭有別於美蘇之間全然沒有經濟聯繫，以及兩大陣營意識形態激烈對抗，甚至不惜一切代價摧毀對方的爭霸。目前為止，與當年美蘇兩國之間的爭鋒相對不同，中國沒有要美國爭霸的意圖。王毅在上述場合中說：「這個世界不應非黑即白，制度差異也不應導致零和。中國不會也不可能變成另一個美國。」「中美雖然社會制度不同，但完全可以並行不悖，和平共存。」

北京方面強調「和平共存」，並不意味着對中美關係滑向「新冷戰」沒有警惕。2020年5月24日，在中國的兩會記者會上，王毅就中美關係表示，美國一些政治勢力正在綁架中美關係，試圖將中美關係推向所謂「新冷戰」，這種危險的做法是在開歷史倒車。

2020年5月中國兩會記者會上，有記者提問：近年來，美國連續向中國發起貿易戰、科技戰，以及調兵遣將對中國實施軍事極限施壓，加上中國實施的反制，外界多認為中美恐不可避免陷入「新冷戰」，加速雙方「脱鈎」，中國如何看待？中國總理李克強對此表示，中國一直摒棄冷戰思維，脱鈎對誰都沒好處。