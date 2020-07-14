【政法整頓】中共政法「大掃除」是一次對人的「鬥爭」

7月初，中央政法委秘書長陳一新在一次中國政法系統整頓動員會上下達一政治任務——兩年之內（到2022年第一季度）完成全國政法系統的全面整頓。

從中共歷次政治運動的邏輯來看，如果說2020年即將收官的三年全國掃黑除惡專項行動是這一中共強力機關一次對系統外力量展示和震懾的話，那麼眼下這場政治運動則完全可以視為中共政法系統一次「刀刃對內」的「延安整風運動」。

中共一直認為周永康執掌中共政法委時期是最受爭議的時期，這其中固然有現代中國社會矛盾增加的原因，但是作為決策者的周永康的角色也不可迴避。（央視視頻截圖）

按照此次行動具體操刀者陳一新的說法，中共在此次行動中要完成四項任務，其中首要的即是清除害群之馬，清查對黨不忠誠不老實的「兩面人」，徹查黑惡勢力「保護傘」，深查執法司法腐敗……

中央政法委被稱為中共的「刀把子」，是除「槍桿子」——即軍隊之外，中共所掌握的最具威懾力的實權機器。它的權力在1990年代至2012年中共十八大之前不斷擴張，不僅將公、檢、法三大部門納入麾下，對其擁有實際的領導權，甚至還控制着一部分武警部隊，尤其是在周永康執掌中央政法委大權的時期更是如此，其甚至可以脱離中共中央的直接領導自成一體。

這為中央政法委將觸角伸入普通人社會生活的每個角落，壟斷司法和社會維穩大權並進行個案干預提供了機會。2014年年初，中共最高領導人習近平在剛剛升格的中央政法工作會議上曾痛斥關乎社會公義和民意最為不滿的政法系統亂象，警吿「老百姓無處伸冤，民間就會騷亂」，稱司法不公、司法公信力不高問題十分突出，一些司法人員作風不正、辦案不廉，辦金錢案、關係案、人情案，「吃了原吿吃被吿」等等。

所以，中共十八大後反腐風暴將相當一部分精力投入到政法整頓，尤其是周永康時代餘毒等「害群之馬」清除上。

而有破就有立。事實上，中共一方面整頓政法委權力邊界問題，要將其納入「法治」籠子裏，而另一方面對人事的佈局也在悄無聲息的進行。習近平將政法委的政治忠心視為重中之重，宣稱政法委隊伍要牢牢地掌握在「黨和人民手中」，並立下「家法」，嚴厲禁止政法官員及其親屬干預司法。雖然外界沒有公開信息披露，但是要知道，在政法系統這一要害領域，中共在過去的七八年間查處的公檢法人員為數甚多，且每每引起社會轟動。而與此同時，北京的用人也越來越慎之又慎。

比如，從中央政法委委員的構成看，它雖然基本延續了中共以往的慣例，由公、檢、法、國安部、司法部和軍委政法委等要害部門負責人充實，但各部門的佈局值得推敲。

除動員全國政法整頓之外，曾在2019年督戰震動全國湖南學校操場埋屍案的陳一新近日又在北京督戰時間跨度近20年的房地產老闆高福新涉黑和侵吞國有資產大案。2020年為中共所擬定的三年掃黑除惡專項行動的最後一年，中共高層將嚴打黑社會和有組織犯罪、剷除基層腐敗等視為整頓政法亂象，爭取民心的政治鬥爭，像對待十八大後的反腐風暴那樣動用了高級別的中央掃黑除惡專項行動督導組率先「破局」，徹查了一批大案要案，而陳一新便在其中扮演重要角色。

作為中央政委中地位僅次於中央政委書記郭聲琨、副書記趙克志和政法委員周強、張軍的五號人物，陳一新的曝光度極高。公開資料顯示，1959年出生的陳一新，本為浙江官員出身，在金華、温州主政時便被認為是做事的實幹型官員，時任浙江省委常委兼組織部長的蔡奇曾評價其「思想政治素質好，政策理論水平高；思路清晰，視野開闊，善於從全局和戰略的高度把握工作，考慮問題具有前瞻性；作風務實，勤勉敬業，工作有激情，幹勁足，自我要求嚴格」。

2015年陳一新由温州市委書記調任新成立的中央全面深化改革領導小組任辦公室專職副主任，僅一年後南下湖北任省委副書記，兼任武漢市委書記。一年後的2018年3月重返北京，陳一新履新中央政法委秘書長，創造了五年五次履新的紀錄。2020年初新冠肺炎肆虐武漢之時，陳一新以南下中央指導組副組長輔佐國務院副總理孫春蘭，對穩定形勢亦多貢獻，其能力自然得到中南海認可。

此外，小陳一新兩歲的司法部新任部長唐一軍在外放遼寧主政3年後於不久前被委以重任，以司法部長身份躋身中央政法委委員。這位在浙江上山下鄉的知青在2017年北上遼寧之前曾在浙江官場深耕長達40年之久，從麗水起步，橫跨浙江省宣傳部、省委辦公廳、省紀委，2002年至2005年任浙江紀委常委、秘書長，後在賦閒寧波政協主席後因為時任寧波市長盧子躍落馬這一突發事件而臨危受命重返一線，自此主政寧波達12年。可以說，唐一軍也是一個歷經政治考驗併兼具地方主政經驗的官員。

事實上，除今天已經位及省部級高位的官員外，中南海在公檢法領域的人事洗牌要廣泛和深刻得多。在經歷周永康時代的「亂局」後，北京已充分意識到政法隊伍系統性的腐敗危害性，尤其是幾個震動全國的世紀大案，牽連甚廣，這迫使中共對政法人事選拔和機制約束上一再大做文章。