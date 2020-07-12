【北京疫情】距離疫情反彈已一個月　蔡奇交出怎樣的答卷？

2020年6月10日，一位家住北京市西城區月壇街道的52歲男性從豐台區新發地批發市場離開後，因間斷發熱到轄區醫院發熱門診就診，次日被檢測確診為新冠病毒（SARS-CoV-2）感染者。首都北京的一次新冠肺炎（COVID-19）疫情反彈和防控，就此拉開帷幕。

對此，作為北京市「一把手」（市委書記）的蔡奇，承擔着在最短時間內以適當、有效方式將疫情控制住的責任。現今距離北京疫情反彈已過一個月時間，北京疫情防控成效如何，蔡奇又交出了一個怎樣的答卷？

7月12日，北京新發地市場集中隔離的商戶，在完成「14+14」天的隔離觀察措施、核酸檢測結果為陰性後，回到市場拿取自己的物品。圖為商戶離開新發地市場。（中新社）

根據中國官方公開數據，6月11日北京新增確診1例，很快在6月13日和14日達到36例的高峰，此後便呈現波動式下降的趨勢。進入7月份後，新增確診再未超出2例。7月6日後，再無新增確診病例，至今已經持續6天時間。

北京地區一度緊張的防控局勢也在趨於緩和。6月22日，北京一度有4個高風險地區，37個中風險地區。截至7月12日，僅剩1個高風險地區——豐台區花鄉地區，中風險地區則僅有9個。

以此來看，北京的疫情逐漸受到控制，有望將本次意外反彈完全平息下去。

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值得一提的是，北京疫情防控的積極變化引起了美國媒體的關注和認可。美國彭博社在7月6日北京再現零新增情況後發表文章《北京新增病例零增長，吿訴你他們是怎麼做到的》，總結了北京防控疫情的一些舉措，顯然是將其視為一種可供借鑑的成功案例。

該文比較詳細地介紹了四點，一是採取針對性的大面積新冠病毒檢測，二是針對性地封鎖相關高風險區域而未擴大化，三是避免了民眾醫院造成交叉感染的局面，四是吸取此次反彈教訓並嚴控海外進口產品。

文章在介紹第二點時還稱，北京的這個做法目前也在被其他國家參考，比如澳洲的墨爾本市就在採取類似的本土化防禦措施，要求特定的街道和社區的人留在家中並保持社交距離，但城市其他地區則可以繼續開放。

以北京市委書記蔡奇在當地疫情反彈後的一系列動向來看，北京能夠控制疫情也是順理成章。

北京6月11日出現新增確診病例終結了該市連續56天本地「零新增」的紀錄。當天北京市召開新冠肺炎疫情防控工作領導小組第六十六次會議暨首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制第二十九次會議，蔡奇表示「要從嚴從快開展病例流調溯源，追溯時間要足夠長，密接範圍要足夠準，確保不漏一人。」

當天，北京市還迅速成立市級工作專班，開展全面流調、溯源、檢測、排查。對病例活動區域全面開展環境採樣檢測，所在單位、社區等部位嚴格實施封閉式管理。相關接觸人員進行醫學觀察。

此後，6月14日北京市常委會議公開了對北京市豐台區副區長周宇清等三人的免職；6月15日，蔡奇與北京市政府、人大、政協「一把手」（主要負責人）分別到多家農貿市檢查；6月16日，北京突發公共衛生事件應急響應級別由三級調至二級，防控措施相應加強。

疫情爆發和復發的初期，也是控制疫情的關鍵時期。北京市當時的一系列迅速反應，則應該是北京扭轉疫情的關鍵原因。

不過，無論是北京，還是中國，防控新冠肺炎疫情的答卷都還未完全答完，中國也將持續面臨疫情反彈的威脅。

在北京之前，中國的黑龍江省哈爾濱市、吉林省呼蘭市，以及最先揭開疫情的湖北省武漢市，也曾出現過局部反彈，也都很快平息下去。這些都說明中國已經進入了新的疫情防控階段。新的階段會有新的問題，也需要新的防控措施。而中國北京等地的做法，為其他地區和國家提供了可供參考的經驗。