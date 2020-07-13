【觀察】Facebook頭像更名「台灣外交部」民進黨自嗨　然後呢？

7月12日，台灣外交部既低調裝傻、卻又高調的將Facebook頭像圖片原本「中華民國外交部」及其英文字樣被刪去，改為「MOFA TAIWAN」（Ministry of Foreign Affairs, TAIWAN），中華民國不見了，反而意有所指「台灣外交部」。對此，有些台灣人樂見民進黨政府如此「操作」，認為此舉展現「台灣」主體性；反之，則認為民進黨降低「國格」，只不過是在追求台灣內部的「大內宣」，還因此讓台灣社會「誤判」當今國際情勢。

台灣外交部12日下午更新了fb頭像圖片，拿掉左圖中「中華民國」字樣及梅花，換成「MOFA TAIWAN（台灣外交部）」（右圖），引發外界爭議。（網上圖片）

事實上，當台外交部官方fb更換頭像後，在野的國民黨立委隨即抨擊：「不要光把精神花在這種自降國格的文字遊戲」，並質疑「拿掉中華民國有比較好看嗎？」而台外交部副發言人崔靜麟「疑似」裝作未知情，向台灣媒體表達：「肯定本部fb小編的創意」；至於負面的評論則回應稱：「不同意見沒有評論。」

坦白說，台灣多數民眾的內心或是民進黨政府，其實相當清楚如此「操作」的手法，對於台灣向外表達「作為一個國家的主體性」並不足以撼動現有的國際現實。然而，民進黨的操作是否真的毫無用處？

根據台灣政治大學選研中心2020年7月3日公布的最新民調指出，台灣民眾對自己是台灣人的認同已上升至67%、而中國人的認同則掉到2.4%，曾是民意主流的「既是台灣人也是中國人」的認同，也只剩27.5%。

台政治大學選舉研究中心於7月3日公布《台灣民眾台灣人/中國人認同趨勢分布》報吿，該民調呈現2020年台灣民眾的認同。其中，台灣人認同感、政黨偏好民進黨與偏向獨立，皆創下歷年民調最高。（台政治大學選舉研究中心供圖）

也就是說，這份數據在在顯示，儘管我們認為民進黨只要成為執政黨，就大肆去掉「中國」、「中華民國」等不過僅是表面功夫，但深入台灣民眾的內心，還是有其效果，且具有龐大的影響力。就像只要遇上選舉季，即使民進黨執政無突出表現，但只要扛着「台灣、台灣命運共同體」的旗幟，都能獲得一定數量選民的青睞，甚至蔡英文還創下有史以來的得票記錄。

而這般效果，猶如中共此前形容民進黨的作為是「切香腸式的台獨」，慢慢切、一步步切，最終就將任何與「中國」有關的元素揚棄，達成「台獨」之實。但問題是，這樣的作法對於台灣人渴求的「自主性」或「主體性」有何幫助？

以近期德國與台灣關係的例子來說，德國外交部副發言人於7月10日被媒體詢問：「為何德國外交部官網的台灣旗幟被撤下？」德國官方提出解釋稱：「德國自始堅持的是『一中政策』（Ein -China-Politik）」，至於為何近期德國外交部官網上的台灣圖示被「特意」顯白，並未多作說明。可想而知，很大的因素是來自中國大陸的壓力，否則德國外交部官方所擺置的旗幟多年，何以在此時備受關注？

德國外交部官網的台灣旗幟（左上）被撤下。（網上圖片）

當然，民進黨對於這類解釋，不用想也可猜出「一切都是中共的陰謀」，由於中共的打壓讓台灣的國際空間越趨狹窄，而為了回應德國官方的動作，民進黨也只能玩弄類似今日「外交部官方fb替換頭像」的把戲，以此回應台灣民眾不滿的需求。

需了解的是，民進黨此前為滿足創黨價值、不辜負支持者的期待，只要一上台就大張旗鼓地推動「台灣價值」，卻因自身力量不足屢遭國際現實摧毀，只能從眼下可掌握的事實更替，如課綱、文物史跡等「改名」着手。這般操作手法宛如雪球般越滾越大，一邊走向更為激進的手段，一邊才能餵飽自己當初「培養」出的民意需求，就在這樣的循環下，根本上難以應付關於地方建設、經濟發展、社會福祉等人民基本需求，因為台灣輿論已然成為張牙裂嘴的「民意怪獸」，而「切香腸式的台獨」是最快、也最容易滿足民意的手段。

遺憾的是，當前國際情勢瞬息萬變，尤其中國大陸的全面發展，使兩岸關係實力對比不復以往，若要想在國際上爭取「台灣」空間，除了兩岸關係打好良善基礎之外，還需仰賴台灣各行各業的「軟實力」。可惜的是，民進黨政府即便深知箇中道理，卻執意捨近求遠。縱然更改「台灣外交部」很爽，但不禁令人想問一句，然後呢？