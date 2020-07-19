【航母攻略】從大艦巨炮到航空母艦　海上巨無霸的百年歲月

自2020年7月1日起，中國解放軍展開為期五天的南海軍事演習，美國見狀也派出2個航空母艦戰鬥群和4艘隨行軍艦進入南中國海，與中方形成對峙；7月4日美國國慶節當天，美國海軍也舉行了近年來最大規模的軍演。中美雙方相繼在南海展現海上軍事實力的同時，中國目前正在進行第三艘自制航母的建設進度也引人矚目。究竟巡弋於海上的龐然大物—航空母艦，最初是怎麼被設計出來的呢？

美國海軍日前發佈了雙航空母艦在南海聯合演練的圖片（點擊圖集瀏覽）：

海權論當道 遭壓制的艦載機發展

自1903年萊特兄弟（Wright brothers）發明第一架飛機後，人們就開始思考航空器的軍事用途。1909 年，法國著名發明家克雷曼•阿德（Clément Ader，1841─1925年）在其著作《軍事飛行》（Military Aviation）描述了飛機與軍艦結合這個迷人的夢想，也是人類首次提出對「航空母艦」的規劃與設計。

1910年，11月14日，美國海軍飛行員尤金•伊利（Eugene B. Ely，1886─1911年）駕駛「柯蒂斯」式單人雙翼機（Curtiss Pusher），從停泊在弗吉尼亞州漢普頓錨地（Hampton Roads, Virginia）的輕巡洋艦「伯明翰號」（USS Birmingham）上起飛。就在飛機即將衝入海面墜毀時，尤金•伊利巧妙地操控飛機尾水平舵，成功將飛機拉起，並緊貼水面飛行41公里後，降落於附近的海灘上，而未按原定計劃降落在諾福克海軍造船廠（Norfolk Navy Yard）。與今日航空母艦上的飛機動輒巡弋數百公里來說相去甚遠，但也完成了人類史上首次艦載機飛行任務。

1910年11月14日，美國海軍飛行員尤金•伊利駕駛單人雙翼機從輕巡洋艦「伯明翰號」（USS Birmingham）上起飛，並成功降落在附近海灘，締造人類史上首次艦載機成功試飛的紀錄。（維基百科公有領域）

儘管成功試飛，但在1910年前後，世界主要海軍國家受馬漢（Alfred Thayer Mahan，1840─1914年）「海權論」（Sea power）的影響，為了取得制海權， 海軍普遍追求「大艦巨炮主義」，即認為裝有大口徑火炮的巨型戰列艦才是制勝的法寶。此外，不少海軍艦隊指揮官都表示，大型軍艦若裝設飛行甲板，將會影響艦炮威力，遂極力反對艦載機發展。不過，美國海軍部看到飛機的靈活機動性、速度也較艦艇快上許多，若能以飛機搭配戰列艦，未來潛力無窮，便堅持繼續投入專款進行進一步試驗。

就在距離第一次試飛的兩個月後，1911年1月18日，尤金•伊利來到美國西岸的舊金山。與第一次不同的是，這次是在海岸上起飛，降落於停泊在舊金山灣的「賓夕凡尼亞號」裝甲巡洋艦（USS Pennsylvania）上。為讓飛機更容易降落，船艦甲板上鋪設了長36.58公尺、寬9.7公尺的木質降落平台，並在甲板四周加裝木質護板，以防止飛機滑到艦外。在滑行坡道末端，還裝設了帆布攔阻網與阻攔索，飛機上也加裝着艦鈎（Tailhook），減少飛機降落時的力度，以免速度過快衝入海面或撞擊甲板上的艦炮，這也是着艦鈎首次應用的歷史。尤金•伊利的第二次的試飛同樣獲得了成功，引發世界各國海軍相繼仿效，而後第一次世界大戰爆發，潛艇對一般船艦的殺傷力相當驚人，由於飛機在反潛作戰中具有特殊的反潛作戰能力，國際上才真正認可「航空母艦」的作用，並投入改裝與研究工作，從此開創了海軍航空兵時代。

1911年1月18日，美國海軍飛行員尤金•伊利駕駛飛機降落在舊金山灣的「賓夕凡尼亞號」裝甲巡洋艦（USS Pennsylvania）上。（維基百科公有領域）

世界上首艘標準航母：日本鳳翔號

既然航母的發展已經有飛越性的進展，那是否直接成為我們今日所認知的模樣呢？答案是否定的。1916年，英國皇家海軍買下因戰爭停建的遠洋郵輪，並改裝為世界上第一艘擁有全通式甲板的航空母艦─「百眼巨人號」（HMS Argus），並於1918年5月建成。「百眼巨人號」的排水量有14,450公噸、時速20節，可載機 20 架，並於同年9月正式編入英國皇家海軍。

而後英軍建造的巡洋艦「競技神號」（HMS Hermes），設計亦採用全通式飛行甲板及島式上層建築設在甲板右舷的佈局，成為現代航母的基本形式。然而，艦上所載的飛機並不能夠在艦上直接起降，所有飛機都需要從水上起飛和在水上降落，然後再從水中提升到軍艦上。

早於日軍鳳翔號動工建造，卻比鳳翔號晚完工的英國海軍「競技神號」航母（HMS Hermes）。圖為1931年停泊在中國煙台芝罘的英軍航母「競技神號」。（維基百科公有領域）

世上首艘專為航母所設計建造船隻的國家，不是英國也非美國，而是大正時代的日本。1921年11月，比競技神號晚動工，卻更早完工下水的「鳳翔號」，成為世上首艘完工服役的標準航空母艦。鳳翔號排水量為7,590公噸、時速25節，可載機24架（艦戰6架、艦攻9架、備用9架）。然而，日本艦造航母除了抵禦外侮，到了昭和年間，逐漸轉向軍國主義的侵略擴張道路。1932年上海一二八事變時，鳳翔號編入帝國海軍第三艦隊，並於2月1日開抵上海，為侵華日軍提供登陸掩護。

世界上首艘完工服役的標準航空母艦─日本帝國海軍鳳翔號，後於1932年參與侵華戰爭的上海一二八事變。圖為1922年在日本千葉縣館山衝進行全速測試的鳳翔號。（維基百科公有領域）

航艦戰鬥群編組：航母戰鬥群成形

1941年珍珠港事變，造成美國太平洋艦隊7艘戰列艦不同程度的損傷，美軍意識到，在艦載機面前，航速再快的戰艦也顯得非常緩慢，加上大量航空炸彈和魚雷的研發成功，使戰艦在進入航母主炮射程前被擊沉的概率大增，於是，航母航空兵已成為決定海戰勝負的關鍵。為了彌補戰力上的損失，形成更全面的作戰能力，美國海軍組建以航母為中心的特混艦隊，並在太平洋戰爭等實戰中嚐到這種兵力編成與作戰樣式的優點，故美國率先放棄了「大艦巨炮主義」，將新建的戰列艦用來作為航母特混艦隊的掩護與支持兵力，由此形成了航空母艦戰鬥群的作戰形態。

二次大戰後的航母

二戰末期，美國在日本投下兩顆原子彈，迫使日本無條件投降、提早結束戰爭。如何有效進行核打擊、提升戰略轟炸機的作戰半徑，遂成為美國海軍擴大自己軍種實力的盼望。經過多方遊說，美國國會於1948年7月批准美國海軍得建造6.5萬噸級的航母「合眾國號」（USS United States）。不過就在安放龍骨的五天後，剛結束戰爭不久的美國實在無力負擔龐大的航艦戰鬥群建設費用，加上空軍意圖削弱海軍的不同軍種政爭，「合眾國號」的興建計劃就這麼無疾而終。

1950年，朝鮮戰爭爆發，同年9月美軍發動仁川登陸戰，航空火力支持完全由航母航空兵提供，且美國海軍318架飛機掌握制空權，終以死亡22人、傷174人的代價，用了不到一天的時間就攻下仁川港。這也突顯海軍航空兵的機動力較空軍大，且「機場」（即航母）得以快速移動，作戰半徑不如陸基機場受限，可立即逼近他國海岸線，所以美國又回到建造航母的道路上，並研發核動力航空母艦。1958年，美國開始建造全球第一艘核動力航母─「企業號」（USS Enterprise），並於1960年建成下水、翌年正式服役，成為美國海軍大西洋艦隊之一。1964年，「企業號」進行了史無前例的環球航行，途中無需加油和再補給，在經歷64天、總航程達3萬多海浬的航行後，充分顯示了核動力的巨大續航力。

全球第一艘核動力航母─「企業號」（USS Enterprise）於2017年2月3日正式退役。（網上圖片）

時至今日，世界上只有美國與法國擁有核動力航母，其也成為了美國海軍的絕對主力，現役11艘航母亦全為核動力，而法國則僅僅只有「戴高樂號」（Charles de Gaulle）1艘核動力航母，證明美國在此發展上獨步全球。

雖然如今中國已有遼寧艦、山東艦等兩艘雙蒸氣動力航母，但在每次航行補給之間，只能在海上停留6天，續航力遠不及美軍航母。因此，中美雙方未來在海上的較量，除了航母數量以及組建什麼樣性質的航母戰鬥群外，中方是否能研發出核動力航母解決燃料補給問題，亦為外界關注的焦點之一。